После новостей про первый взрыв арсенала, были вопросы почему так в открытую хранятся боеприпасы, теперь же даже не знаю что сказать. Хотя по некоторым источникам, в открытую лежали списанные боеприпасы, которые все равно на утилизацию, но звучит это честно говоря как унылый антикриз. В условиях снарядного голода прошлого года, когда поднимались запасы последних категорий хранения, в версию о том, что ящики со списанными снарядами лежали в относительной близости от фронта, не очень верится.

Но вот в то, что ЛПР в Минобороны не заметила потенциальную угрозу больше года назад, когда команда Лефортовского военного округа ещё купалась в роскоши и комфорте своих особняков, верится гораздо легче. Хотя множество экспертов били в колокола, в том числе и я ещё в декабре 22го писал что Киев готовит массовое производство аналогов Гераней. И что надо превентивно принимать меры по защите уязвимых объектов, готовить мобильные группы ПВО, развивать средства антидронной борьбы. Но какие то меры начали применяться по сути только с весны, и в основном после смены команды бывшего министра обороны.

К сожалению за день два крупные арсеналы не рассредоточить, обваловка и укрытия требует времени. Но если новые поставки складировать по мере готовности на небольших хранилищах, делать быстровозводимые ангары, с мерами маскировки, то можно заметно снизить эффективность ударов и ущерб от них.

Напомню что Киев вообще сделал обычным делом использования для хранения БК старых подземных укрытий и бомбоубежищ на промышленных объектах, паркинги ТЦ, и тп. Конечно нам не желательно повторять подобные практики, так как при взрыве получается слишком большой ущерб для мирняка. Но промышленные мощности нашей страны вполне позволяют в быстрые сроки делать укрытия для арсеналов. Тем более не обязательно их сейчас строить с учётом ядерного удара, главное чтобы выдерживал взрыв фугасной боеголовки небольшой мощности, до 100-150 кг. Все таки крылатых ракет с проникающей БЧ у врага нет в таком количестве, как недорогих более лёгких дронов. Который по сути за счёт количества, продавливают наше ПВО.

Ну и да, криворукий новояз с хлопками, обломками, возгораниями, людей уже реально бесит. Горечь полной правды будет задевать гораздо меньше, чем эти нелепые эвфемизмы, которыми пытаются приукрасить ситуацию, уже всем вполне очевидную. В конце концов, про "врать нельзя", относится и к этому.

https://t.me/Alekhin_Telega/11644

Русский Инженер

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украина успешно атакует российские склады боеприпасов с помощью беспилотников.

2. Существуют сомнения в версии о том, что атакованные склады содержали только списанные боеприпасы.

3. Министерство обороны РФ не приняло своевременных мер по защите складов, несмотря на предупреждения экспертов.

4. Меры по защите складов начали применяться только весной, после смены руководства Минобороны.

5. Предлагаются способы защиты складов: рассредоточение, обваловка, укрытия, маскировка.

6. Украина активно использует подземные укрытия и гражданские объекты для хранения боеприпасов.

7. Россия имеет промышленные возможности для быстрого создания укрытий для арсеналов.

8. Критикуется использование эвфемизмов в официальных сообщениях о нападениях на склады.

Вывод:

Статья критикует неготовность российских военных к защите складов боеприпасов от атак украинских беспилотников. Автор подчеркивает необходимость срочных мер по укреплению и рассредоточению складов, а также призывает к более открытому освещению ситуации. Текст отражает озабоченность автора уязвимостью военной инфраструктуры и неэффективностью принимаемых мер защиты.