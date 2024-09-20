Публичная лекция Татьяны Черниговской «Мозг и мipъ» на Дне выпускника СПбГУ.

Как человеческий мозг работает со смыслами? Как возникает когнитивность? Как сегодня ученые изучают мозг? На Дне выпускника директор института когнитивных исследований СПбГУ, член‑корреспондент Российской академии образования, профессор прочитала лекцию для выпускников Университета и их семей. Модератором встречи выступил Роман Герасимов, руководитель информационных проектов РБК Петербург, член Академии российского телевидения

Санкт — Петербург, СПбГУ, актовый зал (здание Двенадцати коллегий: Университетская наб., 7 сентября 2024 г.

Публичная лекция Мозг и мipъ. Татьяна Черниговская

ТАЙМ-КОДЫ:

00:05 Введение

Приветствие участников в Санкт-Петербургском государственном университете. Обсуждение значимости университета и его роли в жизни выпускников.

01:30 Мозг и мир

04:15 Исследования мозга

05:22 Развитие мозга

07:59 Пластичность и долголетие

12:27 Тренировка мозга

14:22 Уход за мозгом

14:55 Новые технологии

15:32 Проблемы чтения мыслей

18:41 Сложность человеческого языка

23:06 Исследования памяти и любви

26:16 Эмоциональная нагрузка на мозг

28:08 Влюбленность и её влияние работоспособность и на мир

29:57 Влюбленность и химия мозга

32:13 Многозадачность и интеллект

40:11 Образование и искусственный интеллект

42:37 Медитация и умственная тишина

43:40 Серьезное отношение к медитации

44:40 Медитация и философия

00:46:29 Примеры из жизни монахов

48:01 Влияние мыслей на жизнь

50:05 Самопознание и саморазвитие

00:52:03 Гении и логика

53:54 Технологии и искусственный интеллект

00:56:16 Опасности и вызовы

58:15 Главный вызов — человечеству

59:02 Потеря контроля над ситуацией

59:49 Объяснение хода AlphaGo номер 37

01:02:44 Исследования по продлению жизни

01:04:51 Критика и сомнения

01:07:09 Личность и мозг

01:11:02 Вопросы о сознании и памяти

01:12:57 Татьяна Черниговская, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета.

01:13:18 Личный опыт

01:14:15 Важность университета

01:15:09 Современный мир и университет

Комментарий редакции

Ответы на вопросы лекции Татьяны Черниговской:

01:30 Мозг и мир

Черниговская рассматривает мозг как ключевую структуру, определяющую, кем мы являемся и как мы взаимодействуем с миром. Она подчеркивает уникальность человеческого мозга, сравнивая его сложность с самой Вселенной.

04:15 Исследования мозга

Исследования мозга требуют значительных финансовых затрат. Многие страны инвестируют в эти исследования, осознавая их важность для здравоохранения и искусственного интеллекта.

05:22 Развитие мозга

Наибольшие темпы развития мозга приходятся на первые два года жизни. Однако пластичность мозга сохраняется на протяжении всей жизни, опровергая мнение, что с возрастом способность мозга к обучению снижается.

07:59 Пластичность и долголетие

Пластичность мозга сохраняется даже в старости, что даёт надежду на долгую и активную работу мозга при правильной тренировке.

12:27 Тренировка мозга

Мозг необходимо тренировать, как мышцы в спортзале. Черниговская сравнивает умственные упражнения с физическими, подчеркивая важность постоянного поддержания активности мозга.

14:22 Уход за мозгом

Уход за мозгом включает в себя избегание негативных факторов, таких как деструктивная информация или общение с людьми, которые "засоряют" мозг.

14:55 Новые технологии

Хотя технологии стремительно развиваются, они пока не могут читать мысли человека. Все попытки расшифровки мыслей с помощью МРТ и искусственного интеллекта лишь фиксируют активность мозга, но не передают смысл.

15:32 Проблемы чтения мыслей

Чтение мыслей остается невозможным из-за сложности человеческого языка и контекстов, которые компьютеры пока не могут учитывать.

18:41 Сложность человеческого языка

Человеческий язык и его контексты слишком сложны для полной интерпретации машинами. Значение слов сильно зависит от ситуации, и это создает дополнительные барьеры для искусственного интеллекта.

23:06 Исследования памяти и любви

Исследования показывают, что разные виды любви активируют различные участки мозга. Однако Черниговская относится к этому с долей скептицизма, задавая вопросы о методологии.

26:16 Эмоциональная нагрузка на мозг

Современный человек испытывает колоссальную эмоциональную нагрузку из-за огромного потока информации, что требует от мозга умения фильтровать ненужное.

28:08 Влюбленность и её влияние на работоспособность и мир

Влюбленность стимулирует мозг, придавая человеку больше энергии и увеличивая его работоспособность.

29:57 Влюбленность и химия мозга

Влюбленность связана с выбросом определённых нейрохимических веществ, таких как дофамин, что вызывает состояние эйфории.

32:13 Многозадачность и интеллект

Черниговская критикует миф о многозадачности, утверждая, что мозг не может эффективно работать над несколькими задачами одновременно.

40:11 Образование и искусственный интеллект

Искусственный интеллект уже играет значительную роль в образовании, но его нужно правильно использовать, чтобы избежать распространения ложной информации.

42:37 Медитация и умственная тишина

Медитация полезна для концентрации и достижения умственной тишины, но требует серьезного подхода и глубокой практики.

43:40 Серьезное отношение к медитации

Медитация — это образ жизни, и поверхностное отношение к ней может быть вредным. Она требует долгих лет практики и наставничества.

44:40 Медитация и философия

Медитация связана с философскими аспектами жизни, и её истинные результаты могут быть достигнуты только при изменении мировоззрения.

46:29 Примеры из жизни монахов

Примеры буддийских монахов, которые проводят десятилетия в медитации, показывают, что достижение глубоких состояний сознания требует огромной самоотдачи.

48:01 Влияние мыслей на жизнь

Наши мысли оказывают непосредственное влияние на наше восприятие мира и наше поведение. Важно научиться управлять этим процессом.

50:05 Самопознание и саморазвитие

Самопознание — ключ к счастью. Черниговская подчеркивает важность знакомства с собой, понимания своей природы и генетики.

52:03 Гении и логика

Иногда логика мешает открытиям, и великие умы, такие как Эйнштейн и Бор, спорили о том, когда стоит отказываться от логики ради интуитивного поиска истины.

53:54 Технологии и искусственный интеллект

Технологии развиваются настолько быстро, что человечество может потерять контроль над ситуацией. Искусственный интеллект, несмотря на его пользу, вызывает опасения.

56:16 Опасности и вызовы

Главная угроза заключается в том, что искусственный интеллект может развиться до уровня, когда он будет иметь собственные цели, не совпадающие с человеческими.

58:15 Главный вызов — человечеству

Вызов для человечества заключается в том, что оно может не успеть осознать все последствия внедрения искусственного интеллекта в свою жизнь.

59:02 Потеря контроля над ситуацией

Черниговская говорит о возможной потере контроля над технологиями, особенно если искусственный интеллект начнет развивать собственную логику.

59:49 Объяснение хода AlphaGo номер 37

Ход программы AlphaGo, который ошеломил профессиональных игроков в го, показал, что искусственный интеллект может предложить решения, недоступные для человеческого разума.

01:02:44 Исследования по продлению жизни

Исследования в области продления жизни показывают, что человек может заменять части своего тела, включая мозг, но пока это только гипотезы.

01:04:51 Критика и сомнения

Черниговская скептически относится к фантастическим идеям о продлении жизни и считает, что на практике это может оказаться сложнее, чем предполагают учёные.

01:07:09 Личность и мозг

Личность человека формируется не только мозгом, но и телом. Однако мозг остаётся ключевым элементом, определяющим наше поведение и восприятие мира.

01:11:02 Вопросы о сознании и памяти

Сознание не может функционировать без памяти, поскольку они неразрывно связаны.

Обобщающий вывод:

Лекция Черниговской подчёркивает важность мозга в формировании человеческой личности и взаимодействии с миром. Она рассматривает его как уникальный орган, чьи функции и потенциал до сих пор остаются малоизученными. Развитие технологий и искусственного интеллекта открывает новые возможности для изучения мозга, но также ставит перед человечеством серьёзные этические и философские вызовы.