Цена безопасности, или Вечный фронтир
Николай Азаров делится взглядом на историю Прибалтийских государств, корни противостояния с Россией и результаты Евроинтеграции.
Ведущий: Максим Романычев
Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
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#НиколайАзаров #прибалтика #точкасборки
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы с Николаем Азаровым о странах Прибалтики:
1. Страны Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) первыми инициировали выход из СССР и взяли курс на сближение с Западом.
2. В этих странах установился националистический вектор и антироссийская политика.
3. Азаров отмечает, что нынешняя трактовка истории в Прибалтике искажает реальные события, особенно касательно вхождения в СССР.
4. Экономика прибалтийских стран во многом зависит от субсидий и кредитов ЕС, что ставит под вопрос их реальную независимость.
5. Наблюдается значительный отток населения из стран Прибалтики, особенно молодежи.
6. Некоторые крупные советские проекты (например, Игналинская АЭС) были закрыты по требованию ЕС.
7. Азаров считает, что русофобская политика не отвечает интересам народов Прибалтики.
8. Экономика этих стран показала низкую устойчивость во время мирового экономического кризиса.
9. Отмечаются и позитивные моменты, например, успешное создание "электронного государства" в Эстонии.
Вывод:
Николай Азаров представляет критический взгляд на развитие стран Прибалтики после выхода из СССР. Он подчеркивает их экономическую зависимость от ЕС, демографические проблемы и считает, что антироссийская политика не соответствует интересам этих стран. При этом он признает некоторые достижения, но в целом оценивает ситуацию как неустойчивую и проблематичную. Азаров выражает надежду на то, что в будущем здравый смысл возобладает, и отношения с Россией улучшатся.
Наибольшие капитальные вложения были в Прибалтику, чтобы в приграничной зоне показать как мы хорошо живем.
Из союзных денег наибольший процент себе брала Украина.
Отсюда напрашивается сам собой простой вывод.
Теперь немецкий народный авто пользуется не таким большим спросом.
Осталось чтобы на WV упал процент продаж в Китае и ему мягко говоря ЖП