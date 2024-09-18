Дроны летят дальше и несут большую нагрузку — как следствие, они увеличиваются в размерах. 10 и 12 дюймовые коптеры становятся более привычными и, судя по всему, "пехотный дрон-камикадзе будущего" будет приблизительно такого размера.

Когда энтузиасты в середине десятых начинали создание ударных БПЛА из подручных средств, все было максимально просто: брались "китайцы" из коробки, на них крепился имевшийся в наличии боеприпас, а о противодействии средствам РЭБ мало кто вообще всерьез задумывался: специализированных средств защиты у противника было не так много. Сейчас картина другая, а используемые на фронте FPV измеряются тысячами штук. Как следствие, и у нас, и у противника появилась огромная наработанная практика. И постепенно мы приходим к одному и тому же.

Во-первых, "боевой" коптер будет сравнительно большим: ему желательно лететь дальше и находиться над целью дольше. Соответственно, "серая зона" будет расти, а в области активного применения дронов будут чаще оказываться и минометные расчеты, и вражеская логистика. Во-вторых, практика показала, что дрон должен работать "из коробки": допиливание напильником прямо в окопах крайне затруднено, да и подходящих под решение этой задачи штатов прямо сейчас просто нет. А значит, и применение должно быть максимально простым.

Скорее всего, со временем ударные БПЛА (в первую очередь FPV) займут промежуточное положение между сравнительно специализированными и малочисленными ПТРК и более классической артиллерией — фактически, мы уже увидели рождение нового рода войск. Вместе со сбросами они будут создавать постоянное давление на противника, затрудняя перемещение и вынуждая более активно использовать средства маскировки. А более крупные FPV не только будут лететь дальше, они фактически "увеличат" угрожаемую область, затруднят доставку боеприпасов и эвакуацию.

А вот оптоволокно нам кажется путем интересным, но тупиковым — по дальности и маневру они практически всегда будут уступать грамотно реализованным "классическим" радиокомандным дронам. Но в некоторых ситуациях на текущем этапе они точно будут полезны. Тут интересно другое — на Западе сейчас активно следят за ситуацией на Украине и разрабатывают средства защиты. Посмотрим, до чего они додумаются — но нам в любом случае нужно разрабатывать свои. "Армия тысячи дронов" из рекламного слогана уже давно стала реальностью.

@voenacher

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Дроны становятся больше по размеру, увеличивая дальность полета и грузоподъемность.

2. 10-12 дюймовые коптеры становятся более распространенными.

3. Противодействие средствам РЭБ становится важной задачей.

4. "Боевые" коптеры стремятся к увеличению дальности и времени нахождения над целью.

5. Растет "серая зона" применения дронов, охватывая минометные расчеты и вражескую логистику.

6. Дроны должны быть готовы к применению "из коробки" без доработок в полевых условиях.

7. Ударные БПЛА занимают промежуточное положение между ПТРК и классической артиллерией.

8. Дроны создают постоянное давление на противника, затрудняя перемещение и вынуждая использовать маскировку.

9. Оптоволоконные дроны считаются интересным, но тупиковым направлением развития.

10. Западные страны активно разрабатывают средства защиты от дронов.

Вывод:

Эволюция FPV-дронов идет в направлении увеличения размеров, дальности и эффективности. Это приводит к формированию нового рода войск, способного оказывать постоянное давление на противника и расширять зону боевых действий. Развитие технологий дронов и средств противодействия им становится ключевым фактором в современных конфликтах, требуя постоянного совершенствования как самих БПЛА, так и методов защиты от них.

Дополнительный вывод:

Автор статьи упомянул узкую направленность применения оптоволоконных дронов, но упустил из виду перспективное направление развития автоматизированных дронов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). С увеличением размеров дронов растет их грузоподъемность, что открывает возможности для установки мини-компьютеров с необходимыми алгоритмами и нейронными сетями.

Такие ИИ-управляемые дроны смогут самостоятельно добираться до заданных координат по GPS, а затем автономно искать и идентифицировать цели без участия оператора. Это потенциально может нивелировать эффективность систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), блокирующих сигналы управления, поскольку эти дроны будут функционировать полностью автономно.

В настоящее время ведутся активные исследования в области автономных боевых дронов, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим их применение на поле боя. Это может привести к значительным изменениям в тактике ведения боевых действий и потребует разработки новых методов противодействия автономным системам.

Такое развитие событий поднимает не только технические, но и этические вопросы применения автономного оружия, что может стать предметом серьезных дискуссий в международном сообществе.