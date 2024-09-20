С.В. Савельев – Ответы на вопросы
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Комментарий редакции
Основные тезисы из лекции:
1. Автор занимается заготовкой бобовых растений под названием вигна.
2. Обсуждается интервью с Илоном Маском, где тот говорит об "экспорте разума" как цели космических миссий.
3. Автор критикует идею Маска, считая ее нелепой.
4. Объясняется, почему автор занимается фотографией – для самореализации и создания чего-то нового.
5. Упоминаются награды автора в области фотографии.
6. Обсуждается идея Пирогова о том, что Вселенная может думать только человеческим разумом.
7. Автор соглашается с Пироговым, утверждая, что Вселенная не имеет собственного механизма мышления.
8. Упоминается книга автора "Личный мозг", где обсуждается, как люди выполняют "функцию Бога".
9. В конце автор рассказывает о кружке с изображением африканского бородавочника.
Вывод:
Лекция представляет собой свободный поток мыслей автора на различные темы – от повседневных занятий до философских размышлений. Основная идея заключается в том, что человеческий разум уникален и является единственным известным инструментом мышления во Вселенной. Автор критикует некоторые популярные идеи (например, планы Илона Маска) и подчеркивает важность творчества и самореализации. Он также отстаивает идею о том, что именно человеческое мышление – это то, что позволяет нам понимать и интерпретировать Вселенную.
Ну это Соловьев конечно выдал новое словечко. Пиарасты. В народе между собой люди говорят не пиар а позер. Это как Жора, которые выставляют из себя желаемое за возможное.