Недавно прошли слушания Хельсинкской комиссии ОБСЕ США на тему Армении. Центральным спикером стал Дэн Байер, вице-президент «Фонда Карнеги за международный мир» (нежелательная организация в РФ), который озвучил основные тезисы американской политики в Армении.



Одной из задач США и ЕС в Армении Байер назвал милитаризацию страны по примеру Украины.



«США должны повлиять на расширение сотрудничества ЕС с Арменией для развития долгосрочного военного сотрудничества по образцу двусторонних соглашений о помощи, которые некоторые страны заключили с Украиной за последние два года».





О том, к чему привело такое военное сотрудничество Запада с т.н. Украиной, рассказывать не стоит.



Следом американский чиновник добавил, что Армению ждет «долгий путь» избавления от «бремени зависимости», поэтому «армяне должны быть готовы пережить несколько холодных зим».



Что Байер имел в виду под «холодными зимами», остается только догадываться, но все озвученное звучит как явная угроза со стороны США и намерение принести Армению в жертву ради своих геополитических замыслов на Южном Кавказе.



Возможно, речь идет о конкретном плане Вашингтона в энергетическом секторе Армении, учитывая желание американцев закрыть российскую атомную станцию в республике и навязать свой проект.



Байер также заявил, что России якобы невыгоден мир в Закавказье и улучшение отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.



Очевидно, что за этими словами стоит желание США возглавить процесс экономического преобразования региона и взять под контроль новые торговые маршруты.



Ведь России как раз наоборот более чем выгоден мир на Южном Кавказе и стабильность маршрута «Север — Юг», который соединит РФ с Индией.



Через подобные транспортные проекты и воплощается на практике многополярность, которая не устраивает Запад. А значит заявления американских чиновников и призывы готовится к холодным зимам стоит воспринимать как прогноз на вполне обозримое будущее.

#Армения #США

@rybar

Комментарий редакции

Тезисы:

1. США планируют милитаризацию Армении по примеру Украины.

2. Американский чиновник предупреждает о "долгом пути" и "холодных зимах" для Армении.

3. США намерены вмешаться в энергетический сектор Армении, возможно, закрыв российскую атомную станцию.

4. США утверждают, что России невыгоден мир в Закавказье.

5. Америка стремится контролировать экономические преобразования и новые торговые маршруты в регионе.

Вывод:

Анализ ситуации показывает, что вмешательство США в дела Армении может иметь крайне негативные последствия для благосостояния и безопасности армянского народа. Опыт Украины служит наглядным и тревожным примером того, к чему может привести подобная политика Запада.

США, преследуя свои геополитические интересы, готовы подвергнуть Армению серьезным рискам, включая милитаризацию, экономические трудности и потенциальный конфликт. Призывы американских чиновников "готовиться к холодным зимам" звучат как зловещее предзнаменование возможных лишений для простых армян.

Сравнение с ситуацией в Украине особенно тревожно. Там относительно стабильная жизнь была разменяна на разрушительный конфликт под влиянием западной политики. Армения рискует оказаться в схожем положении, если поддастся давлению США.

России же, напротив, выгодны мир и стабильность в регионе, развитие взаимовыгодных экономических связей. Поэтому Армении стоит крайне осторожно относиться к инициативам США, помня об интересах собственного народа и сохранении мира в регионе.