Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 сентября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области.
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля.
▫️ Подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й, 117-й бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Староверовка, Петропавловка, Кучеровка, Новоосиново, Кругляковка, Вишневое Харьковской области, Розовка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
Отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
Потери противника составили до 600 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 10 пикапов, а также произведенные в Великобритании: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart», 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 114-й, 119-й, 124-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и три 152-мм орудия Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 63-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 122-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Нелеповка, Димитров, Красноармейск, Гродовка, Гнатовка, Селидово, Лесовка и Украинск Донецкой Народной Республики.
Отразили девять контратак штурмовых групп 30-й, 32-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 3-й, 12-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики.
Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны.
Противник потерял до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 121-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Камышаны, Приднепровское, Велетенское Херсонской области и Пятихатки Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.
ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 20 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31622 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18150 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26127 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
nnils 15 сентября 2024, 20:08
Это лучший антикриз за сегодня.
Позиции оппонентов по Башням понятны. Банкет оплачен. Ждем начала, — комментирует Condottiero ™
За отправку на БЗ, фактического расчета БПЛА, который по ШДК «рядовой» и по ВУС «Снайпер» вряд ли что-то предъявят. А вот за экономику, сборы и гуманитарку есть что наверное. Хотя, при должном понимание в вопросе, накрутят так, что мало не покажется. И поедет Злой штурмовать Селидово
Все чудесатее и чудесатее.Может Борис Рожин за эти темы и пояснит? Раз они вместе собирали?
Очень стремительно развиваются события после команды на разбор по ВрИО командира 87 полка Пузика. Он же «Злой».
В дело уже вовлечены все донецкие и московские решалы. Пошел слух что его приняли. У него есть кстати не закрытое уголовное дело, которое тянули на истечение срока давности. Если так пойдет и дальше, то в ближайшее время увидим и услышим много интересного. Или нет
п.с. это наш КОЛОНЕЛЬКАССАД яповский???
Все чудесатее и чудесатее
В этой истории очень интересует заявленная погибшими ребятами наркота, которой барыжили через волонтеров, поставка б/у коптеров, за народные деньги под видом свежекупленных, и воровство гуманитарки.
А так же и то, в каких именно размерах на ней наживались блогеры КатяВаля (если верить сказанному погибшими бойцами).
На скрине Colonelcassad (Борис Рожин) поздравляет КатюВалю с награждением, и дает ссылку на сбор, что говорит о том, что собирали они вместе.
Может он за эти темы и пояснит?
И еще вопрос: почему у нас блогеры могут вот так бесконтрольно собирать на личные карты по 75 млн рублей и так же бесконтрольно их расходовать? Это очень странная ситуация.
t.me/grafynia
-ПриZрак Новороссии
Я вот смотрю, активно стали муссировать тему, что мол-де Эрнест и Гудвин были снайперами, а никакого БПЛА в полку не было.
Отметаю сейчас заказные посты всяких гнид и мразей, для которых дна нет.
Но для других хочу поинтересоваться, вы когда пишите на эту тему – вы хоть представляете, чо тут происходит?
Вы чо, всерьез хотите об этом поговорить??
ОК. Поговорим.
Но тогда говорить на эту тему будем системно. И подробно.
Она назрела давно. И тема эта – штатка (штатное расписание) отдельных стрелковых полков (ОСП) 51 и 3 армий (бывшего 1 и 2 Армейских корпусов ЛДНР)
И так. Далее прямая речь одного из связистов одного из ОСП, с которым мы работаем очень давно.
Отдельно хотел бы обратится к Вам со следующей информацией.
Сейчас идет много шума вокруг ситуации с загубленными ребятами из расчёта БЛА в Первой Славянской бригаде. Насколько я понял, они были в 87 ОСП. И одна из их проблем – парни официально числились снайперами.
Если у Вас есть возможность – помогите поднять следующую СИСТЕМНУЮ ПРОБЛЕМУ бывших полков мобилизационного резерва народных республик, а ныне – отдельных стрелковых полков. Они имеют кастрированное ШТАТНОЕ расписание, как по людям, так и по материальной базе. Если по закону придерживаться формального штатного расписания, то эти полки созданы и продолжают существовать с очень ограниченной боеспособностью. Конкретные примеры:
1. Штатной артиллерии в составе ОСП нет вообще, даже минометов. То, что имеется – внештатное, и может быть выведено из состава подразделения в любой момент. Снабжение боеприпасами нештатной арты – отдельный полузаконный квест. Люди соответственно официально числятся кто – где и находятся в подвешенном состоянии.
2. Службы БЛА нет вообще. То, что есть – внештатное и поступает за счет средств волонтеров и личных средств военнослужащих. Люди – см. выше.
3. Службы и средств ПВО нет вообще. Люди – см. выше.
4. Службы РХБЗ нет вообще. (Но тут хоть противогазы выдали – единственное светлое пятно).
5. Управление полка кастрировано – оперативного отдела нет (вся работа – на НШ и ЗНШ).
6. Связь на полковом уровне управления должны обеспечивать всего несколько человек – и это вместо роты связи или хотя бы полнокровного взвода. Материальная база по штату – времен Афганистана. Все остальное – внештатное и поступает за счет средств волонтеров и личных средств военнослужащих. Люди – см. выше.
7. С медицинской службой – сходная ситуация по штатке.
И таких примеров как по ШТАТНОЙ материальной базе, так и по ШТАТУ людей можно накопать еще более, чем.
Если к этой проблеме относятся более-менее с пониманием – то затыкают дырки за счет откомандирования людей из линейных батальонов, но это также до конца не решает всех проблем — катастрофической нехватки людей и материального обеспечения. Люди, которые занимаются внештатной работой, фактически находятся в подвешенном состоянии. Если складывается ситуация, как в 87 ОСП – то результат весьма печальный.
Выкладывать такое сообщение от своего имени не считаю возможным.
Если у Вас есть какая-либо возможность содействовать в решении таких системных проблем – очень прошу Вас помочь
Репост приветствуется.
п.с.. посмотрите информацию от ..https://nnils.livejournal.com/5642811.html..мне он кажется одним из немногих с реальными фактами о СВО ,а не ПОДРЛЯКИ и МОНТЯНШИ
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Экономика, сборы и гуманитарка это меньшее (на мой взгляд) из зол на передовой.
И даже на это нет сил и возможностей у “ФСБ” чтобы пресечь незаконные движи по этой теме.
Никто не идет на контакт.Потому что ‘ФСБ” не товарищ ,не брат и от штурма не прикроет ни как.