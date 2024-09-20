Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

С.В. Савельев – Ответы на вопросы

38 1


Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции:

1. Автор занимается заготовкой бобовых растений под названием вигна.

2. Обсуждается интервью с Илоном Маском, где тот говорит об "экспорте разума" как цели космических миссий.

3. Автор критикует идею Маска, считая ее нелепой.

4. Объясняется, почему автор занимается фотографией – для самореализации и создания чего-то нового.

5. Упоминаются награды автора в области фотографии.

6. Обсуждается идея Пирогова о том, что Вселенная может думать только человеческим разумом.

7. Автор соглашается с Пироговым, утверждая, что Вселенная не имеет собственного механизма мышления.

8. Упоминается книга автора "Личный мозг", где обсуждается, как люди выполняют "функцию Бога".

9. В конце автор рассказывает о кружке с изображением африканского бородавочника.

Вывод:
Лекция представляет собой свободный поток мыслей автора на различные темы – от повседневных занятий до философских размышлений. Основная идея заключается в том, что человеческий разум уникален и является единственным известным инструментом мышления во Вселенной. Автор критикует некоторые популярные идеи (например, планы Илона Маска) и подчеркивает важность творчества и самореализации. Он также отстаивает идею о том, что именно человеческое мышление – это то, что позволяет нам понимать и интерпретировать Вселенную.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2DwyJwWsUKQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
Михаил Исаковский "Сказка о Правде"
Опасный политик Савельев
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12967 10119
    chu два часа назад

      Ну это Соловьев конечно выдал новое словечко. Пиарасты. В народе между собой люди говорят не пиар а позер. Это как Жора, которые выставляют из себя желаемое за возможное.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru