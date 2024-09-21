Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Политика

Либо мобилизация, либо катастрофа

22 3

Последний "Бесогон" вызвал сильный резонанс, так как Михалков озвучил острые вопросы-претензии к государству, которые всех волнуют – и по Курской области, и по ведению СВО, и по нашим чиновникам вплоть до АП.

Никита Сергеевич умеет критиковать так, чтобы не пересечь "красные линии", но ведь он сказал страшные вещи. Он фактически сравнил нынешнее состояние российского государства и общества с тем, каким оно было в 1905 году во время войны с Японией.

Михалков цитирует дореволюционного публициста Меньшикова: мол, власть нам говорила, что есть флот, есть корабли, что мы сильны и готовы – а на деле всё это оказалось на бумаге. В воюющей стране все друг другу врали – и это закончилось катастрофой. Михалков недвусмысленно намекает на то, что сейчас происходит то же самое.

В передаче открыто говорится, что трагедия в Курской области, где тысячи людей были брошены на растерзание украинским нацистам, вызвана воровством при строительстве укреплений (правда, об ответственности Генштаба не упоминается); что депутаты фиктивно записываются в участники СВО, не будучи на фронте, что в самых высоких властных органах сидят девочки-припевочки типа Плещевой в АП, которые распоряжаются образованием и другими стратегическими отраслями – и всё это вызывает в обществе всё большее недовольство.

В целом, Михалков подводит к простому выбору: либо мобилизация, либо катастрофа. Ровно такое же ощущение у меня с середины 2022 года. Но при этом у НС есть такая фраза: если добровольно не мобилизуемся, то придется проводить всеобщую мобилизацию. На мой же взгляд, все, кто хотел добровольно мобилизоваться, тот это сделал (в широком смысле слова), а остальные без решения власти это не сделают.

В первую очередь, без мобилизации и военного положения трудно призвать к ответственности тех чиновников и крупных капиталистов, которые сознательно вредят России изнутри, добиваясь нашего поражения или хотя бы "заморозки". Думаю, этот момент хорошо бы было открыто проговорить Никите Бесогону.

https://besogontv.ru/videos/vrat-nelzya-a-chto-mozhno/

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Последний выпуск "Бесогона" Никиты Михалкова вызвал сильный резонанс из-за острой критики государства.

2. Михалков сравнил текущее состояние России с ситуацией 1905 года во время войны с Японией.

3. Режиссер указал на проблемы лжи и несоответствия заявлений властей реальному положению дел.

4. В передаче обсуждались проблемы в Курской области, фиктивное участие депутатов в СВО, некомпетентность высоких чиновников.

5. Михалков подводит к выбору между мобилизацией и катастрофой.

6. Автор статьи считает, что без официальной мобилизации и военного положения трудно привлечь к ответственности вредящих стране чиновников и капиталистов.

Вывод:
Статья анализирует резонансный выпуск программы Никиты Михалкова "Бесогон", в котором режиссер поднимает острые вопросы о текущем состоянии российского общества и государства. Михалков проводит параллели с историческими событиями, указывая на серьезные проблемы в управлении страной и ведении специальной военной операции. Автор статьи соглашается с основным посылом Михалкова о необходимости мобилизации, но считает, что для эффективных изменений требуются более радикальные меры, включая официальное объявление мобилизации и военного положения. Статья подчеркивает важность открытого обсуждения этих вопросов для предотвращения потенциальной катастрофы.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2075
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия: главные аспекты мобилизационного проекта
«Спецназ» Древней Руси
Русский рывок! Когда?
Ядерные катастрофы и сериал «Чернобыль»
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28646 26662
    жора шапов два часа назад

      Не будет.

      1
      1
    • 12969 10121
      chu час назад

        Чем больше у нас свобод, тем больше нам хочется СС.
        Михалков всегда любил распиаривать сам себя и любоваться этим. Это типичный пиараст.
        Я не смотрел это выступление говорю заранее. Сегодня и раньше я об этом в Ящике писал. Игорь сказал что я врун и ничего не сбывается. Сейчас очень много нерусских и пиарастов хотят резких мер. Невзоров вообще взбесился и желает схватки властьимущих. Это первый признак что Россия выкручивается после развала СССР в правильном направлении. Давайте послушаем и сравним с моим мнением.
        https://www.youtube.com/watch?v=6EQNB2xqM9Q

        • 7685 5949
          Игорьchu 6 мин. назад

            Не врун, а паникер, как и Михалков, а про ситуевину еще в 12 году Игорем написано стихо, можешь по публикации на прозе проверить.

            Москва за нами

            Оранжевое комби под кустом уснуло возле мусорного бака, слой чернозема мерили шестом, но в согре не измерили однако.
            В дождь поднимают стены города, за них Москва, хотя Москва за нами, пригреет солнце высохнет трава, прильнут к природе земляки славяне.
            Припалит солнце кормим комара у кромки обескровленного леса, нас ждет приказ – В атаку трактора, а их позыв – Тикайте мерседесы.
            Так можно до приказа не дожить забыться при параде и победе, пусть в киноленте крутится мужик с копною сена на велосипеде.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru