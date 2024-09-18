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Сергей Николаевич Сергеев-Ценский | Глеб Таргонский

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о Сергее Николаевиче Сергееве-Ценском:

1. Сергеев-Ценский – незаслуженно забытый писатель, который внес значительный вклад в осмысление Первой мировой войны в литературе.

2. Родился в 1875 году в Тамбовской губернии, получил педагогическое образование.

3. Участвовал в русско-японской войне (1904-1905) и Первой мировой войне (1914-1915).

4. После ранения в 1915 году вернулся к литературной деятельности.

5. Создал масштабный цикл произведений "Преображение России", состоящий из 12 книг и охватывающий период 1914-1917 годов.

6. Его главное произведение о Крымской войне – "Севастопольская страда".

7. В отличие от Ремарка и Барбюса, Сергеев-Ценский дает более широкую картину войны, включая стратегические аспекты и работу высшего командования.

8. Писатель тщательно работал с историческими источниками, что отразилось в достоверности его произведений.

9. Был высоко оценен советской властью: стал действительным членом Академии наук СССР и получил степень доктора филологических наук.

10. После 1950-х годов его произведения стали реже переиздаваться, и он оказался "погребен" под волной литературы шестидесятников.

Вывод:
Лекция представляет Сергея Николаевича Сергеева-Ценского как недооцененного писателя, чьи работы заслуживают возвращения в литературный канон. Его произведения, особенно цикл "Преображение России", предлагают уникальный и всесторонний взгляд на Первую мировую войну, сочетая описание ужасов войны с анализом стратегических аспектов и работы высшего командования. Лектор призывает к возрождению интереса к творчеству Сергеева-Ценского, подчеркивая его важность для понимания исторических событий начала XX века и развития русской литературы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i4jVdIZDn5A
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