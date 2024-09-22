В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о честности и нравственном цензе. Почему при наличии всех условий для победы недостаток именно этих качеств привёл нас к поражению 100 лет назад, и как он влияет на ход военных действий сегодня? Почему стал возможен захват русских земель? И что нас ждёт, если не оставить нарочито показательное безудержное веселье в нашем тылу? Эти и многие другие вопросы Никита Сергеевич поднимает в новом выпуске «Бесогона» под названием «Врать нельзя, а что можно?».



В выпуске использованы фрагменты следующих программ «БесогонТВ»:

«Ребята, а вы не А.У.Е. ли?» (14.12.2018)

https://rutube.ru/video/09920fd3ddded2a0955d1d053d6d3b82/

«Если Бог за нас, кто против нас?» (16.09.2022)

https://rutube.ru/video/7df8d5fec406749fba7d8a6eadd5c3d6/

«Цена прозрения» (08.12.2023)

https://rutube.ru/video/532b4bfba9ca56aa30cb9abc40ef0681/

«С лёгким паром, или Кто видел Бастрыкина в бане?» (19.07.2024)

https://rutube.ru/video/cf5fa5a4308017881e9ba735425de8e4/

Комментарий редакции

В выпуске программы «БесогонТВ» Никита Михалков поднимает несколько ключевых тем, связанных с современными проблемами России и их историческими параллелями:

1. Террористические атаки на южные регионы России и провалы в обороне. Михалков обсуждает недавние атаки украинских военных на Курскую область, подчеркивая, что существующие фортификационные сооружения, которые строились несколько лет, оказались неэффективными. Он указывает на коррупцию, которая сопровождала их строительство, и ставит вопрос о том, как украинским войскам удалось так быстро преодолеть укрепления.

2. Коррупция и безответственность внутри страны. Автор связывает текущие проблемы с историческими событиями, в частности, с русско-японской войной, когда недостаток честности и мужества также привели к катастрофическим последствиям для России. Эта тема пересекается с вопросом воровства на строительстве фортификаций и неработающих очистных сооружений.

3. Отсутствие мобилизации сознания общества. Михалков подчеркивает, что в стране не происходит внутренней мобилизации на фоне спецоперации. Он критикует атмосферу праздников и развлечений, которые проходят в тылу, несмотря на трагедии на фронте, отмечая, что это вызывает ощущение «пира во время чумы».

4. Проблемы демобилизованных военнослужащих. Рассматривается ситуация с ветеранами, которые сталкиваются с беззаконием и равнодушием после возвращения с фронта. В частности, рассказывается история военнослужащего, который пытался покончить с собой из-за вымогательств и отсутствия защиты со стороны правоохранительных органов.

5. Роль образования и воспитания молодежи. Михалков критикует Министерство просвещения за отказ ввести оценки за поведение школьников и обращает внимание на необходимость воспитания моральных ценностей. Также он касается темы уроков «Разговоры о важном» и недовольства некоторыми чиновниками, которые блокируют трансляцию выпусков «Бесогона» в школах.

Вывод:

Выпуск подчеркивает важность честности и ответственности на всех уровнях общества — от власти до простых граждан. Главный посыл Михалкова заключается в том, что без внутренней мобилизации, как моральной, так и социальной, страна не сможет преодолеть внешние и внутренние угрозы. Он акцентирует внимание на том, что ложь и безразличие сегодня приведут к ещё более тяжелым последствиям в будущем.