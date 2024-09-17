Александр ПРОХАНОВ. Евгений Степанович, русская власть загадочна, имеет множество измерений. Поговорим о ней.

Евгений САВЧЕНКО. Когда разговор идёт о власти, я всегда вспоминаю первого в моей жизни наставника — мудрого первого секретаря райкома партии. Власть он сравнивал с пальцами, сжатыми в кулак, и с сырым яйцом внутри: прижмёшь слишком — яйцо треснет и потечёт, и наоборот, расслабишь кулак — оно выскользнет и разобьётся. Поэтому употреблять власть, по его мнению, нужно так, чтобы яйцо во властном кулаке всегда было целым и невредимым.

Александр ПРОХАНОВ. К сожалению, КПСС расслабилась и разжала кулак, яйцо упало и превратилось в слякоть.

Евгений САВЧЕНКО. Всё верно, как верно и то, что причина произошедшей трагедии — распада страны, на мой взгляд, заключается не столько в ошибочности идеологического замысла социализма, сколько в потере творческой пассионарности и решимости его последователей и исполнителей, а проще говоря, в кризисе и вырождении власти.

Власть, хотя она и женского рода, должна иметь отцовское начало, обладать мудростью и ответственностью и, с одной стороны, заботиться о своих подданных, раскрывать их творческий потенциал, а с другой — иметь встроенный в саму систему формирования власти механизм, обеспечивающий постоянный прилив свежей энергии целеустремлённых исполнителей с безупречной нравственной репутацией. Этот механизм, как залог стабильности, и дал сбой в позднем СССР.

Александр ПРОХАНОВ. У власти много уровней. Есть высший, небесный уровень власти. Но разговор об этом требует особого языка, особого умонастроения. Земная власть имеет множество этажей: местная, районная, региональная и, наконец, федеральная.

Евгений САВЧЕНКО. А есть ещё народовластие (или власть, образно говоря, вытянутой руки), представляющее собой совокупность местной власти и многочисленных институтов гражданского общества, начиная от общества любителей кошек и заканчивая церковным приходом.

Александр ПРОХАНОВ. Но как всё это должно взаимодействовать, не превращаться в хаос власти, приближаться к гармонии?

Евгений САВЧЕНКО. Гармонию и стабильность власти обеспечивает правильное и сбалансированное распределение полномочий, ответственности и ресурсных возможностей, прежде всего финансовых, между всеми её этажами.

В моём представлении символом устойчивой власти является фигура креста с равными концами, где вертикальная линия олицетворяет вертикаль государственной власти, а горизонтальная — есть народовластие, наполненное местным самоуправлением и институтами, ячейками добровольного объединения граждан. Равновеликость линий крестовины держит систему власти в гармоничном и устойчивом состоянии.

Всякое умаление, например горизонтали народовластия, делает древо государственности нестабильным и ведёт к автократии, а затем — к тоталитаризму. И наоборот, рыхлость вертикали государственной власти чревата разгулом лжедемократии и может завершиться гражданским хаосом. Примеров тому в новейшей истории множество.

Александр ПРОХАНОВ. А как получить этот устойчивый властный крест, чтобы он не превратился в мучительное распятие?

Евгений САВЧЕНКО. Только при помощи выборов. Другого механизма не существует.

Александр ПРОХАНОВ. Но и сегодня страна то и дело выбирает, не может отдышаться от выборов, однако разве мы получаем идеальную власть?

Евгений САВЧЕНКО. В том-то и дело, что выборы выборам рознь. Не будем разбираться в достоинствах и недостатках существующей избирательной системы. Предоставим это другим экспертам. Давайте подробнее поговорим о том, какая выборная система приведёт нас, как вы сказали, к желаемому результату.

Александр ПРОХАНОВ. Предвижу, что вы станете говорить о многовековом русском опыте: о народных вече, земских соборах…

Евгений САВЧЕНКО. Этот опыт тоже пригодится, но, я бы сказал, в современной упаковке. Хочу вас, Александр Андреевич, спросить: что нужно сделать, чтобы при помощи голосования, тайного или открытого, осуществить отбор самых лучших людей для исполнения определённых властных полномочий?

Александр ПРОХАНОВ. Вопрос мучительный, роковой. Может быть, такие выборы сначала провести в семье, в кругу друзей, среди односельчан, в рабочей артели или в воюющем батальоне. Там выбирают не из выгоды, а по совести и чести.

Евгений САВЧЕНКО. Не в бровь, а в глаз. Именно так и нужно сделать: возродить в сельской местности общины или земства, а в городской — коммуны. Далее, численность проживающих в общинах и коммунах будет колебаться от 1 до 2 тысяч человек, а в среднем полторы тысячи или примерно 1,2 тысячи избирателей. Легко подсчитать численность коммун и общин по всей стране. Она составит примерно 100 тысяч. Каждая из них является одновременно и постоянным избирательным округом, где люди хорошо знают друг друга и готовы отдать свои голоса за самых достойных.

Александр ПРОХАНОВ. Но ведь общество делится не только на семьи, артели и батальоны, но и на политические партии. В партиях же с их жёсткой дисциплиной не просто осуществить свободный выбор.

Евгений САВЧЕНКО. Александр Андреевич, вы прекрасно знаете, что избирательная система, основанная на партийном представительстве, — это пережиток уходящей либеральной системы, навязанной нам извне, задача которой — на основе межпартийной борьбы раскалывать общество, отвлекать его от решения насущных задач и плодить огромное количество демагогов и популистов, забывающих о своих обязательствах на второй день после выборов.

Александр ПРОХАНОВ. А как формируются органы власти в общинах и коммунах, в местном самоуправлении? Здесь важны подробности.

Евгений САВЧЕНКО. Это ключевое звено в формировании всей властной вертикали. Если хотите, её фундамент. И начнём, пожалуй, с ответов на запросы граждан. Что волнует жителей общины или коммуны? Во-первых, доступность и качество образования. Значит, в Совет общины, коммуны должен быть избран лучший учитель — назовём его земским учителем. Во-вторых, людей беспокоит состояние охраны здоровья и медицинского обслуживания, следовательно, в Совете должен быть представлен земский доктор, а лучше, если это будет семейный врач, отвечающий за состояние здоровья жителей общины или коммуны. Далее, поскольку все мы обеспокоены состоянием безопасности, избирается участковый уполномоченный полиции. В местный Совет должны также быть избраны мировой судья, бюджетный смотритель — представитель налоговой инспекции, возможно, представитель МЧС, а также будущий руководитель исполнительного органа — будь то глава общины на селе или руководитель управляющей компании многоквартирного дома в городской коммуне.

Александр ПРОХАНОВ. Вы считаете, что во власть должны прийти профессионалы? Значит, власть выбирается на профессиональной основе?

Евгений САВЧЕНКО. Не только на профессиональной, но и на сословной. Так, в Совет общины или коммуны должны быть избраны представители от предпринимательского сословия, от старшего поколения, молодёжи, или, допустим, от казачьего или воинского сословия — в зависимости от места жительства. И конечно же, от религиозной конфессии, например настоятель прихода РПЦ.

И это ещё не всё. В Совет общины, коммуны должны быть избраны два-три самых достойных, компетентных, с безупречной репутацией депутата, которые будут делегированы общиной или коммуной для представления их интересов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Разумно их назвать поземельными представителями, ибо избраны они, что называется, от земли. Общее количество их по стране будет примерно 200 тысяч. Они-то и станут кирпичиками здания общенародной власти.

Мне не очень нравится слово "депутат", слишком лёгкое и заезжее. На мой взгляд, с учётом предстоящей их миссионерской роли, прижилось бы словосочетание "представитель народа", коротко "ПН", перекликающееся отчасти с китайскими народными представителями.

Александр ПРОХАНОВ. Жизнь подскажет.

Евгений САВЧЕНКО. Итак, на местном уровне будут избраны на профессиональной, сословной и поземельной основе в среднем 12 представителей народа (ПН). Они формируют Совет общины или коммуны, избирают председателя, двоих представителей делегируют на муниципальный уровень и приступают к работе в соответствии с закреплёнными полномочиями. На освобождённой основе может работать один секретарь Совета. Высшим органом власти общины или коммуны является сход граждан, перед которым председатель Совета и руководитель исполнительного органа ежегодно отчитываются.

Александр ПРОХАНОВ. Импонирует мысль, что власть должна состоять не из случайных людей, а из профессионалов, знающих, как решить мучающие народ проблемы. Община найдёт таких людей, не ошибётся в выборе.

Евгений САВЧЕНКО. Итак, на местном уровне, в общинах и коммунах, формируется власть не формально, не из случайных людей, основное достоинство которых — принадлежность к какой-то партии, а исключительно из авторитетных и ответственных представителей профессионального и общественного (сословного) сообщества, представляющих насущные интересы и чаяния граждан в самых чувствительных сферах: образовании, здравоохранении, обеспечении безопасности, отправлении потребностей в духовной сфере, справедливом правосудии, а также в отстаивании групповых интересов: ветеранов, предпринимателей и т. д. Безусловно, такая власть способна большинство проблем граждан самостоятельно решать на местах, поддерживать общественный порядок и сохранять гражданский мир и согласие в сельских общинах и городских коммунах. Такая модель организации местной власти раскрывает тот самый человеческий потенциал, а заодно исключает разъедающий общество патернализм и социальное иждивенчество.

А во-вторых, и это, пожалуй, самое важное, все исполнители властной вертикали, начиная от ответственного работника муниципалитета и до президента, берут своё начало от земли, от небольших общин и коммун, укоренены в них и несут ответственность перед ними. Это и есть подлинная народная демократия с акцентом на слове "народная", когда вся пирамида власти стоит на прочном фундаменте и растёт снизу вверх, а не наоборот.

Переходим к следующему уровню — муниципальному. Боюсь утомить наших читателей обилием цифр, но без них никак не обойтись. Если взять среднюю численность населения муниципального образования в стране, равную 50 тыс. человек, то численность делегированных в муниципалитет представителей народа от общин и коммун составит около 70 человек. Они и формируют Народный совет муниципального округа (МО), а затем тайным голосованием избирают:

а) на альтернативной основе председателя Народного совета МО;

б) не менее двух кандидатов из числа ПН для участия в выборах на должность руководителя исполнительной власти — главы МО;

в) представителей народа (по установленной квоте для каждого МО) для делегирования на региональный уровень. В нашем случае — примерно 7 избранников.

Александр ПРОХАНОВ. Глава муниципального округа — очень важная персона, на нём замыкаются интересы целой округи, множество людей. Он должен обладать особыми свойствами не только хозяйственника, но и "гармонителя", примиряющего противоречия, бытующие в обществе.

Евгений САВЧЕНКО. Выборы главы муниципального округа должны пройти в течение не более двух недель после регистрации кандидатов. В выборах главы муниципалитета принимают участие все ПН, избранные в общинах и коммунах как на профессионально-сословной, так и поземельной основе. В нашем примере это примерно 400 ПН. Процедура тайного голосования может быть проведена на общем собрании представителей народа МО, которое и будет являться высшим органом муниципальной власти.

Александр ПРОХАНОВ. Значит ли это, что рядовые избиратели не принимают участие в выборах главы района, города, губернатора? Не странно ли это?

Евгений САВЧЕНКО. Александр Андреевич, граждане-избиратели принимают один раз в пять лет участие в выборах достойных представителей народа в каждой общине и коммуне и таким образом наделяют их полномочиями для дальнейшего формирования власти на всех уровнях. Однако если у них возникнут существенные замечания к работе делегированного ими того или иного представителя, то по соответствующей процедуре на сходе граждан общины или коммуны они вправе отозвать своего ПН с любого вышестоящего органа власти, вплоть до лишения его не только делегированных, но и депутатских полномочий. В равной степени это относится и к ПН, избранным на профессионально-сословной основе в Совет общины или коммуны.

Александр ПРОХАНОВ. Это существенная, как говорится, интонация.

Евгений САВЧЕНКО. Далее избранный глава района или города представляет для утверждения на Народном совете кандидатуры своих заместителей и прочих руководителей исполнительных органов власти муниципалитета. Часть из них может быть избрана не из числа ПН, что обеспечит приток свежих сил в органы исполнительной власти и будет рассматриваться как будущий резерв для избрания их ПН на следующих выборах.

Одновременно, исключительно из числа ПН, тайным голосованием избираются руководители муниципального суда, правоохранительных органов, а также руководители прочих региональных и федеральных органов власти, представленных в муниципалитете. После их избрания на Совете МО вышестоящими руководителями подписываются приказы или постановления о назначении их на соответствующие должности.

Александр ПРОХАНОВ. Не знаю, как будет проходить на практике, но в теории это весьма разумно. Лидер, дерзающий занять высокий уровень власти, должен пройти испытание и отбор на самых нижних властных ступенях.

Евгений САВЧЕНКО. Я ценю вашу точку зрения Александр Андреевич, а заодно хочу обсудить с вами очень интересные предложения.

Любая система формирования власти, будь она хоть трижды демократической или партийной, рано или поздно теряет свою пассионарность, если сама занимается воспроизводством кадров и остаётся вне зоны внешнего независимого контроля.

Александр ПРОХАНОВ. Советские лидеры, строившие своё государство, были людьми озарёнными, пассионарными. В следующих поколениях этих лидеров озарение гасло, пассионарность таяла. Они больше не формулировали высокие цели развития, а плыли по течению. Случилось перерождение элит. В конце концов элиты забыли о государстве, оно осталось без вождей и пропало. Как избежать перерождения элит?

Евгений САВЧЕНКО. Решение видится в выносе за внешний контур властных структур полномочий по кадровой политике. Примером может служить бассейн: для поддержания в нём воды в чистом виде за его пределами ставят фильтр.

С этой целью представляется разумным учреждение независимой палаты кадрового контроля (ПКК), в круг задач и полномочий которой войдут следующие:

— во-первых, подбор и обучение резерва кадров для формирования всех уровней власти;

— во-вторых, контроль за чистотой рядов ПН;

— в-третьих, организация системы горизонтального и вертикального перемещения должностных лиц — ПН — во всех органах и уровнях власти;

— в-четвёртых, организация выборов и проведение всех административных и процедурных мероприятий при формировании органов власти.

Главным критерием работы ПКК явится уровень подготовки и эффективность работы мыслящих, деятельных, морально чистоплотных ПН, формирующих управляющую элиту на местном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Александр ПРОХАНОВ. Нашу страну разъедает коррупция. Бюджетные деньги текут в карманы воров и мздоимцев.

А кто будет осуществлять контроль за исполнением бюджетных средств? Сегодня эти функции исполняют счётные палаты.

Евгений САВЧЕНКО. Есть смысл расширить их полномочия, наделив правом контроля не только бюджетных средств, но и контроля за исполнением решений, принимаемых законодательными и исполнительными органами власти.

Александр ПРОХАНОВ. В прежние времена эти структуры назывались народным контролем.

Евгений САВЧЕНКО. А можно назвать палаты народного контроля (ПНК).

И обе палаты — и кадрового, и народного контроля, на мой взгляд, должны формироваться из числа ПН на всех этажах власти, начиная с муниципального.

Александр ПРОХАНОВ. А как, по-вашему, формируется региональная власть?

Евгений САВЧЕНКО. Существенных отличий по сравнению с муниципалитетами нет. Общая численность ПН, делегированных из районов и городов в столицу региона, будет около 200 человек. Этого количества достаточно для формирования всех конституционных органов власти региона и делегирования части ПН на федеральный уровень. Выборы высшего должностного лица — главы региона — проходят на альтернативной основе из числа ПН не позже одного месяца после регистрации списка кандидатов. В тайных выборах главы региона принимают участие все избранные ПН республики, края или области.

Вступает в должность глава региона после принятия присяги на региональном народном съезде ПН, в состав которого входят все ПН региона или уполномоченная их часть (при значительной численности населения региона). Народный съезд ПН является высшим органом власти региона, на котором губернатор или глава республики ежегодно отчитывается о своей работе.

Александр ПРОХАНОВ. Теперь — вершина власти, её федеральный уровень.

Евгений САВЧЕНКО. Во-первых, предлагается сформировать единый высший законодательный орган Российской Федерации — Государственный Совет, куда каждый регион делегирует троих (как предложение) представителей народа. Президент России также будет иметь возможность делегировать своих представителей. Общая численность членов Государственного Совета не будет превышать 350–400 человек. По процедуре, разработанной палатой кадрового контроля, избираются председатель Госсовета, его заместители и формируются иные органы управления.

Во-вторых, для работы на высших руководящих должностях в Правительстве РФ, Верховном Суде, Администрации Президента и иных конституционных органах власти со всех регионов России по определённой квоте, пропорциональной численности населения региона, делегируются до полутора тысяч представителей народа. Процедура их назначения осуществляется Государственным Советом в соответствии с его конституционными полномочиями.

В-третьих, федеральные палаты народного и кадрового контроля формируются исключительно из представителей народа от каждого региона по определённой квоте.

Александр ПРОХАНОВ. Вы ничего не сказали о главе государства — Президенте.

Евгений САВЧЕНКО. Выдвижение и регистрацию кандидатов на пост Президента России планируется проводить по специальной, открытой, публичной процедуре. Кандидатом в президенты может стать любой ПН, делегированный на региональный и федеральный уровни. В альтернативных выборах президента, проходящих в течение трёх месяцев после регистрации кандидатов, принимают участие все ПН Российской Федерации. Примерная их численность составит: сто тысяч общин и коммун умножаем на 12 ПН — получаем 1,2 млн человек.

Процедуру тайных выборов президента разумно проводить на общих собраниях ПН муниципальных округов в одно время по всей стране.

Особо хочу отметить, что при проведении процедуры голосования и подсчёте голосов при выборах глав муниципалитетов, регионов и Президента России желательно вести прозрачный видеоотчёт, который затем архивируется. Электронное и иное дистанционное голосование во всех выборных процедурах является нежелательным.

Александр ПРОХАНОВ. А где в вашей системе власти такое явление русской общественной и политической жизни, как Земский Собор?

Евгений САВЧЕНКО. Земский Собор — Высший орган власти РФ — общей численностью около 5000 граждан, состоящий не менее чем наполовину из ПН, избранных на профессиональной и сословной основе, то есть, что называется, от земли, глубинной России.

На заседании Земского Собора президент приносит присягу и вступает в свои права, а также ежегодно выступает с посланием. Кроме того, на Земском Соборе принимаются изменения в Конституцию РФ, могут рассматриваться важнейшие вопросы стратегического развития страны.

Александр ПРОХАНОВ. А как долго может оставаться лидер на своём месте, каковы сроки его полномочий? Ведь здесь возможно злоупотребление.

Евгений САВЧЕНКО. Мне бы не хотелось сейчас обсуждать важные, но всё же второстепенные детали. Давайте подождём реакцию общества на концептуальные подходы, высказанные нами, иначе мы рискуем сосредоточить предстоящий дискурс на частностях и упустить главное.

Хотя однозначно можно сказать, что для ПН, избранных в местные органы, — учителей, врачей, участковых полиции, мировых судей и т. д. — предельные сроки полномочий устанавливать нецелесообразно. Наоборот, учитывая возрастающее качество их работы, в зависимости от срока исполнения служебных обязанностей на одном месте, для них желательно разработать систему социальных, материальных и служебных стимулов, обеспечивающих их профессиональный рост и качественную работу на постоянном месте.

Александр ПРОХАНОВ. И всё же у власти, образно говоря, должны быть крылья, иначе она не полетит. Под крыльями я подразумеваю открытость власти, обеспечивающую доверие к ней.

Евгений САВЧЕНКО. Это важнейший вопрос. В самом деле, реализовать эффективное функционирование власти в интересах граждан, общества и территории представляется возможным только в атмосфере открытости, доверия, справедливости и солидарности.

Ничего нового на этот счёт предложить не могу, кроме того, что хорошо известно и хорошо работает при создании определённых условий.

Александр ПРОХАНОВ. Каким волшебством создать эти условия?

Евгений САВЧЕНКО. Атмосферу открытости, доверительную среду создают прежде всего независимые, ответственные, свободные СМИ. А независимость СМИ, как известно, может обеспечить исключительно независимое, неангажированное, в том числе и рекламодателями, финансирование.

Александр ПРОХАНОВ. Однако вопрос остаётся. Как достичь этого идеала?

Евгений САВЧЕНКО. Не вижу другого решения, как учредить для финансовой поддержки государственных, муниципальных, общественных и частных СМИ, представленных во всех информационных средах, общественный фонд. Источником финансирования его станет, например, небольшая специальная надбавка, включённая в тариф за пользование интернетом и мобильной связью. Таким образом, в финансировании фонда будет участвовать всё общество.

Александр ПРОХАНОВ. И какой же бессребреник будет руководить этим фондом?

Евгений САВЧЕНКО. Граждане с безупречной репутацией, предложенные в том числе интернет-сообществом.

Кроме независимых СМИ доверительную среду создают институты гражданского общества. Невозможно представить себе открытое общество без развитой капиллярной сети объединений граждан по интересам, пронизывающих все сферы жизнеустройства.

Активность и зрелость гражданского общества будет нарастать по мере наделения его институтов:

— во-первых, полномочиями законодательных инициатив;

— во-вторых делегирования им некоторых регулирующих и исполнительных функций, а также функций контроля в публичной сфере.

Александр ПРОХАНОВ. Вы нарисовали грандиозную картину, которую следует обдумывать, искать в ней огрехи, находить способы её реализации. Одно ясно: власть должна погружаться в животворящий океан гражданского общества — постоянного контроля, доверия и открытости. Так можно преодолеть произвол власти, своеволие власти, её неэффективность и коррупцию.

Евгений САВЧЕНКО. А для исключения возможности монетизации служебного положения целесообразно принять закон о соответствии доходов и расходов всех граждан, включая чиновников и госслужащих, а также обеспечить открытый доступ к кадастровым реестрам на все виды собственности юридических и физических лиц. В результате принятия этих, как вы справедливо заметили, животворящих мер государева служба превращается из разновидности бизнеса для нерадивых чиновников в ответственное служение, подконтрольное открытому обществу, для честных, компетентных, энергичных граждан России.

Александр ПРОХАНОВ. Но вот вопрос: о каком обществе мы с вами говорили? О капитализме — с его хищнической рыночной экономикой и лживой либеральной демократией? О социализме — с присущей ему командной экономикой и однопартийной системой демократического централизма? Мы с вами обсуждали систему власти для совершенно нового общественного устройства, где царят законы мироздания: гармония, справедливость, целесообразность, а во всём — любовь.

Евгений САВЧЕНКО. Добавим ещё солидарность и получим солидарное общество — солидаризм, призрак которого давно бродит по планете. Почему бы ему не прижиться на благодатной российской почве?

Александр ПРОХАНОВ. Евгений Степанович, многие сочтут, что мы создали утопию. Но великими утопиями движется мир. Стремление русского народа к идеальному бытию, к Царствию Небесному — есть утопия. Но таковы мы, русские.

Илл. Клавдий Лебедев. "Вече в Новгороде" (1907 г.)

В Воронеже воскресили мамонта

5 сентября 2024

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Власть должна иметь "отцовское начало", сочетая заботу о подданных с механизмом обновления энергичными и нравственными исполнителями.

2. Предлагается система власти, основанная на "кресте" – балансе вертикали государственной власти и горизонтали народовластия.

3. Базовой единицей становятся общины/коммуны численностью 1-2 тысячи человек, где избираются представители народа (ПН) на профессиональной и сословной основе.

4. ПН формируют органы власти на всех уровнях – от муниципального до федерального, включая выборы глав регионов и президента.

5. Предлагается создание независимых палат кадрового и народного контроля для обеспечения честности системы.

6. Высшим органом власти становится Земский Собор численностью около 5000 человек.

7. Подчеркивается важность независимых СМИ и развитого гражданского общества для создания атмосферы открытости и доверия.

8. Предлагается принять закон о соответствии доходов и расходов граждан и обеспечить открытый доступ к кадастровым реестрам.

Вывод:

Авторы предлагают радикальную реформу системы власти в России, основанную на принципах прямой демократии, профессионализма и тесной связи представителей власти с народом. Эта система призвана преодолеть недостатки как капиталистической, так и социалистической моделей, создав новое "солидарное общество". Хотя предложенная модель может показаться утопичной, авторы считают, что именно такие идеалистические концепции способны двигать общество вперед. Реализация подобной системы потребовала бы фундаментальных изменений в политической и социальной структуре России.