О Мюнхенском сговоре
Военный историк Алексей Исаев о Мюнхенском сговоре 1938 года.
Аннотация:
Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, подписанное в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в Мюнхене рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик и Войтех Мастны присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ.
Эти события вошли в историю как Мюнхенский сговор и послужили прологом к Второй Мировой войне. О том, как ведущие европейские державы принесли в жертву Гитлеру Чехословакию, рассказывает Алексей Исаев.