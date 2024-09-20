Воронежский хор (1983)
Передача из цикла “Родники” посвящена Государственному Воронежскому русскому народному хору. Ведущая – Нина Мешко. Режиссер – Никита Тихонов.
В исполнении Государственного Воронежского русского народного хора:
0:00:10 – Степь моздокская;
0:06:16 – народная песня Воронежской области “Батюшка наш Дон”;
0:09:50 – хороводная пляска Воронежской области “Ой, со вечера, с полуночи”;
0:14:10 – За горами, за долами;
0:18:15 – Урожайная сюита (А. Мистюков – А. Голубев);
0:24:13 – Не кукуй, кукушечка (К. Массалитинов – А. Голубев);
0:27:08 – Ой, ты, бабинька-бабеночка (Концертный зал им. П. И. Чайковского);
0:30:57 – хоровод “У голубя золотая голова”;
0:34:52 – Частушки под язык;
0:36:39 – Утушка серая;
0:38:52 – частушки “Горе луковое”.
Главная редакция народного творчества, 1983
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