▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.



▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк «Леопард», три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткин, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Могрица, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Ястребиное.



За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники, из них 9 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России