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Сопротивление коллективизации | Елена Прудникова

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Елена Прудникова – писатель, публицист.

Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции:

1. В 1928-1930 годах проходила коллективизация, которая встретила сильное сопротивление со стороны кулаков и других противников советской власти.

2. Кулаки вели активную антисоветскую деятельность, включая террор, поджоги, убийства активистов.

3. За 1929 год было зарегистрировано более 8000 терактов и около 1200 массовых выступлений против советской власти.

4. Советское руководство рассматривало ситуацию как угрозу гражданской войны и приняло жесткие меры по раскулачиванию.

5. Процесс раскулачивания часто начинался на местах стихийно, еще до официальных постановлений из Москвы.

6. 30 января 1930 года было принято постановление ЦК о ликвидации кулачества как класса, которое узаконило и систематизировало раскулачивание.

7. Кулаки были разделены на три категории с разными мерами воздействия – от расстрела до выселения.

8. Конфискованное имущество кулаков передавалось в колхозы как вклад бедняков и батраков.

9. Процесс раскулачивания сопровождался многочисленными перегибами и жестокостями на местах.

Вывод:
Коллективизация и раскулачивание были крайне жестоким и противоречивым процессом, который привел к серьезным социальным потрясениям в советской деревне. Советская власть рассматривала эти меры как необходимые для модернизации сельского хозяйства и укрепления своих позиций, но они сопровождались массовым насилием, нарушением прав человека и трагедиями для миллионов людей. Этот период остается одним из самых спорных и болезненных в истории СССР, его последствия до сих пор вызывают острые дискуссии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wa_vVibXibM
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