Последний "Бесогон" вызвал сильный резонанс, так как Михалков озвучил острые вопросы-претензии к государству, которые всех волнуют – и по Курской области, и по ведению СВО, и по нашим чиновникам вплоть до АП.



Никита Сергеевич умеет критиковать так, чтобы не пересечь "красные линии", но ведь он сказал страшные вещи. Он фактически сравнил нынешнее состояние российского государства и общества с тем, каким оно было в 1905 году во время войны с Японией.



Михалков цитирует дореволюционного публициста Меньшикова: мол, власть нам говорила, что есть флот, есть корабли, что мы сильны и готовы – а на деле всё это оказалось на бумаге. В воюющей стране все друг другу врали – и это закончилось катастрофой. Михалков недвусмысленно намекает на то, что сейчас происходит то же самое.



В передаче открыто говорится, что трагедия в Курской области, где тысячи людей были брошены на растерзание украинским нацистам, вызвана воровством при строительстве укреплений (правда, об ответственности Генштаба не упоминается); что депутаты фиктивно записываются в участники СВО, не будучи на фронте, что в самых высоких властных органах сидят девочки-припевочки типа Плещевой в АП, которые распоряжаются образованием и другими стратегическими отраслями – и всё это вызывает в обществе всё большее недовольство.



В целом, Михалков подводит к простому выбору: либо мобилизация, либо катастрофа. Ровно такое же ощущение у меня с середины 2022 года. Но при этом у НС есть такая фраза: если добровольно не мобилизуемся, то придется проводить всеобщую мобилизацию. На мой же взгляд, все, кто хотел добровольно мобилизоваться, тот это сделал (в широком смысле слова), а остальные без решения власти это не сделают.



В первую очередь, без мобилизации и военного положения трудно призвать к ответственности тех чиновников и крупных капиталистов, которые сознательно вредят России изнутри, добиваясь нашего поражения или хотя бы "заморозки". Думаю, этот момент хорошо бы было открыто проговорить Никите Бесогону.



https://besogontv.ru/videos/vrat-nelzya-a-chto-mozhno/

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Последний выпуск "Бесогона" Никиты Михалкова вызвал сильный резонанс из-за острой критики государства.

2. Михалков сравнил текущее состояние России с ситуацией 1905 года во время войны с Японией.

3. Режиссер указал на проблемы лжи и несоответствия заявлений властей реальному положению дел.

4. В передаче обсуждались проблемы в Курской области, фиктивное участие депутатов в СВО, некомпетентность высоких чиновников.

5. Михалков подводит к выбору между мобилизацией и катастрофой.

6. Автор статьи считает, что без официальной мобилизации и военного положения трудно привлечь к ответственности вредящих стране чиновников и капиталистов.

Вывод:

Статья анализирует резонансный выпуск программы Никиты Михалкова "Бесогон", в котором режиссер поднимает острые вопросы о текущем состоянии российского общества и государства. Михалков проводит параллели с историческими событиями, указывая на серьезные проблемы в управлении страной и ведении специальной военной операции. Автор статьи соглашается с основным посылом Михалкова о необходимости мобилизации, но считает, что для эффективных изменений требуются более радикальные меры, включая официальное объявление мобилизации и военного положения. Статья подчеркивает важность открытого обсуждения этих вопросов для предотвращения потенциальной катастрофы.