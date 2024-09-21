▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Камышевка и Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.



▫️ При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России