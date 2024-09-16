Время больших батальонов
ВС РФ официально увеличиваются до 2 389 130 человек.
Есть мнение, что это не последнее увеличение численности ВС РФ в ближайшие годы. Война на Украине, комплектование двух новых округов, общее наращивание возможностей ВС РФ на разных направлениях, все это требует увеличения численности армии.
При этом мы на практике видим, чего на самом деле стоили фантазии нулевых и части десятых годов про "маленькую компактную технологическую армию", которая в современных реалиях вообще не отвечала бы вызовам времени.
«Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.
«Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.
«Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.
«Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года.
а как же армяне..азеры.таджики ..узбеки -их диаспоры по 2-3млн каждого здесь ..они будут плодиться и торговать7? Хотя военные когда то составляли элиту русскую РИ-им давали наделы земли .деревни в собственность..