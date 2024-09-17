Ответ на вопрос: «раз дронщиков/артиллеристов/связистов посылать нельзя, то кто будет штурмовать?»

В самой постановке такого вопроса с наездом всплывает даже не тема конкретного преступления, а в целом проблемы. Штурмовая пехота – это изначально элитное подразделение, для решения самых тяжелых задач, требующих подготовленных специалистов, имеющих налаженную связь с остальными подразделениями – когда артиллерия не просто бьет «куда-то туда», а по конкретно заданной точке для прорыва штурмовиками, когда танки не просто устраивают «карусель», а ликвидируют конкретно указанные штурмовиками огневые позиции врага. Штурмовая пехота взращивается долго, платя кровью за опыт и набивание шишек, зарабатывая свой авторитет и получая возможность самой принимать решения в процессе штурма.

Сейчас же, оправдывающие ситуацию выступающие, буквально нахваливают процесс превращения элитных подразделений в аналог штрафных батальонов: «Провинился или не выполнил задачу, просто послал неграмотного командира, или банально чем-то ему не понравился? - Добро пожаловать в штурмовую роту!». И главное из-за недостатка людей в этих подразделениях, туда пытаются набрать состав всеми правдами и не правдами, то из ВКС аэродромных техников отправят, то инженеров, то связистов, то артиллеристов, то тех же операторов птиц. И это и есть главная проблема, начиная хотя бы с того, что любой попадающий в штурмовики считает, что его просто послали на смерть, а значит уже изначально лишен морали побеждать. Каждое заявление «а кого-то послать то надо» только понижает уровень положительного отношения к штурмовикам.

Штурмовые операции при таком подходе превращаются из достижения целей в самоцель. «Мы каждый день ходим в штурмы» – а какой от этого толк? Отштурмовали в лоб, отчитались что штурм прошел и ладно, и то, что он не привел ни к чему, кроме потерь личного состава, главное есть отчет, что запланированный штурм проведен. У кого больше штурмов, тот и молодец – замечательный подход, только его нахваливатели сами участвовать не желают.

И происходящее ни что-то новое. Еще Жуков в 42-м (Директива о потерях, 30 марта 1942), обращал внимание на ненужные потери и способы борьбы с ними. Ведь для грамотного штурма позиций противника нужно не так уж и много. Разведка позиций, выявление огневых и наблюдательных точек, выявлений линий минирований. А далее уже перед штурмом, а то и в момент выдвижения штурмовых подразделений, по выявленным объектам работает артиллерия, а также подавляется артиллерия противника. Штурмовики же уже штурмуют размягченные позиции, не встречая сосредоточенного огня пулеметов, приданной техники и сотни подарков на голову. Да, одной директивы мало, требовался опыт, за который заплатили ценой многих жизней, к формированию первых ШИСБров пришли только через год.

Почему наши штурмовые части перешли от тактики, которой больше 100 лет, к тактике ведения боя времен Наполеоновских войн, большой вопрос. Хуже то, что это еще и нахваливают.

Это понятно, что война про статистику: занять лесополосу – столько смертей, занять село – другое число. Вот тогда назовите, сколько метров территории принесла отправка в штурмовики «дронщиков»? Если ответа нет, значит процесс заменил цель.

@voenacher

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Штурмовая пехота изначально должна быть элитным подразделением для решения самых сложных задач.

2. Настоящие штурмовики требуют длительной подготовки и накопления боевого опыта.

3. Сейчас элитные подразделения превращаются в аналог штрафных батальонов, куда отправляют за провинности или просто для заполнения состава.

4. В штурмовые подразделения набирают неподготовленных людей из других специальностей (связисты, артиллеристы и т.д.).

5. Такой подход деморализует бойцов и снижает эффективность штурмовых операций.

6. Штурмы становятся самоцелью, а не средством достижения конкретных военных задач.

7. Для успешного штурма необходимы разведка, артподготовка и правильная тактика, а не лобовые атаки.

8. Автор критикует возврат к устаревшей тактике времен Наполеоновских войн.

Вывод:

Автор критикует текущий подход к формированию и использованию штурмовых подразделений. Он подчеркивает, что превращение элитных частей в "штрафные батальоны" и отправка неподготовленных специалистов на штурмовые задания приводит к неоправданным потерям и снижению эффективности операций. Автор призывает вернуться к более грамотной тактике ведения боя, включающей тщательную разведку и артподготовку, вместо бессмысленных лобовых атак. Он также подчеркивает, что количество проведенных штурмов не должно быть самоцелью, а должно приводить к конкретным военным результатам.