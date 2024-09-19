Ефимов. УКАЗ #809 ВЫХОД ИЗ МАТРИЦЫ
В этом интервью смотрите мнение Виктора Алексеевича Ефимова по поводу этого эпохального указа и его значения для каждого из нас.
00:00 Введение
00:53 Представление Виктора Алексеевича
02:24 Смена эпох
04:12 Приоритет духовного над материальным
06:57 Реализация указа
09:43 Цивилизационное строительство
12:23 Народ как носитель цивилизационной общности
14:15 Воспитательная работа
15:11 Коммунизм и потребности
16:05 Русский дух и Сталинград
18:07 Суверенитет и будущее
19:57 Дух и управление
22:54 Миссия Святой Руси
27:23 Заключение
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Указ Президента №809 знаменует смену эпох – от эпохи рабовладения к эпохе духовности.
2. Впервые на государственном уровне обозначен приоритет духовного над материальным.
3. Для реализации указа необходимо повышение всеобщей управленческой грамотности населения.
4. Цивилизационное строительство – прерогатива народа, а не только элиты.
5. Русский народ является носителем цивилизационной общности, основанной на идеях справедливости.
6. Необходимо менять потребности людей в сторону духовного развития, а не только материального потребления.
7. Важно сохранять и приумножать русский дух, который проявляется в героических страницах истории.
8. Каждый человек должен осознать, что он прежде всего духовное существо, а не только физическое тело.
9. Миссия России – задать новый тренд развития человечества, основанный на духовных ценностях.
10. Счастье заключается не в материальном богатстве, а в свободе совести, творчестве и созерцании красоты.
Вывод:
Беседа посвящена обсуждению нового указа президента, который рассматривается как поворотный момент в развитии России. Основная идея заключается в том, что страна должна перейти от материалистического мировоззрения к духовно-ориентированному подходу в управлении и развитии общества. Подчеркивается важность сохранения национальной идентичности, повышения управленческой грамотности населения и переосмысления жизненных ценностей. Собеседники видят в этом указе потенциал для глобальных изменений не только в России, но и во всем мире, где Россия может стать лидером нового духовного возрождения человечества.