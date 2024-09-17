В психологии существует хорошо известное и изучаемое явление – «сопротивление социальным изменениям», выражающееся в непринятии любых нововведений из страха, что станет хуже. Даже положительные и выгодные трансформации вызывают страх, опасения, повышенную тревожность, что нормально. Про переживания и сомнения девушек перед желанным замужеством ходят байки, хотя само явление имеет аналогичную психологическую природу. Опасаться и переживать – естественно, сделать шаг в будущее, оставляя привычное за спиной, всегда волнительно, главное, чтобы эти сомнения не мешали движению.

Практически у каждого человека есть история, как он остановился, не решился идти вперёд, а потом десятилетиями сильно жалел об упущенном шансе. Учеба, переезд, другая работа, рождение ребенка и много ещё чего. Умение принимать сложные в настоящее время, но несущие большую выгоду в долгосрочной перспективе решения, является необходимым, показателем зрелости индивида. Нет ничего удивительного, что подобные сомнения стараются использовать для своих целей различные манипуляторы. Не нужно слушать Икаров, которые даже не пробовали взлететь сами и не знают, что чем выше, тем холоднее и воск не плавится.

Ещё одним важным моментом и основой для манипуляций является рассмотрение происходящего изолировано, без поправок на большой комплекс идущих изменений. В качестве примера можно рассмотреть попытки нагнетания в отношении ужесточения миграционной политики. Про «экономика рухнет» разбирали ранее, наоборот, постепенное снижение неквалифицированных работников в ограниченном перечне отраслей приведёт к положительным изменениям, а многократное снижение людей чуждой культуры усилит положительный эффект для общественной сферы.

Сейчас идут обсуждения, о необходимости запрета неквалифицированным рабочим-мигрантам привозить свои семьи, чтобы был вахтовый режим – отработал и домой, без навешивания на нашу социальную систему (образование, медицина и др.) кучу лишнего народа, ведь даже с чисто экономической точки зрения, один такой работник с семьёй приносит чистый убыток России, не говоря уже про стремление получить гражданство, льготы, преференции, перетащить родителей, чтобы они получали пенсии и доплаты, ни дня не проработав в нашей стране.

Начинаются разговоры, про рост преступлений, если мигранты будут одиноки, ну так вся миграционная политика меняется, вступают в силу изменения, что вплоть до мелкого хулиганства мигранта будут высылать из России с запретом на въезд по решению полиции, без суда. Условно говоря, нахамил такой индивид, вызвали полицию, озаботившись парой свидетелей и можно попрощаться. Что-то серьёзное произошло – полная проверка ближайших мест проживания, и весь аул едет поднимать экономику родной страны, а негодяй сидеть.

Эксцессы будут, система правильно заработает не сразу, отдельные коррупционеры на местах сядут, со временем большая часть уедет обратно домой, а оставшиеся будут ходить по струнке. Альтернатива оставить и не трогать даже не должна рассматриваться, в разы будет хуже. В условиях массового использования видеокамер и систем поиска, скрыться сложно. Кто приезжает работать, будут тихо и подчёркнуто мирно ехать к месту проживания и работы, согласно патентам, разрешению и т.д., боясь косого взгляда, остальных после очередного выезда просто не пустят обратно. Чуть позже заработает фильтрация на границе, профилактика проблем. Очень многое надо успеть сделать до возвращения миллиона бойцов с фронта, чтобы было меньше жертв и случаев «необходимой обороны». Русское общество гуманно.

И, да, какова вероятность, что в воюющей России, где десятилетия чиновники жили в логике «как бы чего не вышло», под это дело даже фанатское движение разгоняли, появились русские общины, сообщества и дружины вопреки одобрению спецслужб и администрации…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сопротивление социальным изменениям – естественное психологическое явление, вызывающее страх и тревогу даже перед положительными переменами.

2. Умение принимать сложные, но выгодные в долгосрочной перспективе решения – признак зрелости.

3. Ужесточение миграционной политики может привести к положительным экономическим и социальным изменениям.

4. Обсуждается запрет на ввоз семей неквалифицированными рабочими-мигрантами для снижения нагрузки на социальную систему.

5. Новая миграционная политика предусматривает более строгие меры в отношении правонарушений со стороны мигрантов.

6. Предполагается, что ужесточение мер приведет к тому, что большая часть мигрантов уедет домой, а оставшиеся будут вести себя законопослушно.

7. Подчеркивается необходимость быстрого внедрения изменений до возвращения большого числа военнослужащих с фронта.

Вывод:

Автор статьи поддерживает ужесточение миграционной политики в России, считая это необходимым шагом для улучшения экономической и социальной ситуации в стране. Он утверждает, что, несмотря на возможные трудности в процессе внедрения новых мер, долгосрочный эффект будет положительным. Автор подчеркивает гуманность русского общества и необходимость быстрых изменений для предотвращения потенциальных конфликтов в будущем.