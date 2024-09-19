Это можно посчитать за анекдот, ведь русские дворяне «тряслись» над своей знатностью и никогда не смешивались с «неблагородными». А тут Гумилёв просто низвёл их знатность до нуля к скотоводам абсолютно чужого им народа. А всему виной историческое забвение. Гумилёв отбросил первоисточники о существовавшем европеоидном царстве Пресвитера Иоанна (гл. 174*) на Тихом океане, объявив его мифическим, а за основу взял азиатский источник Рашид-ад-дина (п. 132), и история европеоидного народа превратилась в азиатскую. Вмиг тихоокеанские народы и их цари, жившие на Тихом океане, превратились в призрачных этнических монгол и татар, например, «Пресвитер ИоАн» превратился в азиата «Ван-хана». Тихоокеанцы покинули отечество и ушли на Русь и в Европу в 12-13 веках в силу природной катастрофы и начали массово возвращаться в 17 веке (это поход Ермака и походы русских казаков в Сибирь и на Дальний Восток). Возвращение на отеческие земли было названо историками колонизацией Сибири русскими.

Правители этих русских дворян в «Летописном Лицевом своде Ивана Грозного 16 века» названы «ВОСТОЧНЫМИ полновеликими ЦАРЯМИ», а царство на Востоке было одно-это Царство Пресвитера Иоанна (Попа Ивана) (до 1098 г), где никаких этнических монгол и татар не было вообще. Оно подробно описано в книге Марко Поло «О разнообразии Мира». Там правили цари в венцах, в том числе и сменивший Ивана его родственник («Государь батюшка») Темучжин (п.121-126).

Они от Афета

Важный признак «ивановского» дворянства-это их происхождение от Афета. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» (п. 99) они происходили от Афета, младшего сына Первоотца Ноя. Там история Ноя это не история евреев, а история Руси (п.133). Именно Афету достались Северные земли Ледовитого океана («полунощные до Вяцкие земли»), он распространился потом и на Тихий океан и Индийский. Часть его народа Скифы ушли на Чёрное море, там создали царства (и Константинополь, автор), потом с Чёрного моря часть их (Словен и Рус ) пришла на озеро Ильмень Руси в 2049 г. до нашей эры, потом из Руси потомок Словена Волхв Перун ушёл в Персию и Афганистан, основав там клан «персов» (п.102 «Персия с русским уклоном»). Следующие потомки от него и русов ушли на реку Амур в «Монголию», где и было создано потомком Перуна Люта (Льда) «Хайду» («осколком льда»-«скальд») царство «Луны»-прароссов (п.121-126). Последние взяли власть на Тихом океане над «Иваном», а потом вместе с «иванами» пошли на Русь в 12-13 веке. Так «Афеты вселились в шатрах Сима».

Было предположено, что Сим первоотец русов на Русской равнине, а Афет первоотец росов, Хам первоотец мидян на Аральском море. Этнические татары и монголы не имеют отношение к Афету (северянину), Симу и Хаму. Они южане и у них другие первоотцы и первоматери, вероятно «персидские» у татар и китайские у монгол.

Стоит только взять неверные исходные данные и мир перевернётся.

Когда Гумилёв взял за основу летопись Рашид-ад-Дина об Орде, он посчитал, что тут речь идёт об этнических монголах и татарах, хотя таких народов с такими названиями в 13 веке не было в природе. Ни Татарии, ни Монголии не существовало. Вместо Монголии было «Царство Мiенъ» (1282 г. Келлер). А на месте Татарии было «Царство Казанское» до 1920 года («Казанская история»). Но, выбрав такой исходный посыл, он породил ПАРАДОКС-1, когда небольшой малоизвестный в мире народ-татары или монголы (они и сейчас небольшие) вдруг невероятно возвеличился на бумаге, когда Гумилёв им приписал историю Державы Попа Ивана и Темучжина. Причём этнические татары об этом абсолютно ничего не помнят, как и монголы.

Он предположил, что русские князья подчинились Орде и, чтобы быть в мире с ними, привозили из Орды «раскосых жён татарок» (вообще- то татары не раскосые) и приобрели азиатскую (!) ментальность в последующих поколениях (стр. 591,гл.173 «Древняя Русь и Великая Степь» Гумилёв). Это не соответствует действительности. В «Лицевом своде Ивана Грозного 16 в.» на илюстрациях не «раскосые татарки», а царицы и царевны в золотых венцах славянского вида и в славянской одежде. Никаких татарских признаков и татарских одежд на них нет (например, запашные халаты, тюбетейки, паранджа, монисто на груди и голове, узор тюльпана и в виде рогов барана).

Если они в венцах, то они носители крови от Попа Ивана (только она давала право на царство, см. надпись на карте Келлера) и ханаанских царей-тоже европеоидов. Где у русских азиатская ментальность и в каком месте запрятана, и в чём выражается? Никто из них не бьёт себя гордо в грудь и объявляет всем, что он древний татарин и монгол, тут наоборот, обратная картина наблюдается с песнями «Я русский». Историки придумывают смешение знати с инородцами, что в принципе было невозможно, потому что только чистота крови давала пропуск в элиту.

Призрак бродит по Европе-призрак монголов.

Гумилёву пришлось поломать голову, чтобы скрестить русских и монголо-татар во время их пришествия на Русь. Подразумевалось, что этнические монголы прошлись по Руси и Европе. Его не удивило, что их следов там нет. Их нет в европейской живописи и летописях. Они как будто призраки. Вместо монгол везде изображен европейский типаж. Покажите мне хоть одну картину средневековых художников, на которой были бы изображены этнические монголы и татары. Только один итальянец Джотто как-то странно стеснительно втиснул среди персонажей европейцев странного непропорционального лицом «калмыка» (даже на монгола узкоглазого не похожего) в колпаке с пером, как будто пририсованного позже. И всё.

А на остальных и батальных картинах нет монгол.

Вот «Битва при Лигнице» между монголами и европейскими рыцарями 1241 года. Посмотрите на этих так называемых «монгол» в кавычках европейского типажа и на их знамя. На знамени изображён не монгол, а блондинистый бородатый царь в венце (монголы безбородые от природы и они чёрноволосые).

На знамени рыцарей Орёл и Олень.

Яркого специфического типажа монгол также нет и в иллюстрациях русских летописей (Летописный свод 16 в Ивана Грозного) и в илюстрациях «Книги о разнообразии Мира» прижизненного свидетеля Орды Марко Поло в 1298 г. В этих источниках тоже европейский типаж «монгол» и «татар». Родился ещё один ПАРАДОКС-2- должны быть типажи монгол и татар в документах, а на самом деле вместо них типаж европейца. Обратите внимание, на картине «монголы» в высоких колпаковых шапках «венгров».

Всё это говорит о том, что этнические татары и монголы не участвовали в данных исторических событиях (Орды 1241 г) вообще.

Пассионарность

Чтобы объяснить необъяснимое и неподдающееся никакой логике явление так называемых «монголов» на Руси и в Европе, Гумилёв придумал «пассионарность». Гумилёвым была выдвинута версия о пассионарные толчке, возникшем в кочевниках монголах от некого космического воздействия, от которого они вдруг, как ужаленные, вскочили на своих коней и рванули в Европу завоёвывать весь мир. Из пассивных (тихих) они превратились в буйных. Удивительно, но кочевники точно знали, где находится Европа, Киев и что это такое. Тут никого не смущает ещё один ПАРАДОКС-3-это современное неприметное место монгол и татар в мире. Посмотрите на современную Монголию и станет понятно, что им приписана чужая слава. Это что за чудаки такие, которые, по праву завоевателей выбрали самые бесплодные и безжизненные земли, а покорённым, наоборот, отдали самые лучшие. Они даже элиту европейскую не «омонголили» по праву сильного. В древности даже такой страны Монголия не существовало на картах вплоть до 19 века (в 1924 г. была создана МНР). На Татарию тоже не предлагаю посмотреть, её не существовало до 1920 года на карте.

А вот «Тартарию» можно увидеть на поздних картах. Появление название Тартария в 17 веке (1689 г.) объясняет голландец Николас Витсен. Оказывается, в 17 веке западные историки таким термином договорились называть державу на Тихом океане и издали карты с этим названием, так это название появилось на карте Витсена 17 века. В неё не входит Западная Сибирь. А до этого на карте Келлера 1590 г. вместо Тартарии земля называлась «Ассия».

На ментальном уровне монгол и татар никто всерьёз не воспринимает и тем более в виде своих древних царей даже в воображении представить не может. Русские и европейцы прекрасно знают всех своих царей. Там нет кочевников монгол и тем более татар-южан в тюбетейках и монисто. Там высокородная знать, перечисленная в Специальной разрядной книге. «Мышь» (незнатная) тут не проскочит.

По версии автора, Гумилёв в части космического воздействия был близок к истине, но тут не космический луч пассионарности прошёлся по Земле, а реальная комета («Фата Моргана») пролетела так, что полностью поменялся политический расклад сил. По версии автора с карты мира мгновенно исчез самый сильный противник русов и восточников -Мидия (хазары, Дракон). Прямо по Монголии, Мидии (Арал), Персии, Турции (Натолия греческая), Крыму, Аравии и далее до Мексики пролетела комета и сожгла эти страны приблизительно в 1312 году. Вот это «космическое воздействие» («комета 1212» упомянута на карте Келлера 1590 г. переиздания), предсказанное звездочётами, и всколыхнуло все народы Юга и Востока и заставило их сняться и уйти из очень процветающих стран и пойти на Запад и на Русь. Часть народов зараннее была уведена отсюда «в плен» в «Вавилон». Так были выведены «киргизы», прататары, прабашкиры, праудмурты, прачуваши, европеоидные «татары» (казачество южное) из Мидии на Южный Урал из зоны удара кометы в 1300 году.

Конечно, перед лицом опасности, чумы или природной катастрофы, мгновенно «пассионарным» станешь, без всякого космическое воздействия Гумилёва, если жить захочешь.

«Месть» русским дворянам

Тот, кто увидел длинный список русских дворянских фамилий (ниже), который Гумилёв отнёс к татарским, заподозрил неладное. Во имя чего это сделано. Эти фамилии так тесно связаны с русским дворянством, что невозможно их представить в образе торговых татар, а в образе монгол скотоводов и подавно. Но Гумилёв так и пишет в своей книге: «Этот перечень лишь отчасти отражает тот размах, который приобрела русско-татарская метизация». Как можно «метисировать» с «призраками», которых не было в Орде физически (см. ниже). Представляю, как Тютчев или Гоголь, или Державин в гробу перевернулись, когда их назвали не русскими, а татарами.

Тютчев

Невольно свершилась «месть» русским дворянам, когда Гумилёв низвёл их с вершины благородства до низов абсолютно чужого им простонародья. К монголам-кочевникам их никак не отнесёшь-благородные лица на монгол никак не тянули, с большим натягом решено было отнести их к татарам (иранским). Причём, здесь подразумеваются персидские татары-мусульмане (казанские), появившиеся в Руси только в 17-18 веке (по версии автора), и по этой причине вообще не имевшие никакого отношения ни к Тихоокеанским восточникам (тартарам), ни к Казани (сарацинам-царя сыны).

Итак, по версии автора виной всему тартарские (не татарские) фамилии. В ходу в тихоокеанской державе было двуязычие- при Иване был русский язык, при Темучжине тартарский, похожий на ФИНСКИЙ (Тохта с финского на русский Звезда) или похожий на скандинавский, превратившийся в тюркский. Вероятно, Перуны (словены) говорили на этом языке. Русские имели два имени- своё русское и тартарское при власти Темучжина. Например, в книге у Марко Поло прямой 6-ой потомок Попа Ивана имел имя Георгий Жор, где Георгий русское-греческое имя (Гео-земля и Ор-огонь), а Жор (Джордж или упрощённое Зоро, на испанском Лис, может Огненный Лис) на тартарском. Причём Марко Поло нам конкретно указывает на его чисто «ивановское» происхождение, несмотря на второе тартарское имя Жор. Вот камчатская Огненная лиса, там на Камчатке была ставка Георгия Жора у Марко Поло, вполне соответствует его «позывному» «Огненный Лис».

Камчатский Огненный лис

Такие же двойные имена и в «Сокровенном сказании монголов», там Джебе на тартарском, а на русском Пика. Имя Пика, а позывной «Джебе». Фамилию Жирнов (Жириновский) тоже можно объяснить от тартарского Жира- это Сердце на русском (п.122). Это, значит, их предки были «ивановцами». Русские дворяне оставили свою устоявшуюся прославленную фамилию на втором ходовом языке (Перунов). Часть русских дворян смешивалась с европеоидными дворянами Ханаана (Мидии на Арале).

Тут историками создаётся путаница «тартар»-европейцев тихоокеанских Афетского происхождения с персидскими татарами в тюбетейках и монисто. Угораздило Ленина назвать казанских мусульман татарами в 1920 году, создав такую путаницу. А сохрани они своё природное наименование, этого бы не было. Например, если они с юга, то их, возможно, называли «говорящие на фарси»-парсами (интернет, «о происхождении названия татар»). Они похожи с туркменами, поэтому могли называться самым популярным древним именем у туркмен-Парахат (Мир). Термин «татары» у русских в простонародье стал означать всех пришельцев мусульман и, чего греха таить, русские их не жаловали, об этом говорит пословица- «незванный гость хуже татарина». Судя по пословице, татары на Руси были пришельцами, некоренными.

Список русских дворян

Вот странный список русских дворян, привидённый Гумилёвым, на кандидатство в татары: Аксаков, Алябьев, Апраксин, Аракчеев, Арсеньев, Ахматов, Бабичев, Балашов, Баранов, Басманов, Батурин, Бекетов, Бердяев, Бибиков, Бильбасов, Бичурин, Боборыкин, Булгаков, Бунин, Бурцев, Бутурлин, Бухарин, Вельяминов, Гоголь, Годунов, Горчаков, Горшков, Державин, Епанчин, Ермолаев, Измайлов, Кантемиров, Карамазов, Карамзин, Киреевский, Корсаков, Кочубей, Кропоткин, Куракин, Курбатов, Милюков, Мичурин, Рахманинов, Салтыков, Строганов, Таганцев,Талызин, Танеев, Татищев, Тимашин, Тимирязев, Третьяков, Тургенев, Турчанинов, Тютчев, Уваров, Урусов, Ушаков, Ханыков, Чаадаев, Шаховский, Шереметьев, Шишков, Юсупов.

Тут даже один политик задумался о своём происхождении. Хотя его фамилия «тартарская» Афетская или Ханаанская, а не татарская- Караганов. На карте Келлера древняя область Забайкалья названа «Караган» в 1298 г. именем её тихоокеанского наместника (не татарина).

Навскидку из этого списка возьмём фамилию Годунов. Она вполне объяснима от древнего рода Афетских праславянских правителей-Года, предшественника Ивана. Другие предшественники Ивана были Род (Родогощи), Яны-Глинянные («Наяны», праполяки и литва), «Чиорчианы» («Чёрные Аны»- предки черногорцев или венгров Раду Негру (Чёрный воевода), где Анна мать Афета). Все вышеперечисленные фамилии-это Афетские дворяне северяне и восточники европеоды «иваны», а не татары из Ирана. Только родство с Попом Иваном давало право на царство. Он, его дочери, был носителем этого признака «царскости» (Келлер, Марко Поло). Самозванцев в России вешали. Гумилёв довёл до абсурда происхождение русских дворян в своей версии истории.

Князья «монгольского» происхождения?!

Вдохновлённые Гумилёвым, в интернете начали выдвигаться версии, что цари были этническими монголами! Вы монгола или татарина в золотом венце царей представляете?! «Согласно оглавлению книги «История родов русского дворянства» (1886 год), князья монгольского происхождения — четырнадцать родов: 1) цари Казанские 2) цари астраханские 3) киргизские роды от Шейбани, 4) русские князья Сибирские 5) князья Кучумовы 6) ханы Крымские 7) князья Шейдяковы 8) князья Юсуповы 9) князья Урусовы 10) князья Кантемиры 11) князья Тунгузские 12) тайши калмыцкие 13) князья Дондуковы-Корсаковы и 14) князья Черкасские» (интернет: «Монголы как основатели русских дворянских родов у Л. Н. Гумилёва).

Как можно совместить несовместимое «Цари Казанские» и монголы?!. «Цари Астраханские» и монголы!? Само звание ЦАРЬ уже прямо указывают на европеоидную высокородную элиту Восточноокеанской державы Афетского (русов Белого Царя Ивана) и смешанного Афетско-Ханаанского происхождения . Цари казанские «сарацинские» были перекрещены в Симеонов, Петров, Алексеев, Александров Иваном Грозным. Он знал об их европеоидной «царской крови» от Афета. Такая же котовасия с Кучумами и Черкасами –правенграми или черногорцами по происхождению.

А как вам сочетание –«русские князья Сибирские и Урусовы»-монголы, даже фамилия Урусов уже указывает, что они от белых русов Попа Ивана (он Белый Царь). Дондуковы (13) указывают на ставку Попа Ивана «Тендук» и своё происхождение от тендуков-белых русов.

Юсуповы (8) не монголы, а древние тартары-нагаи, одни из 5 самых древних тартарских племён (Келлер и Марко Поло) и Сумбека Юсупова была не татарка и не монголка, а нагайка, её отец Юсуф («Казанская история»). Она стала женой не татарина, а «сарацина» Сафа-Гирея-правителя казанского непонятной веры в Змея. Её красота осталась отмеченной в истории. Юсуфы отличались своеобразной всеми признаваемой восточной красотой с узким типом лица и тонкими чертами лица, наверное, досталась от «Ханаанской» (Мидийской) родни. Посмотрите в интернете на фото князей Юсуповых. Где тут монголы?.

Зинаида Юсупова

Именно ханов Крымских присылали на царство в Казани, а это значит, что они «сарацины»-«царя сыны» были европеоидами мусульманской веры родом с Тихого океана, породнённые с Ханаанами. К европеодным народам относятся и Кантемиры (вероятно из рода «Тёмной Луны» прароссов).

«Тайши калмыцкие» (12)- те, возможно, происхождением от монголов, но может быть и тунгусского и китайского. Они пришли на Волгу в 17 в. ( спасаясь от кометы?), а потом вернулись большей частью в Китай, наверное, на свою исходную родину. Черты их лица монголоидные или китайские. Они служили у царей, но не были царями.

Калмыки. Князь Серебджам

Князья Тунгузские «эвенки-нелюдовы» Гантемировы сразу говорят о своём происхождении от тунгусов. «Нерчинские тунгусы перешли в русское подданство в 1667 г.». «Согласно данным Б. О. Долгих, в 1689 г. их было около 5 600 чел. В начале 80-х гг. XVII в. Гантимур с сыном Катанаем выразили желание принять православную веру. В 1684 г. они по указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей были крещены. Гантимур получил имя Петр, а Катанай – Павел. В следующем году Петр, Павел и Чекулай Гантимуровы были направлены в Москву для представления царям. Но в пути князь Гантимур заболел и умер. Его с честью похоронили в Нарыме. А сыну его в Москве оказали небывалые для инородцев почести, допустили к царской руке, записали в дворяне по самому привилегированному, московскому списку». Неспроста это. «Они происходят от китайского выходца князя Гантимура». Слово «китай» и имя Катанай сразу точно указывает на их первородину «Катай» на Охотском море. Там они находились на службе у царицы Катая (Росы), а потом у Кубилая (Хубилая). Их называли «царские» эвенки. Они комплементарны росам и имели с ними какие-то родственные связи в древности. Добровольно приняли православие.

Киргизские роды от Шейбани происхождения южного немонгольского.

Шейдяков «(Шейдяк, Шейдякович, в крещении Афанасий) — служилый татарин, князь на службе царя Ивана Грозного, наместник и воевода в Юрьеве-Ливонском (Дерпте). Вел свой род от седьмого сына Мусы мирзы Шейдяка (Шидака) — правнука знаменитого татарского темника Едигея (Мангыта)». Но Едигей правенгр от Чёрного воеводы Раду Негру или Черногорец (он привёл к русскому царю «Чёрных людей», а не татар), и он не татарин и не монгол. Он тихоокеанский восточник («тартарин») пришелец с Охотского моря, там царство «Манги» праросов, потому и назван «мангытом» (п.92. Путь-3 Марко Поло).

Итак. Из всего списка на этнических монгол никто, кроме калмыков, не тянет и то с большим натягом, они имеют родство с китайцами, если ушли в Китай. Кратко подвёл итог ещё одной подобной дискуссии о татарах в Дзене один коментатор : «… КРЫМСКИЕ, КАЗАНСКИЕ и СИБИРСКИЕ татары не имеют даже общих генов. Это РАЗНЫЕ народы с ОДИНАКОВЫМ названием». Верните себе собственные древние самоназвания, чтобы не запутаться, кто есть кто и не запутать других? Было предположено, что слово «монГолы» от предка МоноМаха (Господа росов).

Заключение

По версии автора исторические тихоокеанские европеоидные «тартары» это народ белых русов Белого царя Попа Ивана и «праросов» на реке Амур. Они потеряли букву «р» в середине слова в переизданных старых летописях («Летописном своде», «Казанской истории», книге Марко Поло «О разнообразии Мира») и невольно их «царская» слава и величие стали ассоциироваться с однофамильцами- «иранскими» (казанскими) татарами, которые как и монголы, ни о каком своём величии ничего не помнят, но без стеснения присвоили их историю и уже копируют богатые одежды тихоокеанских дворян (они названы баронами у Марко Поло) и выдают себя за них, вводя в заблуждение несведущих туристов. Вместо своей национальной одежды вдруг переходят на современную чеченскую в виде закутанного «кокона». Но, что удивительно, и у чеченцев таких «коконов» в старину не было на старинных фотографиях. В общем, казанские татары находятся в очень активном поиске своей настоящей истории, а в отсутствии у себя великой тюркской истории винят коммунистов. «Коммунисты стремились представить историю в выгодном для себя свете, принижая роль татарского народа и преувеличивая достижения русской цивилизации» (Дзен. Да, ладно. «Переписанная История: как в СССР исказили прошлое Татарии (ТаРтарии)»).

Высшим достижением своей «великой кочевой цивилизации» монголы считают юрту, а россы каменные и деревянные дома-избы, дворцы, промышленность, оружие, а сейчас атом, космос. Куда росам до великой цивилизации монголов.

Превращение «иванов» и «темучжинов» в татар и монгол так понравилось Западу и «кочевым цивилизациям», что книги Гумилёва популярны у издателей, они прямо отвечают западной афёре с «монголо- татарами». Эта путаница тартар с татарами породила ещё один ПАРАДОКС-4. Когда русские цари Иван3, Иван4-Грозный, Годунов, Пётр1, перекрестили всех тихоокеанских дворян-«тартар», они дали им города. Например, Вологду, Касимов, Тверь и другие. Татары, ассоциируя себя с ними, кинулись сейчас искать там «своих» и не нашли. Потому что это были не татары, а тартары, которые все обрусели. Там есть немного этнических татар, но они недавно появились как торговые люди.

В истории, как однофамильцы великих народов, татары не одиноки. Например, цыганские «романэ» хоть и однофамильцы великих римлян-ромеев, но им пока не приходит в голову считать себя основателями великого Рима. Такая же история и с современными греками, они тоже не считают себя эллинами, хотя и называются греками и не претендуют на «Мифы Древней Греции». А «монголо-татары» клюнули на эту удочку.

Пришельцы

Этнические татары просто физически не могли оказаться в рядах Восточной Орды, Золотой Орды и в рядах её знати, потому что, по версии автора, они пришельцы на Русь с Юга из басейна Аральского моря в 1300 г., откуда вынуждены были бежать. Они не кочевники. Их путь виден на карте этносов 16 века. На карте отчётливо видно большое «жёлтое пятно» -это кучно собрались «татары»,«киргизы» и «калмыки» в бесплодных землях Мугоджара на Южном Урале, уйдя из Мидии (Казахстан). Обратите внимание-на Востоке на Тихом океане нет «киргизов», там тунгусы. Это значит, татары там (там Золотая Орда начинались) не жили и в Золотой Орде не участвовали.

На следующей современной карте этносов времён СССР киргизов уже нет, а на их месте «зелёные» Казахи, а севернее выделившиеся из киргизов «брызги» вновь появившихся племён (татар, чувашей, башкир, алтайцев, калмыков) (белая стрелка), ушедшие на север и взявших себе наименования чужих по крови местных племён.

Это дало право историкам в будущем объявить их исконно коренными, а коренных «оккупантами», а заодно приватизировать их историю. Например, башкиры присвоили себе историю венгров и имя их вождя Баса, не будучи ими по происхождению. Витсен отмечает, что в 17 веке русским и росам в срочном порядке пришлось сооружать остроги от проникновения «киргизов» и «башкир» на север России с ЮГА. Новенькие «пришельцы» имели сходные между собой черты внешности и обычаи с таджиками, казахами, туркменами, иранцами Луристана (лакомство чак-чак или чок-чок, как у алтайцев, запашные халаты, тюбетейки, узоры тюльпана и закрученных рогов, металлическое монисто на голове и груди, мусульманство). Таких одежд и примет нет у народов на Тихом океане и в Золотой Орде.

ИТОГ один.

Оказалось, единокровные братья славяне Словен, Рус, Болгар, Коман и Истер от единого отца СкифоЗардана (п.99, «Сказание о Словене и Русе») не поделили Русь и дрались друг с другом за власть, а нам говорят- это «тюрки» (монголы, татары) с русами дрались. Из-за отсутствия реальных тюрок, историки превратили славян от болгара, комана, истера в «тюрок» на бумаге.

Наглядный пример, история с Кончаком из «Слова о полку Игореве». В целях патриотизма сейчас показывают оперу с ним, где «ракручивается» Кончак. Кончака в опере изобразили эпическим вождём- раскосым «монголом»- тюрком-половцем, мудрым правителем, как символ победы тюрок над русским Игорем. Смотрите, как могучи были «тюрки» в России.

А тюрки-то «липовые». Так с помощью искусства закрепляется в сознании ложный образ мифического никогда не существовавшего тюрка. Воспевается неудачный поход русских, и такие страницы были в истории, но именно они оставлены в произведении, а победные вырваны. А в жизни всё обстояло наоборот. В последующих событиях конец у команов-половцев Кончака был другой, его прогнали росы.

Самая главная «обманка» состоит в том, что Кончак венгерского рода, а не тюркского. В википедии его называют «венгерским кипчаком». А в «Сказании о Словене и Русе» он-Куман единокровный брат Словена и Руса от единого отца от рода Скифа+Зардана. У Марко Поло о команах написано, что куманы не были дружны между собой и были прогнаны обратно домой (на Днепр (Украина), там на карте Келлера 1298 г. написано «Куманы»). Потом частью они ушли в Венгрию и Австро-Венгрию. Вот таким Кончака изобразили в опере, а вот каким он должен быть на самом деле (австро-венгром-мадьяром-куманом-половцем-славянином).

Стефан Венгерский правитель

Так искажается история. В этой истории рос Игорь проиграл русам и венграм, а не тюркам.

Сохранились изображения кипчаков в летописи. Они блондины в высоких колпаковых шапках. Такие же шапки в «Битве при Лигнице» (см. выше на картинке со знаменем). Это сцена убийства венгерского князя Ласло. То есть, в обоих случаях тут правенгры, а не монголы.

Звание у Кончака «КНЯЗЬ» в «Летописном своде…», а не «хан» (интернет. «Половецкий «князь» Кончак»)., на иллюстрации он выглядет как славянский князь, в нём нет ничего монгольского. Отец его не Атрак, а Отрок. От него осталась русская фамилия белогвардейского офицера Говорухо-Отрок из знаменитой повести Бориса Лавренёва «Сорок первый» (автор). А товарищ Кончака Гзак, это искажённая русская Коза (википедия. Половцы). От него осталась фамилия Козлов (автор). К тому же они и на русском говорили, там русы тоже были.

Какие на Украине половецкие пляски? Какие каганаты, какие ханы, какие тюрки, вилайеты, халифаты? Должны быть венгерские (половецкие) пляски. Этнический состав Европы и Украины указывает на отсутствие тюрок. А в России, если исключить поздних тюркских пришельцев 17-18 века (башкир, чувашей, татар, алтайцев), их тоже не было. Казалось бы, уже всё сделано во имя возвышения тюрков, и история в томах сотворена и халифаты разрисованы, но всё обрушает современная огромная численность русских в России- 105,6 млн. человек и маленькая численность татар 4.7 млн. человек. О каком халифате тут можно говорить.

Несмотря на такую численность, историки стоят насмерть и не признают коренность русских на Руси (!?), а все топонимы объясняют из татарского! А вот один фашист написал целую книгу, в которой никак не мог понять, почему Россия выиграла войну, она по всем меркам должна была проиграть. Он долго ломал голову и, наконец, сделал вывод-войну выиграл коренной русский народ. Подмогли сибиряки «Белого царя Ивана» с тунгусами (автор).

ИТАК. Русские дворяне с «тартарскими» фамилиями имели примеси пяти славянских братьев, а не татар и монгол. Они (Орда) пришли на Русь с Тихого океана, где уже была древняя «Симовская Столбовая Русь» и слились с ней, умножив её. Монголы же сидели в Монголии и никуда не уходили. Татары тоже сидели на Арале и тоже никуда не уходили до 1300 года и в историческом процессе не участвовали.

Источники

*« Древняя Русь и Великая Степь» Н.Гумилёв

«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.