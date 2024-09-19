Президент РФ Владимир Путин анонсировал появление почти полсотни научно-производственных центров для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) по вопросу развития БПЛА специального назначения.

По данным главы государства, за прошлый год в Вооружённые силы (ВС) РФ было поставлено порядка 140 тыс. дронов различных типов.

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее – практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера, <…> роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом бо́льшая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Подчеркну: нам нужно полностью закрыть потребности Вооружённых сил, а для этого – последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать её тактико-технические характеристики (в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта…), постоянно модернизировать с учётом боевого опыта», — указал он.

Одновременно с развитием беспилотников президент призвал искать и средства радиоэлектронного и огневого поражения БПЛА, что «позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надёжно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты».

«Ключевая задача — производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное, подчеркну — именно серийное производство такой перспективной техники. И конечно, нужно создавать заделы на будущее. То есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра», — указал президент.

Владимир Путин сообщил, что работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску будет вестись на базе особых научно-производственных центров.

«До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», — рассказал он.

Вместе с тем глава государства призвал к снятию существующих ограничений для поставок БПЛА в войска и заявил о необходимости «синергии между крупными научными центрами, крупными предприятиями и малым бизнесом» в производстве беспилотников.

Перед заседанием Владимир Путин посетил оборонное предприятие «Специальный технологический центр» («СТЦ») в Санкт-Петербурге. Оно специализируется на производстве БПЛА, комплексов радиоэлектронного воздействия и систем связи. Глава государства осмотрел образцы техники, которая применяется в настоящее время в зоне спецоперации.

По материалам сайта Президента РФ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент РФ Владимир Путин анонсировал создание около 50 научно-производственных центров для разработки БПЛА.

2. В прошлом году в ВС РФ было поставлено около 140 тыс. дронов различных типов.

3. В текущем году планируется увеличить выпуск беспилотников почти в 10 раз.

4. Расширяется линейка беспилотных систем, включая безэкипажные катера и роботизированные платформы.

5. Большая часть производимых БПЛА будет направлена в войска на линии боевого соприкосновения.

6. Путин призвал наращивать производство беспилотной техники, повышать её характеристики и внедрять элементы искусственного интеллекта.

7. Президент подчеркнул необходимость развития средств противодействия БПЛА противника.

8. До 2030 года планируется создать 48 научно-производственных центров в разных регионах для работы над БПЛА.

9. Путин призвал снять существующие ограничения для поставок БПЛА в войска.

10. Глава государства посетил оборонное предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, специализирующееся на производстве БПЛА.

Вывод:

Россия делает значительный акцент на развитии и производстве беспилотных летательных аппаратов для военных нужд. Планируется существенно увеличить производство БПЛА, расширить их типы и улучшить характеристики. Это указывает на важную роль, которую беспилотники играют в современных военных операциях, и на стремление России укрепить свои позиции в этой области. Создание специализированных научно-производственных центров и призыв к снятию ограничений на поставки БПЛА свидетельствуют о долгосрочной стратегии развития этого направления военной техники.

Дополнительный вывод:

Наращивание количества и улучшение качества БПЛА – это важный шаг в развитии военного потенциала. Однако без создания специализированного рода войск эффективность использования этой техники может быть ограничена. БПЛА – это сложные системы, требующие специальных навыков и знаний для максимально эффективной эксплуатации.

В настоящее время ситуация с кадрами для БПЛА во многом держится на энтузиазме отдельных специалистов, которые часто числятся в других подразделениях и выполняют задачи с беспилотниками дополнительно к своим основным обязанностям. Это создает риск того, что ценные специалисты по БПЛА могут быть использованы не по назначению, например, в качестве обычных штурмовиков на передовой, где их уникальные навыки будут потеряны, а заменить их будет некем.

Поэтому крайне важно не только обеспечить наличие современной техники, но и создать соответствующую организационную структуру – отдельный род войск для БПЛА. Это позволит:

1. Проводить целенаправленную подготовку специалистов.

2. Обеспечить их правильное использование согласно специализации.

3. Разработать соответствующую доктрину применения БПЛА.

4. Создать систему карьерного роста для операторов и инженеров БПЛА.

5. Повысить эффективность использования беспилотных систем в целом.

Таким образом, для полноценной реализации потенциала увеличивающегося количества БПЛА необходимо параллельно развивать кадровую и организационную составляющие, создавая специализированные подразделения или даже отдельный род войск для работы с беспилотными системами.