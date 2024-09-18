Замещающую миграцию заинтересованные в ней силы любят обосновывать своей заботой о России (как же без патриотизма): численность населения, мол, снижается, а рядом полумиллиардный Евросоюз и полуторамиллиардный Китай. Поэтому надо срочно завозить миллионы и миллионы мигрантов. Иначе Россию не спасти.



Демографический кризис – это реальность. Более того, «реформы», которые лоббировали те же силы, что и ратуют за массовую миграцию, привели к стремительному вымиранию русского народа.



В 90-е гг., когда в России ударными темпами строился олигархический капитализм и формировалась новая элита, появилось даже понятие «русский крест»: резкий взлет смертности и столь же резкое падение рождаемости среди русских.



Все это реальность, тяжелая и опасная реальность.



Однако из этой реальности совершенно не следует, что головную боль (пусть и очень сильную) надо лечить отрубанием головы.



Давайте не забывать, что русский народ подчинил и защитил огромные пространства России (большие, чем нынешняя РФ), когда русских было в разы меньше, чем сейчас.



Например, в середине XIX в. численность населения Империи была примерно 75 миллионов человек. Сейчас в России (при гораздо меньшей территории) около 150 миллионов.



При этом соседи и тогда были куда как многочисленнее русских.



При нашествии континентальной Европы во главе с Наполеоном численность населения России была менее 40 миллионов против более 100 миллионов у западноевропейцев. Помешало это защитить страну?



Когда русские пришли на Амур наша численность во много раз была меньше численности населения Китая. Помешало это присоединить и освоить Дальний Восток?



Тогда не было ни железных дорог, ни авиации, ни ядерного оружия.



Поэтому все разговоры о том, что при нынешней демографии без массового завоза мигрантов России грозит гибель – ложь заинтересованных в замещающей миграции, а по большому счету, в уничтожении России сил.



Полезно не забывать и того, что у нашего соседа Китая в истории были периоды, когда численность его населения снижалась в разы, как видим, Китай жив и активно развивается



Из лекции об учении Л.Н. Гумилева



https://rutube.ru/video/08a0e955728d343df22bcf6b9808212b/

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Замещающую миграцию часто обосновывают демографическим кризисом в России.

2. Демографический кризис в России – реальность, вызванная в том числе "реформами" 90-х годов.

3. Исторически русский народ успешно контролировал огромные территории, будучи малочисленнее соседей.

4. Приводятся примеры: защита от нашествия Наполеона, освоение Дальнего Востока.

5. Современные технологии (железные дороги, авиация, ядерное оружие) облегчают контроль территорий.

6. Аргумент о необходимости массовой миграции для выживания России считается ложным.

7. Приводится пример Китая, который пережил периоды значительного сокращения населения, но сохранился и развивается.

Вывод:

Автор статьи считает, что демографический кризис в России не является достаточным основанием для проведения политики замещающей миграции. Он аргументирует это историческими примерами, когда русский народ успешно контролировал обширные территории, несмотря на свою малочисленность по сравнению с соседями. Автор полагает, что современные технологии еще больше облегчают эту задачу. Он рассматривает аргументы в пользу массовой миграции как ложные и потенциально вредные для России, намекая на то, что за ними стоят силы, заинтересованные в "уничтожении России".