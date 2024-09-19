Главная » История, Мировоззрение, Политика

"Антисоветизм по-прежнему на марше". Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе "Точка зрения

20 0

Эфир на канале Красная линия 17 сентября 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Власть испытывает внутренние противоречия по поводу отношения к советскому прошлому: с одной стороны, его достижения признаются, с другой — антисоветизм сохраняется на многих уровнях.
2. Антисоветизм и русофобия связаны как близнецы и продолжают существовать в общественном пространстве, несмотря на попытки примирения с советским прошлым.
3. Часть элиты сохраняет антисоветские настроения, готовясь к "ответному удару" по тем, кто придерживается просоветских взглядов.
4. Властная риторика о необходимости признания советских достижений сочетается с практическим продолжением капиталистического курса, без видимых признаков изменения.
5. Некоторые представители власти публично критикуют советскую историю, но на местах есть примеры поддержки, например, установка памятников Сталину.
6. Российские медиа, с одной стороны, продвигают критику Запада и признают советские достижения, с другой — продолжают показывать фильмы с негативным изображением советской эпохи.
7. В обществе сохраняется критическое отношение к попыткам возрождения монархизма, предлагаемые идеи (например, Дугина) рассматриваются как абсурдные и устаревшие.
8. Религиозные лидеры, такие как Патриарх Кирилл, иногда делают высказывания, противопоставляющие веру в Бога и марксизм, что вызывает недоумение и критику.
9. В обществе нарастает интерес к марксистским идеям, особенно среди образованной части населения, несмотря на продолжающуюся антисоветскую пропаганду.
10. Власть поощряет антисоветизм в определенных формах, что вызывает недоумение и может негативно сказываться на отношениях с союзниками, придерживающимися левых взглядов.

Вывод:
Несмотря на декларации о примирении с советским прошлым и признание советских достижений, антисоветизм остается значимой частью идеологии российской власти и СМИ. Это ведет к двойственным посылам в обществе: с одной стороны, признание достижений СССР, с другой — сохранение антисоветской риторики, что вызывает внутренние противоречия в элитах и обществе.

Источник: https://rutube.ru/video/3122560cdcd3f433126e2250621db350/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Оружие №1 (2010) DVDRip
Поединок. Жириновский VS Гозман
Н. В. Левашов - народный президент
Новости с Украины за 18.03.2014
Последние новости с Украины за 28 мая 2014

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru