▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка, а также сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка и Борки.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.



▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.

Противник потерял до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, в том числе один танк «Леопард», две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Сердликово, Толстый Луг и Южный.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.



За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14600 военнослужащих, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России