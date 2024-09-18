

Тамбов! Вроде бы такой русский город, а всё равно попадает под нашу тему так называемого "Дикого Поля". Конечно условного "Дикого Поля", которое для нас придумали Романовские историки, что бы не замарать правдой об уничтожении народов этих земель новую Римскую династию Российских царей, а потом и императоров. А происходил самый настоящий захват Волжского торгового пути, который не контролировали пришедшие к власти после смуты западные ставленники из династии Романовых. От сюда и начало возведения так называемых засечных черт, которые разделяли рынки и Донской торговый путь Романовы в 17 веке ещё не контролировали, помните выражение с Дона выдачи нет, власть Романовых до тех мест ещё не дошла.

А Тамбов это как раз самый край так называемой Белгородской Засеки.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Тамбов, несмотря на то, что считается русским городом, входил в состав так называемого "Дикого поля".

2. История Тамбова, согласно официальной версии, начинается только с середины 17 века, когда была построена засечная черта.

3. Автор подвергает сомнению эффективность засечной черты как оборонительного сооружения против татарских набегов, предполагая, что она служила скорее таможенным барьером.

4. Тамбовский кремль, по утверждению историков, был построен в 1636 году, но автор сомневается в достоверности этой информации.

5. Автор предполагает, что деревянный кремль Тамбова был построен не для защиты от внешних врагов, а для контроля над местным населением.

6. В тексте упоминается, что Тамбов служил плацдармом для азовских походов Петра I.

7. Автор отмечает отсутствие артефактов, относящихся к периоду 11-16 веков в местном историческом музее.

8. Высказывается предположение, что засечные черты и валы могли быть созданы задолго до прихода Романовых, возможно скифами, хазарами или Золотой Ордой.

Вывод:

Автор подвергает сомнению официальную версию истории Тамбова и прилегающих территорий. Он предполагает, что история региона гораздо древнее, чем принято считать, и что многие исторические факты могли быть искажены или скрыты. Автор призывает к более тщательному изучению археологических данных и пересмотру устоявшихся исторических концепций. Однако стоит отметить, что многие утверждения автора носят спекулятивный характер и не подкреплены надежными историческими источниками.