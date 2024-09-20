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АРТАМОНОВ про Курск, удары вглубь России, ядерную войну, кулуарные договорняки, Трампа и Путина

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В гостях вновь наш товарищ, один из ведущих военных экспертов страны Александр Артамонов!

Затронем тему политических убийств и покушений на первых лиц. Александр Германович раскрывает технологии спецслужб по ликвидации глав государств. Англосаксы планируют покушения на Путина и Лукашенко? Есть ли кулуарные договоренности об иммунитете для первых лиц? Произойдет ли «ликвидация» Трампа до выборов в США?

Как меняется ситуация в Курске? Какой реакции ждать в случае ударов вглубь России западным оружием? Как может применяться ядерное оружие в современных конфликтах? Тактическое ядерное оружие – путь к глобальному апокалипсису? Какие сценарии ядерного конфликта могут реализоваться в ближайшем будущем?

Таймкоды:
00:00 Заставка Мета LIVE
00:25 В гостях вновь Александр Артамонов
01:50 Покушение на Трампа: политическое убийство как метод возвращается?
05:39 «Я не понимаю ажиотажа из-за выборов в США»
08:45 Гибель президента и главы МИД Ирана
14:51 Мы столкнемся с США после выборов?
20:26 Монголия – популярное место для визитов
25:55 Путин готов рисковать ради дела
29:19 Запад никогда не соблюдает договорённости
36:33 Западные сценарии устранения президентов России и Беларуси
38:06 Поездки Путина по святым местам
43:42 Шаманы на службе государства
44:59 Когда нужно применять ядерное оружие?
51:06 Параллели: чума и радиация
53:13 Китай не может себе позволить отойти от России
58:24 Каким будет ответ России агрессору?
1:01:53 Решение о ракетных ударах уже принято
1:03:25 Сценарии конфликта с НАТО
1:08:57 Россия обязательно бахнет?
1:12:30 Российская власть – сильное государство и империя
1:15:00 Финал и напутствие. За императора!
1:16:28 Заставка

Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

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Комментарий редакции

Ответы на вопросы беседы:

01:50 Покушение на Трампа: политическое убийство как метод возвращается? 
Обсуждается природа политических убийств, их возвращение как инструмента влияния в современной мировой политике. Примером служит покушение на Дональда Трампа, которое хоть и не было успешным, демонстрирует использование политических ликвидаций как метода сдерживания. Суть в том, что политические убийства остаются актуальным инструментом давления, особенно в англосаксонском мире.

05:39 «Я не понимаю ажиотажа из-за выборов в США» 
Артамонов отмечает, что выборы в США важны для мирового сообщества, но для России победа ни одного из кандидатов не сулит благоприятных перемен. Как Трамп, так и Харрис, по его мнению, будут стремиться к усилению оборонной промышленности США и продолжению геополитической борьбы.

08:45 Гибель президента и главы МИД Ирана 
Здесь речь идет о покушении на лидеров Ирана, которое Артамонов трактует как целенаправленное убийство. Он считает, что гибель была спланирована англосаксонскими разведками для изменения курса политики Ирана, и эта тактика продолжает оставаться характерной для их методов.

14:51 Мы столкнемся с США после выборов? 
Артамонов утверждает, что серьезного конфликта с США до выборов не будет, так как любые значительные события будут отложены, чтобы списать их на уходящего Байдена. Однако после выборов возможно обострение и эскалация.

20:26 Монголия – популярное место для визитов 
Артамонов обсуждает поездку Путина в Монголию и внимание к региону со стороны мировых лидеров, включая Папу Римского. Это место становится важным пунктом для укрепления связей в Центральной Азии и геополитического влияния России.

25:55 Путин готов рисковать ради дела 
Здесь Артамонов описывает личные качества Путина, отмечая его готовность идти на риск ради глобальных целей. Это касается как внешней, так и внутренней политики, что особенно важно в условиях сложной геополитической обстановки.

29:19 Запад никогда не соблюдает договорённости 
Артамонов говорит, что Запад никогда не соблюдает достигнутых договорённостей, приводя примеры минских соглашений, которые были нарушены. Он считает, что любые договоры с Западом должны рассматриваться с большой долей скептицизма.

36:33 Западные сценарии устранения президентов России и Беларуси 
Артамонов обсуждает возможные сценарии покушений на лидеров России и Беларуси, отмечая, что такие планы всегда находятся на повестке дня западных стран, особенно англосаксонского мира.

38:06 Поездки Путина по святым местам 
Затронута тема религиозности Путина и его визитов в святые места, что интерпретируется как проявление духовной составляющей его политики. Путин регулярно посещает храмы и связывает свои действия с благословением высших сил.

43:42 Шаманы на службе государства 
Артамонов упоминает слухи о том, что Путин обращался к шаманам за благословением на применение ядерного оружия, но отвергает эту идею, считая, что президент имеет четкую духовную позицию и опирается на традиционные религиозные ценности.

44:59 Когда нужно применять ядерное оружие? 
Артамонов рассуждает о ядерной доктрине России, подчеркивая, что страна всегда придерживалась принципа ответных действий. Однако обсуждается возможность пересмотра доктрины с упором на превентивное применение, что является шагом к более активной защите интересов России.

51:06 Параллели: чума и радиация 
Здесь проводится параллель между эпидемией чумы и радиацией, отмечая, что многие страхи относительно радиации преувеличены. Артамонов приводит примеры, когда люди выживали в условиях радиационного загрязнения, но подчеркивает важность осторожности в обращении с этим оружием.

53:13 Китай не может себе позволить отойти от России 
Артамонов утверждает, что Китай слишком зависим от России в военной и стратегической сфере, чтобы разорвать отношения. Даже если Россия применит ядерное оружие, Китай не сможет отвернуться от нее из-за взаимных интересов.

58:24 Каким будет ответ России агрессору? 
Ответ России будет жестким и решительным, при этом Артамонов указывает на возможность превентивных ударов. Однако он также подчеркивает, что все действия будут продиктованы необходимостью защиты страны.

1:01:53 Решение о ракетных ударах уже принято 
Артамонов утверждает, что решение о ракетных ударах по целям на территории России уже принято, но обсуждение этого вопроса в публичной плоскости остается важным элементом политической игры.

1:03:25 Сценарии конфликта с НАТО 
Артамонов обсуждает возможные сценарии конфликта с НАТО, включая применение ядерного оружия. Он выражает сомнение в том, что западные страны будут готовы пойти на прямую конфронтацию, но не исключает такой возможности.

1:08:57 Россия обязательно бахнет? 
Артамонов рассуждает о том, что Россия может нанести удары по агрессору в случае прямой угрозы, но это решение будет взвешенным и продуманным.

1:12:30 Российская власть – сильное государство и империя 
Здесь обсуждается идея, что российская власть сильна, а сама Россия остается мощной империей, способной отстаивать свои интересы на мировой арене.

1:15:00 Финал и напутствие. За императора! 
В финале беседы звучит поддержка России и ее лидеров. Артамонов подчеркивает важность имперского мышления и верности национальным интересам.

Вывод:

Общий вывод беседы сводится к тому, что Россия находится в условиях сложной геополитической борьбы, в которой Запад, в первую очередь англосаксонские страны, активно используют методы политических убийств, информационных войн и стратегических провокаций для ослабления своих оппонентов. Артамонов подчеркивает, что Россия, несмотря на все вызовы, сохраняет сильную государственную систему и способна эффективно защищать свои интересы, включая возможное применение ядерного оружия в ответ на агрессию.

Западные страны, по его мнению, никогда не соблюдают договоренности и действуют исключительно из позиции силы, что делает невозможным доверие к любым соглашениям с ними. В то же время, Россия выстраивает долгосрочные стратегические союзы с такими странами, как Китай и Иран, что укрепляет ее позиции на мировой арене.

Путин, по мнению Артамонова, демонстрирует решимость и готовность к риску ради будущего страны, а его визиты в святые места и связь с традиционными религиозными ценностями подчеркивают духовную основу его политики. Однако угрозы, такие как покушения и диверсии, остаются реальными, и безопасность лидеров требует постоянного внимания.

Артамонов также отмечает важность Монголии и Центральной Азии как стратегических регионов, где Россия стремится укрепить свое влияние в противовес западным попыткам создать раскол и дестабилизацию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a_beLXewMbQ
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