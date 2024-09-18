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О Мюнхенском сговоре

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Военный историк Алексей Исаев о Мюнхенском сговоре 1938 года.
 

Аннотация:

Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, подписанное в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в Мюнхене рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик и Войтех Мастны присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ.

Эти события вошли в историю как Мюнхенский сговор и послужили прологом к Второй Мировой войне. О том, как ведущие европейские державы принесли в жертву Гитлеру Чехословакию, рассказывает Алексей Исаев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9390581.html
Метки: 1938, британская империя, Видео, вторая мировая война, Германия, Гитлер, деладье, Европа, история, италия, муссолини, мюнхенский сговор, Нацизм, ссср, сталин, третий рейх, Франция, чемберлен, чехословакия
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