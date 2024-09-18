Удар по складу боеприпасов, конечно, был бы невозможен без участия НАТО. Даже при том, что как теперь известно, склады можно было в деталях рассмотреть на картах Яндекса. Прежде всего потому, что именно спутниковая группировка врага и силы космической разведки, наводили на склад, определяли в оперативном режиме его наполненность, и главное, выявляли качество систем ПВО и качество тех самых суперукрытий, о которых уже так много сегодня было написано.



Так вот, можно практически определенно говорить, что натовская спутниковая разведка выявила такое количество уязвимостей, которое и повиляло на окончательно решение о выборе цели для атаки БПЛА. Заметим, речь идет именно о тихоходных, хотя и дальнобойных БПЛА, а не ракетах вроде Storm Shadow.



О том, что заявления образца 2018 года, что, дескать укрытия на складе будет такие, что ни одна ракета не возьмет, были мягко скажем, несколько опрометчивыми, уже написали многие. Но важнее вот что. Допустим, в бизнесе работа стоится так: у вас есть проект, вы выявили факап, и чтобы его исправить, в ручном режиме принимаются какие-то меры. Например, вам некуда отгрузить товары, потому что ваш склад не построен. Вы срочно ищите склад в аренду, или мутите быстровозводимые конструкции. Или просто сбрасываете товар в полцены, если он скоропортящийся.



При чем тут склады, спросите вы? Смотрите. Вот есть ситуация: идут боевые действия, вы точно понимаете, что склады, которые были построены и с помпой сданы, как весьма безопасные, таковыми в полной мере не являются. При этом понятно, что у врага есть БПЛА, что на него работает вся натовская сволочь. Что тут стоит сделать? Методы и средства много раз предлагали военные блогеры и военные ТГ каналы.



Создание мобильных групп ПВО на пикапах. Установка в качестве средств ПВО старых ЗУшек. Применение вертолетов и FPV дронов, как средств ПВО. Против тихоходных БПЛА все это работает. Были ли приняты эти меры? Не знаю. Но, мы имеем результат в виде уничтоженного склада. Но я точно знаю, какие меры были приняты.



Сетки ТГ каналов и "военные эксперты" по одной методичке массово сообщали, что все военблогеры идиоты, потому что не заканчивали академий и училищ, что они, все эти военкоры, работают на вражье ципсо, что враг не создаст никогда дальнобойные дроны, а железобетонные укрытия не нужны ни самолетам, ни вообще. Все это часто излагалось в дебильно-залихватском стиле, который авторам казался формой юмора. То есть, вместо создания локальных систем ПВО на коленке для защиты важных объектов, создавалась информационная среда, где рассказывалось о том, что все как бы и не так плохо.



Однако, скажу свое мнение. Может быть и не популярное. Но, имей мы ситуацию, когда склады построены, с некоторыми финансовыми нарушениями, но при этом, те же люди приняли верные решения в нужный момент, когда возникла угроза атаки врага, и защитили склады всеми возможными средствами и силами, то вопросы возможных финансовых нарушений к этим людям, должны быть отложены до окончания СВО.



Однако, сложилось, как сложилось. Победить Киеву удар по складу никак не поможет. Удар же по нашему самолюбию и никчемной гордыне поможет нам быстрее принимать нужные решения. Снаряды и ракеты мы еще сделаем. Но важнее начать делать выводы.

Андрей Медведев



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Комментарий редакции

Тезисы:

1. Удар по складу был невозможен без помощи НАТО – используется спутниковая разведка для определения местоположения, наполненности и уязвимостей объекта.



2. Обнаружены уязвимости – системы ПВО и суперукрытия оказались недостаточно эффективными. Выбор цели для атаки основывался на данных спутниковой разведки НАТО.



3. Использованы БПЛА – удар был нанесен не ракетами, а медленными, но дальнобойными БПЛА, что указывает на недоработки в системе защиты от таких угроз.



4. Предложения по защите не были реализованы – различные военные эксперты и блогеры предлагали меры защиты, такие как мобильные группы ПВО, старые зенитные установки, применение вертолетов и дронов. Однако неизвестно, были ли эти меры приняты.



5. Информационная война – вместо активных действий по защите объектов, в информационном пространстве создавалась картина, где преуменьшались угрозы, высмеивались предложения блогеров и экспертов.



6. Признание ошибок – заявляется, что удар по складу не повлияет на исход конфликта для Украины, но это событие должно стать уроком для принятия более быстрых и правильных решений в будущем.



7. Необходимо сделать выводы – важнее не то, что снаряды и ракеты можно восстановить, а необходимость вовремя извлекать уроки из допущенных ошибок.

Вывод:

Удар по складу боеприпасов в Тверской области демонстрирует, что слабости в защите объектов не были должным образом учтены, несмотря на наличие предложений по усилению ПВО. Недооценка угроз и информационная кампания, которая высмеивала военных блогеров, привели к трагическим последствиям. Этот инцидент подчеркивает важность оперативного принятия решений и исправления уязвимостей, чтобы избежать подобных ударов в будущем.