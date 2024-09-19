Эфир на канале Красная линия 17 сентября 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Власть испытывает внутренние противоречия по поводу отношения к советскому прошлому: с одной стороны, его достижения признаются, с другой — антисоветизм сохраняется на многих уровнях.

2. Антисоветизм и русофобия связаны как близнецы и продолжают существовать в общественном пространстве, несмотря на попытки примирения с советским прошлым.

3. Часть элиты сохраняет антисоветские настроения, готовясь к "ответному удару" по тем, кто придерживается просоветских взглядов.

4. Властная риторика о необходимости признания советских достижений сочетается с практическим продолжением капиталистического курса, без видимых признаков изменения.

5. Некоторые представители власти публично критикуют советскую историю, но на местах есть примеры поддержки, например, установка памятников Сталину.

6. Российские медиа, с одной стороны, продвигают критику Запада и признают советские достижения, с другой — продолжают показывать фильмы с негативным изображением советской эпохи.

7. В обществе сохраняется критическое отношение к попыткам возрождения монархизма, предлагаемые идеи (например, Дугина) рассматриваются как абсурдные и устаревшие.

8. Религиозные лидеры, такие как Патриарх Кирилл, иногда делают высказывания, противопоставляющие веру в Бога и марксизм, что вызывает недоумение и критику.

9. В обществе нарастает интерес к марксистским идеям, особенно среди образованной части населения, несмотря на продолжающуюся антисоветскую пропаганду.

10. Власть поощряет антисоветизм в определенных формах, что вызывает недоумение и может негативно сказываться на отношениях с союзниками, придерживающимися левых взглядов.

Вывод:

Несмотря на декларации о примирении с советским прошлым и признание советских достижений, антисоветизм остается значимой частью идеологии российской власти и СМИ. Это ведет к двойственным посылам в обществе: с одной стороны, признание достижений СССР, с другой — сохранение антисоветской риторики, что вызывает внутренние противоречия в элитах и обществе.