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О реестре блогеров

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О реестре блогеров

Роскомнадзор создает новый реестр крупных блогов и каналов с аудиторией более чем 10 тыс. подписчиков. Их владельцы по новому закону будут обязаны передавать сведения о себе, иначе потеряют возможность размещать рекламу. «Ъ-Review» разбирался, какие именно данные нужно будет подавать блогерам и каких платформ коснутся новые требования.

С 1 ноября в России вступает в силу закон, который регулирует работу каналов с аудиторией более чем 10 тыс. подписчиков. Последние обязаны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Для не зарегистрированных в перечне регулятора блогеров устанавливаются ограничения:

на размещение рекламы российскими рекламодателями
на репост другими каналами их сообщений
на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Как пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT Александр Хинштейн, это требование коснется и каналов в Telegram. «Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки. Если законопроект будет принят, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны подать регулятору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию»,— указывал депутат. Речи о блокировке каналов без идентификации не идет, уточнял господин Хинштейн: «Но такие “анонимы” не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами».

Каких соцсетей это коснется

Один из главных вопросов — распространится ли действие закона на все соцсети или же только на те, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр, говорят юристы. «С одной стороны, понятно желание государства распространить регулирование максимально широко. С другой — не любая социальная сеть предполагает функционал маркировки пабликов всей необходимой информацией. Взять, например, TikTok или каналы в Telegram»,— говорит партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али.

Роскомнадзор в сентябре представил для публичного обсуждения проект ведомственного акта о ведении реестра (документ был удален с портала общественного обсуждения), в сопроводительных документах к нему упоминался список социальных сетей — при этом социальных сетей экстремистской Meta в нем не было, отмечает юрист. В ведомстве на момент удаления текста проекта уточнили, что в ближайшее время подготовят обновленную версию. Дело в том, что одним из требований нормативного акта была публикация данных о владельцах таких каналов. Впрочем, уже на следующий день заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что реестр блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков по договоренности с Роскомнадзором все же не будет находиться в открытом доступе. В своем Telegram-канале депутат уточнил, что реестр будет функционировать по схожей схеме с реестром организаторов распространения информации в интернете (см. «Ъ» от 6 сентября).

Закон затронет такие популярные в России соцсети и платформы, как Telegram, YouTube, TikTok и «ВКонтакте», полагает юрист практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov & Pevzner Екатерина Артемьева. Рынок пока ждет разъяснений о том, нужно ли будет соблюдать новые требования в Facebook и Instagram (деятельность головной организации Meta по ведению этих соцсетей признана в РФ экстремистской и запрещена). «С одной стороны, формально эти ресурсы попадают под определение соцсети, приведенное в ч. 1 ст. 10.6 закона об информации, а значит, на них должны распространяться новые требования»,— говорит Екатерина Артемьева. С другой стороны, по ее словам, есть и аргументы за то, что поправки запрещенных соцсетей не коснутся, поскольку они вряд ли будут сотрудничать с Роскомнадзором. Также упомянутые ресурсы не входят в реестр соцсетей, который ведет ведомство.

Важно иметь в виду позицию Роскомнадзора по схожему вопросу в сфере маркировки рекламы, согласно которой маркировать рекламу в Instagram (деятельность головной организации Meta по ведению соцсети признана в РФ экстремистской и запрещена) нужно, так как публикация материалов на иностранных информационных ресурсах не освобождает от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством, отмечает юрист коммерческой практики юридической фирмы «Косенков и Суворов» Дарья Куклина. «В связи с этим нельзя исключать, что Роскомнадзор займет аналогичную позицию и по вопросу предоставления сведений о персональных страницах блогерами»,— полагает она.

«Закон затронет все социальные сети, в которых у автора имеется более 10 тыс. подписчиков»,— говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Роскомнадзор указывает, что при достижении данного показателя автор должен будет предоставить наименование персональной страницы в социальной сети, информацию себе и об аудитории. Соответственно, данная обязанность будет лежать и на авторах, ведущих свои страницы в Instagram и Facebook (деятельность головной организации Meta по ведению этих соцсетей признана в РФ экстремистской и запрещена)»,— считает юрист.

Что и когда подавать

Информация о составе сведений, которые нужно подавать в Роскомнадзор, появится уже в подзаконных актах, в том числе в постановлении правительства, объясняет партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. «Интересно, что речь в удаленном проекте документа шла, видимо, и о юридических лицах, что, вероятно, заставит и корпоративные паблики подчиняться новому закону»,— обращает внимание он. Насчет того, когда подавать данные: нужно ориентироваться на то, что до 1 января 2025 года сведения должны быть поданы, ведь с этой даты вступают в силу санкции за отсутствие регистрации страницы в соцсети, отмечает Екатерина Артемьева.

Каковы риски для владельцев каналов

Закон прямо не устанавливает, кто несет ответственность за нарушение: рекламодатель или рекламораспространитель, то есть канал, говорят юристы. Специальная ответственность для таких нарушений пока не установлена: возможно, она будет введена позднее. «Стоит исходить из того, что к ответственности могут быть одинаково привлечены и канал, и рекламодатель»,— считает Екатерина Артемьева. В сфере рекламы действует общий штраф, который применяется к нарушениям, для которых не предусмотрена иная ответственность, говорит она. Размер такого штрафа составляет:

для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.,
для ИП — от 4 тыс. до 20 тыс. руб.,
для граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.

В случае анонимного канала госорганы могут столкнуться с трудностями наложения штрафа, отмечает Екатерина Артемьева. «Поскольку его владелец неизвестен, непонятно, кому именно выписывать штраф. Но на данный момент уже есть некоторые методики вычисления владельцев анонимных каналов, и они могут быть доступны госорганам. К тому же бывает, что владелец не сильно следит за анонимностью канала и соблюдает иные положения закона, в частности, маркирует рекламу (но при этом по каким-то причинам не захотел подавать сведения о себе в новый реестр). Тогда личность владельца Роскомнадзор может установить исходя из данных Единого реестра интернет-рекламы»,— говорит Екатерина Артемьева.

Сейчас в законе о рекламе нет прямого распределения ответственности между рекламодателем и рекламораспространителем, также отмечает Максим Али: «Не факт, что это спасет от претензий Федеральной антимонопольной службы, учитывая, что есть общие правила привлечения к ответственности в КоАП. Кроме того, до вступления в силу запрета на рекламу еще есть время — до 1 января 2025 года законодатель еще может успеть внести поправки».

https://t.me/c/1526332991/180827 – цинк

В общем, смысл простой. Гос.регулирование в ближайшие месяцы будет усиливаться.
Нельзя сказать ,что это было неожиданным направлением развития событий.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. С 1 ноября 2024 года в России вступает в силу закон, регулирующий работу каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

2. Владельцы таких каналов обязаны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор.

3. Незарегистрированным блогерам будет запрещено размещать рекламу от российских рекламодателей, получать репосты и распространять информацию о способах финансирования.

4. Закон, вероятно, затронет популярные платформы, такие как Telegram, YouTube, TikTok и "ВКонтакте".

5. Остаётся неясным, распространится ли действие закона на запрещённые в России соцсети (Facebook, Instagram).

6. Информация о владельцах каналов в реестре не будет находиться в открытом доступе.

7. Срок подачи данных в реестр – до 1 января 2025 года.

8. За нарушение закона предусмотрены штрафы для юридических лиц, ИП и граждан.

Вывод:
Данный закон представляет собой очередной шаг в усилении государственного контроля над информационным пространством в России. Он направлен на повышение прозрачности деятельности крупных блогеров и каналов, а также на ограничение возможностей анонимных авторов. Это может привести к значительным изменениям в работе блогеров и владельцев популярных каналов, особенно в сфере монетизации контента. Закон также создаёт новые механизмы регулирования и потенциального давления на независимые источники информации в социальных сетях.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9394245.html
Метки: Интернет, Россия, социальные сети, цензура
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