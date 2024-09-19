Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, «Иностранного легиона» и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков.

Отражена контратака штурмовой группы националистического формирования «Кракен».

Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм реактивная система залпового огня «Верба».

Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики.

Отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии.

Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 122-мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31765 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18167 танков и других боевых бронированных машин, 1455 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14813 орудий полевой артиллерии и минометов, 26203 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России