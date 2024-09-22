Продай почку – купи Ладу Гранту. Зачем повышают утилизационный сбор? // Олег Комолов. Числа недели
Китайский автопром занял 60% российского рынка, вытесняя с него АвтоВАЗ. Для защиты своей рыночной доли российская корпорация обратилась за помощью к государству, которое повысит утилизационный сбор на автомобили, что увеличит цены на продукцию китайских конкурентов. Качество машин АвтоВАЗане вырастет, зато цены пойдут вверх. Заплатит за всё в итоге покупатель
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. С 1 октября 2024 года в России повышается утилизационный сбор на автомобили на 70-85%.
2. Утилизационный сбор – это по сути протекционистская мера для защиты отечественного автопрома, особенно АвтоВАЗа.
3. Повышение сбора приведет к росту цен на автомобили на 10-15% в течение 6-8 месяцев.
4. Доступность автомобилей для россиян снижается: средняя цена автомобиля растет быстрее, чем средняя зарплата.
5. Автопарк России стареет, что ведет к проблемам с безопасностью и экологией.
6. Повышение сбора увеличит доходы бюджета, но вряд ли стимулирует рост производства внутри страны.
7. Китайские производители заняли до 60% российского авторынка, но не спешат инвестировать в производство в России.
8. Возникает конфликт интересов между российским и китайским капиталом на российском рынке.
Вывод:
Повышение утилизационного сбора – это попытка защитить российский автопром, особенно АвтоВАЗ, от конкуренции с китайскими производителями. Однако эта мера приведет к росту цен на автомобили и снижению их доступности для россиян. При этом она вряд ли стимулирует рост отечественного производства из-за низкого спроса и нежелания китайских компаний инвестировать в Россию. В долгосрочной перспективе это может привести к экономическим и политическим конфликтам между Россией и Китаем за рынки сбыта.
Расширенный вывод:
Вероятно, более разумным подходом могло бы стать снижение цен на отечественные автомобили за счет субсидирования из бюджета, при сохранении доступности зарубежных моделей. Такая стратегия имела бы ряд преимуществ:
1. Стимулирование отечественного производства без дополнительной нагрузки на потребителей.
2. Повышение конкурентоспособности российских автомобилей на внутреннем рынке.
3. Сохранение здоровой конкуренции с иностранными производителями, что способствовало бы повышению качества отечественных автомобилей.
4. Улучшение доступности автомобилей для населения, что могло бы привести к обновлению автопарка и решению связанных с этим проблем.
Введение дополнительных пошлин на экспорт отечественных машин могло бы гарантировать, что субсидируемые автомобили останутся на внутреннем рынке, предотвращая их утечку за рубеж по заниженным ценам.
Такой подход мог бы создать более благоприятные условия для развития отечественного автопрома, сохраняя при этом баланс интересов производителей, потребителей и государства. Это могло бы стать более эффективной альтернативой повышению утилизационного сбора, которое в текущем виде может привести к негативным последствиям для экономики и потребителей.
Это плохо для сегодняшнего дня, но для завтрашнего еще хуже.
Это как увеличить рост производительности труда, когда товар мало кто покупает.
“Противник ведëт системную работу по выбиванию стратегических складов с ракетно-артиллерийскими боеприпасами.
Люди задают вопросы, где же бетонные сооружения для хранения боеприпасов, выдерживающие ядерный взрыв.
Ответ такой — там же, где бетонные капониры для защиты самолëтов и бетонные укрепления линий обороны.
И дело не только в коррупции, а в том, что страна так до сих пор не перевела структуру экономики на военные рельсы.
Для массового строительства бетонных сооружений военного назначения необходим тот самый бетон, но откуда ему взяться, если его практически полностью выбирает аномально растущая гражданская строительная отрасль.
Рост гражданского строительного сектора в военное время — это девиация. Такого никогда не было ни в одной стране, ведущей масштабную войну. Потому что в военное время примораживают гражданский сектор, чтобы обеспечить фронт. Если известна другая статистика, пусть опытные экономисты меня поправят.
Это как закон сохранения энергии, — количество бетона ограничено и вопрос в распределении приоритетов.
Необходимо пересмотреть, на сколько современная структура развития строительного сектора соответствует национальным интересам.
При таком гипертрофированном росте строительный сектор продуцирует ряд системных проблем:
1. Перетягивает на себя строительные ресурсы и мощности, необходимые для оборонной сферы.
2. Инициирует завоз в страну миллионов инокультурных людей (для работы на стройках), что порождает внутреннюю напряжëнность.
3. Это же завезëнное инокультурное население зачастую и приобретает построенное жильë. Дискриминационные условия банков (предоставляющих беспроцентные ссуды определëнным религиозным группам) будут усиливать эту тенденцию.
О том, что в строительном секторе что-то не так, стало ясно, когда пошëл разгон стоимости жилья. Состоятельные люди стали приобретать квартиры в качестве инвестиций, что ещë сильнее разгоняло стоимость и делало жильё недоступным для тех, кому оно действительно необходимо. Отсюда и проблемы в демографии. Ну не склонны к многодетности семьи, не имеющие нормального жилья.