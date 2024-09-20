▫️ С 14 по 20 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БпЛА и их предполетной подготовки.

Кроме того, поражались склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Успеновка и Борки.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны сорваны попытки проведения контратак и ввода резервов противника.

▫️ На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3510 военнослужащих, 18 танков, из них один танк «Leopard» производства ФРГ, 117 боевых бронированных машин, 66 автомобилей, две реактивные системы залпового огня, в том числе MLRS производства США и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отразили 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял свыше 3745 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 60 автомобилей. Кроме того, уничтожены 40 орудий полевой артиллерии, из них 19 единиц 155 мм гаубиц и самоходных артиллерийских установок, переданных ВСУ западными странами, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада с боеприпасами.



▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ. Отражены 14 контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отразили 58 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны.

Отразили 11 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 735 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.



▫️ ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31806 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18303 танка и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14903 орудия полевой артиллерии и минометов, 26289 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России