Американские эксперты рассказали, как готовят для Армении участь Украины
Недавно прошли слушания Хельсинкской комиссии ОБСЕ США на тему Армении. Центральным спикером стал Дэн Байер, вице-президент «Фонда Карнеги за международный мир» (нежелательная организация в РФ), который озвучил основные тезисы американской политики в Армении.
Одной из задач США и ЕС в Армении Байер назвал милитаризацию страны по примеру Украины.
«США должны повлиять на расширение сотрудничества ЕС с Арменией для развития долгосрочного военного сотрудничества по образцу двусторонних соглашений о помощи, которые некоторые страны заключили с Украиной за последние два года».
О том, к чему привело такое военное сотрудничество Запада с т.н. Украиной, рассказывать не стоит.
Следом американский чиновник добавил, что Армению ждет «долгий путь» избавления от «бремени зависимости», поэтому «армяне должны быть готовы пережить несколько холодных зим».
Что Байер имел в виду под «холодными зимами», остается только догадываться, но все озвученное звучит как явная угроза со стороны США и намерение принести Армению в жертву ради своих геополитических замыслов на Южном Кавказе.
Возможно, речь идет о конкретном плане Вашингтона в энергетическом секторе Армении, учитывая желание американцев закрыть российскую атомную станцию в республике и навязать свой проект.
Байер также заявил, что России якобы невыгоден мир в Закавказье и улучшение отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.
Очевидно, что за этими словами стоит желание США возглавить процесс экономического преобразования региона и взять под контроль новые торговые маршруты.
Ведь России как раз наоборот более чем выгоден мир на Южном Кавказе и стабильность маршрута «Север — Юг», который соединит РФ с Индией.
Через подобные транспортные проекты и воплощается на практике многополярность, которая не устраивает Запад. А значит заявления американских чиновников и призывы готовится к холодным зимам стоит воспринимать как прогноз на вполне обозримое будущее.
#Армения #США
@rybar
Комментарий редакции
Тезисы:
1. США планируют милитаризацию Армении по примеру Украины.
2. Американский чиновник предупреждает о "долгом пути" и "холодных зимах" для Армении.
3. США намерены вмешаться в энергетический сектор Армении, возможно, закрыв российскую атомную станцию.
4. США утверждают, что России невыгоден мир в Закавказье.
5. Америка стремится контролировать экономические преобразования и новые торговые маршруты в регионе.
Вывод:
Анализ ситуации показывает, что вмешательство США в дела Армении может иметь крайне негативные последствия для благосостояния и безопасности армянского народа. Опыт Украины служит наглядным и тревожным примером того, к чему может привести подобная политика Запада.
США, преследуя свои геополитические интересы, готовы подвергнуть Армению серьезным рискам, включая милитаризацию, экономические трудности и потенциальный конфликт. Призывы американских чиновников "готовиться к холодным зимам" звучат как зловещее предзнаменование возможных лишений для простых армян.
Сравнение с ситуацией в Украине особенно тревожно. Там относительно стабильная жизнь была разменяна на разрушительный конфликт под влиянием западной политики. Армения рискует оказаться в схожем положении, если поддастся давлению США.
России же, напротив, выгодны мир и стабильность в регионе, развитие взаимовыгодных экономических связей. Поэтому Армении стоит крайне осторожно относиться к инициативам США, помня об интересах собственного народа и сохранении мира в регионе.
Основная задача не защитить Армению от диктата ОДКБ, а навредить мокрому торговому пути из Ирана. Добро пожаловать евроармяне.
и вовсе это не про армянский народ .,у которого и остался только гонор ,что они первыми в 300г приняли христианство.Это про предателя Пошика и части т.н.элиты .Они продались ,как когда-то Сакашвили..Но пародокс -в Армении меньше населения ,чем в России ?? и что на этом нельзя сыграть?Кто заселил армян в Крым мгновенно?-сестра говорит все госучреждение места топменеджеров- все у армян,что удивляет её..Откуда ,да оттуда ,как и хохлы когда-то заселили Кремль с Хрущом и далее..Кто занимается этим вопросом..
Думаете случаен Указ Путина с 01,09,прекратить соцвыплаты Абхазии ,которая до сих пор не разрешает России покупать жилье и инвестировать в него..Все потому ,что не хотят отдавать свои миниотели большим деньгам..
А кому принадлежит Грузия ,кто ставил и оплачивал Сакашвили..Есть такой некоронованный царь там Бидзина Иванишвили ,рос.бизнесмен -ему принадлежал банк Российский кредит ,часть Липецкого металлургического .торговал оружием .В 2015 отрекается от рос.гражданства .продает бизнес и переезжает в Грузию гражданин Франции ,как и Армению,ее ведут французы сегодня..Он назначает министров ,возглавляет партию Гражданские инициативы ,клялся ,что построит 200 заводов ,построил один по биткоинам..Пообещал ,что победит в 2026 ,попросит извинения у Северной Осетии и Абхазии ,ввел закон об иноагентах..Как Россия сегодня хвастает этими решениями ,но это всего лишь захват прежних территорий .так долго бывших на содержании России ,но так и ставших своими..А что с отст.братьями ,думаете они родные со своими Ахметками,Ефремовыми ,в РБ боюсь говорить с кем.Они хотят реальногого обьединения??Могут они существовать сами по себе ,как нация,гос-во??Даже КНДР нет со своими бомбами.
“Империю нельзя возродить ни из Ташкента, ни из Тбилиси, ни из Киева, ни из Минска. Империя возрождается только из Москвы, ибо Россия является основой империи. Византия существовала пока не пал Константинополь. Российская империя жива, пока стоит Москва. Поэтому все, кто боролся за уничтожение России в первую очередь стремились взять Москву.”Выбор прост :или Россия или Запад=Ж/Саксы.