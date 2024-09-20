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1000 лет колдовства на Руси за 2 часа / Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Продолжение захватывающего цикла о ведьмах с Ксенией Чепиковой! В этот раз мы погрузимся в мир колдовства на территории России.

Были ли ведьмы на Руси? Как с ними боролись? И какую роль в этом сыграл Иван Грозный? Все эти и многие другие вопросы обсудим в нашем новом выпуске!

#цифроваяистория #егоряковлев #ксениячепиковаци #ведьма

«Цифровая история» в Казани 5 и 6 октября: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3024359/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. В исторической лекции обсуждаются темы колдовства на Руси, с акцентом на XVI-XVII века.
2. Колдовство на Руси воспринималось иначе, чем в Европе, из-за слабого документирования процессов.
3. Исторические примеры колдовства включают многочисленные доносы, пытки, казни и ссылки.
4. В православии колдовство осуждалось, но без развития теоретической базы, как в католической Европе.
5. Большую роль в преследовании колдунов играли светские власти, воеводы и население.
6. Обсуждается понятие "политического колдовства", когда магия использовалась для подрывных действий против власти.
7. Приводятся исторические примеры обвинений в колдовстве при царских дворах и интригах.
8. В России практика сожжения ведьм существовала, но отличалась тем, что людей сжигали в срубах, а не на кострах.
9. Колдовство на Руси связано с выживанием языческих верований, несмотря на христианизацию.
10. Случаи обвинений в колдовстве часто были следствием политических интриг или личной мести.
11. Преследования за колдовство носили эпизодический характер, без систематических "охот на ведьм", как в Европе.
12. Во второй половине XVII века борьба с колдовством велась через царские указы.

Вывод:

Колдовство на Руси являлось сложным феноменом, смешивающим в себе древние языческие верования, православные догмы и светские интересы. В отличие от Европы, где существовала институциональная охота на ведьм, в России процессы носили более спорадический характер. Политические интриги и народные суеверия часто становились поводом для обвинений в колдовстве, а преследования зачастую отражали социальные и политические конфликты. Несмотря на отдельные громкие дела и казни, массовые процессы над ведьмами, как в Европе, на Руси не закрепились, что объясняется как более слабой урбанизацией, так и особым отношением к демонологии в православии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EyIY0BKYIrA
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