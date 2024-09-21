Либо мобилизация, либо катастрофа
Последний "Бесогон" вызвал сильный резонанс, так как Михалков озвучил острые вопросы-претензии к государству, которые всех волнуют – и по Курской области, и по ведению СВО, и по нашим чиновникам вплоть до АП.
Никита Сергеевич умеет критиковать так, чтобы не пересечь "красные линии", но ведь он сказал страшные вещи. Он фактически сравнил нынешнее состояние российского государства и общества с тем, каким оно было в 1905 году во время войны с Японией.
Михалков цитирует дореволюционного публициста Меньшикова: мол, власть нам говорила, что есть флот, есть корабли, что мы сильны и готовы – а на деле всё это оказалось на бумаге. В воюющей стране все друг другу врали – и это закончилось катастрофой. Михалков недвусмысленно намекает на то, что сейчас происходит то же самое.
В передаче открыто говорится, что трагедия в Курской области, где тысячи людей были брошены на растерзание украинским нацистам, вызвана воровством при строительстве укреплений (правда, об ответственности Генштаба не упоминается); что депутаты фиктивно записываются в участники СВО, не будучи на фронте, что в самых высоких властных органах сидят девочки-припевочки типа Плещевой в АП, которые распоряжаются образованием и другими стратегическими отраслями – и всё это вызывает в обществе всё большее недовольство.
В целом, Михалков подводит к простому выбору: либо мобилизация, либо катастрофа. Ровно такое же ощущение у меня с середины 2022 года. Но при этом у НС есть такая фраза: если добровольно не мобилизуемся, то придется проводить всеобщую мобилизацию. На мой же взгляд, все, кто хотел добровольно мобилизоваться, тот это сделал (в широком смысле слова), а остальные без решения власти это не сделают.
В первую очередь, без мобилизации и военного положения трудно призвать к ответственности тех чиновников и крупных капиталистов, которые сознательно вредят России изнутри, добиваясь нашего поражения или хотя бы "заморозки". Думаю, этот момент хорошо бы было открыто проговорить Никите Бесогону.
https://besogontv.ru/videos/vrat-nelzya-a-chto-mozhno/
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Последний выпуск "Бесогона" Никиты Михалкова вызвал сильный резонанс из-за острой критики государства.
2. Михалков сравнил текущее состояние России с ситуацией 1905 года во время войны с Японией.
3. Режиссер указал на проблемы лжи и несоответствия заявлений властей реальному положению дел.
4. В передаче обсуждались проблемы в Курской области, фиктивное участие депутатов в СВО, некомпетентность высоких чиновников.
5. Михалков подводит к выбору между мобилизацией и катастрофой.
6. Автор статьи считает, что без официальной мобилизации и военного положения трудно привлечь к ответственности вредящих стране чиновников и капиталистов.
Вывод:
Статья анализирует резонансный выпуск программы Никиты Михалкова "Бесогон", в котором режиссер поднимает острые вопросы о текущем состоянии российского общества и государства. Михалков проводит параллели с историческими событиями, указывая на серьезные проблемы в управлении страной и ведении специальной военной операции. Автор статьи соглашается с основным посылом Михалкова о необходимости мобилизации, но считает, что для эффективных изменений требуются более радикальные меры, включая официальное объявление мобилизации и военного положения. Статья подчеркивает важность открытого обсуждения этих вопросов для предотвращения потенциальной катастрофы.
Не будет.
Чем больше у нас свобод, тем больше нам хочется СС.
Михалков всегда любил распиаривать сам себя и любоваться этим. Это типичный пиараст.
Я не смотрел это выступление говорю заранее. Сегодня и раньше я об этом в Ящике писал. Игорь сказал что я врун и ничего не сбывается. Сейчас очень много нерусских и пиарастов хотят резких мер. Невзоров вообще взбесился и желает схватки властьимущих. Это первый признак что Россия выкручивается после развала СССР в правильном направлении. Давайте послушаем и сравним с моим мнением.
https://www.youtube.com/watch?v=6EQNB2xqM9Q
Не врун, а паникер, как и Михалков, а про ситуевину еще в 12 году Игорем написано стихо, можешь по публикации на прозе проверить.
Москва за нами
Оранжевое комби под кустом уснуло возле мусорного бака, слой чернозема мерили шестом, но в согре не измерили однако.
В дождь поднимают стены города, за них Москва, хотя Москва за нами, пригреет солнце высохнет трава, прильнут к природе земляки славяне.
Припалит солнце кормим комара у кромки обескровленного леса, нас ждет приказ – В атаку трактора, а их позыв – Тикайте мерседесы.
Так можно до приказа не дожить забыться при параде и победе, пусть в киноленте крутится мужик с копною сена на велосипеде.