Если вкратце, да. Но есть нюансы.

Для начала стоит разобраться, что именно взрывается. Литиевые аккумуляторы взрывоопасны и могут воспламеняться при перегреве или вследствие глубокого разряда, а также при повреждении. Конкретная модель аккумулятора в пейджерах ливанцев пока неизвестна, поэтому больше сказать об этом пока нельзя. Однако горение происходит 3-4 секунды, а взрывы пейджеров происходили значительно быстрее.

Обычно после короткого замыкания аккумулятор начинает нагреваться. Взрыв же возможен только в случае мгновенного повышения температуры (да и сам взрыв как таковой – явление на уровне статистической погрешности) не заметить который было бы сложно, и которому обычно не подвержены аккмуляторы носимой электроники. Хотя с другой стороны, если устройства лежали в сумках или верхней одежде, этот момент можно было и упустить. Но эта версия малодоказуема просто с точки зрения физических свойств АКБ. Если произошло именно это, возникает вопрос как именно это могло быть организовано.

Почему жертв так много? Потому что «Хезболла», атаку на которую якобы совершили хакеры, организация немаленькая. В ней состоит около 50 тыс. человек. Основную часть ранений в случае обычной детонации составили бы ожоги или неглубокие раны, однако в роликах хорошо видно проникающие ранения и оторванные конечности.

Если физически аккумулятор скорее горит, чем взрывается, почему столько следов взрывов? Здесь необходимо разбираться и с самой партией пейджеров, особенно с тем, какие туда были установлены аккумуляторы.

В любом случае, это крайне любопытный эпизод, который лишний раз доказывает, что кибервойна – это не сферический конь в вакууме, это такие же боевые действия с реальным результатом.

Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Взрыв пейджера без взрывчатки теоретически возможен, но маловероятен.

2. Литиевые аккумуляторы могут воспламеняться при определенных условиях.

3. Обычное горение аккумулятора длится 3-4 секунды, что не соответствует описанным быстрым взрывам.

4. Мгновенное повышение температуры, необходимое для взрыва, маловероятно для носимой электроники.

5. Статья упоминает организацию "Хезболла" с примерно 50 000 членов.

6. Описанные ранения (проникающие раны, оторванные конечности) не типичны для обычного взрыва аккумулятора.

7. Необходимо дополнительное расследование конкретной партии пейджеров и их аккумуляторов.

Вывод:

Статья рассматривает теоретическую возможность взрыва пейджеров без взрывчатки. Автор подчеркивает, что такой сценарий маловероятен с точки зрения физических свойств аккумуляторов, и требуется дальнейшее расследование.

Дополнительная информация:

1. Произошел массовый взрыв пейджеров, предположительно принадлежащих членам ливанской "Хезболлы".

2. По данным Министерства здравоохранения Ливана, пострадало более 2,8 тысяч человек, 8 погибли, около 200 находятся в критическом состоянии.

3. Предполагается, что пейджеры использовались для обмена шифрованными сообщениями и были оснащены небольшим количеством взрывчатки для самоликвидации.

4. Существует версия, что израильское подразделение киберразведки 8200 вычислило частоту взрывателей и отправило сигнал на подрыв через базовые станции.

5. Характер повреждений (направленный взрыв, большое количество пострадавших) указывает на наличие взрывчатки, а не просто на возгорание литий-ионных аккумуляторов.

6. Власти Ливана классифицировали инцидент как израильскую агрессию.

7. "Хезболла" возложила ответственность на Израиль и пригрозила "возмездием".

Вывод:

Речь идет о масштабном инциденте с взрывами пейджеров, повлекшим за собой тысячи пострадавших. Это событие может указывать на крупномасштабную шпионскую операцию Израиля против "Хезболлы", если информация подтвердится. Ситуация остается напряженной, с потенциалом дальнейшей эскалации конфликта между "Хезболлой" и Израилем.