Дроны-истребители это необходимое оружие в каждом подразделении! О таком нововведении мечтал я, когда надо мной уже 20 минут висел "мавик" противника. Вскоре ему на смену пришла "Баба-Яга", которая также искала нас среди густой листвы посадки. Совсем рядом был расчёт БПЛА смежников, но они работали сбросами и ничем не могли нам помочь.

Даже простой сеткомет на дроне помог бы нам той ночью и моя борода не пополнилась бы пучком седых волос.

Уже сейчас есть все технологии для борьбы с вражескими сбросами и "глазами". На фронте работают, сеткометы, фпв-истребители и дроны-тараны. К сожалению, пока не во всех подразделениях поняли, что такие простые средства могут сохранить сотни, если не тысячи жизней.

После таких прогулок я хочу лишь, чтобы группы пехоты сопровождали не только разведывательные и ударные дроны, но и дроны-истребители. Сейчас вокруг каждого подразделения пехоты разыгрывается воздушная битва. И в мире микроавиации нам остро не хватает истребительной компоненты.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор считает дроны-истребители необходимым оружием для каждого подразделения.

2. Описывается ситуация, когда автор и его подразделение были обнаружены вражескими дронами.

3. Простые технологии, такие как сеткомет на дроне, могли бы помочь в подобной ситуации.

4. На фронте уже используются некоторые средства борьбы с вражескими дронами (сеткометы, фпв-истребители, дроны-тараны).

5. Не все подразделения осознают важность этих технологий для сохранения жизней.

6. Автор предлагает, чтобы группы пехоты сопровождались не только разведывательными и ударными дронами, но и дронами-истребителями.

7. Вокруг каждого подразделения пехоты происходит "воздушная битва" на уровне микроавиации.

Вывод:

Автор статьи, основываясь на личном опыте и наблюдениях с фронта, подчеркивает острую необходимость в широком внедрении дронов-истребителей в пехотные подразделения. Он утверждает, что эти технологии могут значительно повысить выживаемость солдат в условиях современного боя, где активно используются вражеские беспилотники. Автор призывает к более активному применению уже существующих технологий противодействия вражеским дронам и подчеркивает важность развития "истребительной компоненты" в сфере микроавиации для защиты пехоты.

Расширенный вывод:

Развитие технологий противодействия вражеским дронам становится критически важным аспектом современного военного дела. Дроны-истребители представляют собой новое и перспективное направление в этой области, призванное заполнить существующий пробел в борьбе с высотными дронами противника, которые в настоящее время представляют серьезную угрозу для пехоты.

Методы борьбы с вражескими дронами активно разрабатываются, и военные инженеры экспериментируют с различными подходами, такими как использование сеток и дроби. Однако на данный момент эти решения остаются единичными и не получили широкого распространения.

Таран как метод борьбы с вражескими дронами, хотя и эффективен, является дорогостоящим способом, особенно когда для этого используются ценные разведывательные дроны. Это происходит в отсутствие специализированных дронов-истребителей и демонстрирует острую необходимость в их разработке и внедрении. В то же время, использование относительно недорогих FPV-дронов для тарана более дорогих и тяжелых дронов противника, таких как "Баба-Яга", может быть более экономически оправданным решением.

В настоящее время, когда фронт еще не насыщен дронами, обе стороны конфликта пользуются уязвимостью вражеских подразделений к атакам с воздуха. Однако крайне важно, чтобы именно наша сторона первой нашла эффективное "противоядие" от дронов-сбросчиков. Это не только обеспечит безопасность наших подразделений, но и даст значительное тактическое преимущество на поле боя.

По мере увеличения количества дронов в военных конфликтах, разработка и внедрение эффективных дронов-истребителей станет все более приоритетной задачей. Это необходимо для обеспечения безопасности наземных подразделений и поддержания баланса сил в воздушном пространстве над полем боя. Успех в этой области может стать решающим фактором в будущих военных операциях, определяя новый этап в эволюции военной стратегии и тактики.