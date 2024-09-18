1 Мы окружены литиевыми аккумуляторами. Телефон, планшет, электрические авто – от "Этоэлектробус" до гольфкара, на котором ездит Трамп, медоборудование, приборы VR, фотоаппараты и камеры. Нобелевский комитет, давший технологии накопления энергии через уникальные свойства лития премию по химии лет пять назад сформулировал это так: "Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как впервые появились на рынке в 1991 году. Они заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива, и приносят человечеству величайшую пользу".

2 Некие люди (весьма понятные, впрочем) произвели реплику литиевого аккумулятора, которая а) выглядит как он; б) обладает всеми его функциями (заряжает устройство, держит заряд, заряжается сама; в) проходит поверхностные меры безопасности (визуал, рамка, сканер, прочее такого же рода, используемое повсеместно от аэропорта до, скажем, входа в иранское посольство в Бейруте); г) взрывается по команде, нанося серьезный ущерб.

3 Причём в промышленных масштабах. Не просто устройство для разовой акции (такого было много: от тех же моссадовских ликвидаций через мобильный телефон до убийства талибами Ахмад-шаха Масуда ручной телекамерой с взрывчаткой), а устройства-реплики большой партией, произведённые на промышленных предприятиях и установленные в коммерческие устройства, предназначенные для неопределенного круга лиц. Технологию испытали на системе ("определенном круге лиц" пусть и с случайными расширениями вроде детей), сильно озабоченной своей безопасностью. Испытания увенчались полным успехом.

4 "Ковидное соотношение" погибших и пострадавших (20 человек на 4000) связано с тем, что количество взрывчатки коррелирует с размером аккумулятора. Очевидно, что в батарею планшета, ноутбука или премиального телефона типа "лопата" можно поместить больше взрывчатки (с полным сохранением визуальных, функциональных и рентгеновских свойств равно аккумулятора и устройства), чем в батарею пейджера. Соответственно и ущерб от приведения устройства в действие будет больше, чем оторванные яйца или ослепшие глаза. Наиболее рискованной сферой для инноваций этого рода неизбежно станет гражданская авиация, которая необратимо изменится после первого применения их на практике.

5 Есть вещи, которые не делаются не потому что их сделать нельзя технически, а потому что не надо их делать. Смысл терактов 11 сентября, которые поминали на прошлой неделе, был не в том, что самолеты разбились или здания упали, а в том, что неленивые креативные люди объединили эти достаточно стандартные события единым замыслом и организационным контуром. И это поменяло примерно все.

6 Необратимый переход. Опыт промышленного изготовления плохо уловимых обычными средствами контроля взрывных устройств и размещение их в носимых предметах массового пользования можно сравнить с переходом от "зараженных корью одеял" к современному биологическому оружию. Инновации, промышленность, масштабируемые и массовизируемые технологии пришли туда, где было кустарное производство и мелкое частное предпринимательство. Завод стал делать то, что делали долго, индивидуально и дорого люди типа технаря Кью для Джеймса Бонда. Счастья человечеству в целом (и безопасности Ближнему Востоку в частности) это не добавит.

7 Мы – цивилизация литиевых накопителей энергии и т.н. "цивилизованный человек" значительно более зависим от них, чем "пребывающий в феодализме ближневосточный террорист". Вызов даже не абстрактной глобальной безопасности, а отдельной физической безопасности каждого брошен беспрецедентный. Уверен, сегодня в сотнях лабораториях (официальных и подпольных), офисах и бункерах всего мира вертят в руках литиевые аккумуляторы и приборы, для которых они предназначены, и смотрят на них совершенно другими глазами. Оценивать, кто тут хорошие, кто плохие, кто "защищается", кто "нападает", в чем "военный смысл", а в чем "политический" – бессмысленно. Произошедшее сильно по потенциалу последствий выходит за пределы ближневосточного конфликта.

@glebsmith77

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в современной жизни, питая множество устройств, которыми мы пользуемся ежедневно.

2. Некоторые люди создали копии литиевых аккумуляторов, которые:

– Выглядят и функционируют как обычные батареи

– Проходят базовые проверки безопасности

– Могут взрываться по команде, нанося значительный ущерб

3. Эти копии аккумуляторов были произведены в промышленных масштабах, а не как единичные устройства.

4. Технология была испытана на системе с высокими требованиями к безопасности, и испытание прошло успешно.

5. Соотношение погибших и пострадавших (20 к 4000) связано с размером батарей и устройств.

6. Это развитие представляет собой значительный сдвиг в возможностях и масштабах потенциальных угроз.

7. Инцидент имеет последствия, выходящие далеко за рамки ближневосточного конфликта, потенциально влияя на глобальную безопасность и безопасность отдельных людей.

Вывод:

Произошедшее в Ливане – это беспрецедентная катастрофа, которая кардинально меняет наше представление о безопасности повседневных технологий. Массовый взрыв мобильных устройств, повлекший за собой тысячи жертв, открывает новую эру террора, где каждый предмет повседневного пользования может стать потенциальным оружием.

Этот инцидент ставит под сомнение саму возможность безопасного использования мобильных устройств. Теперь каждый телефон, планшет или ноутбук может восприниматься как потенциальная угроза, способная по чьей-то удаленной команде превратиться в разрушительное взрывное устройство.

Последствия этого события выходят далеко за рамки Ливана и ближневосточного конфликта. Это глобальный вызов, который затрагивает основы современного общества, зависимого от мобильных технологий. Необходимы срочные и радикальные меры по пересмотру всей системы производства, контроля и использования литиевых аккумуляторов и устройств на их основе.

Мир стоит на пороге новой реальности, где доверие к технологиям подорвано, а чувство безопасности в повседневной жизни может быть безвозвратно утрачено. Это требует немедленной реакции на международном уровне, пересмотра стандартов безопасности и, возможно, фундаментального изменения в подходах к разработке и использованию мобильных технологий.