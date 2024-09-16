Китай ввел ограничения для Украины на поставку дронов. Эту информацию подтвердили Зеленский и Мадяр.

Само собой, выкручиваться будут путем организации серого импорта и закупок через третьи страны и тут многое зависит от того, как китайская Кровавая Гэбня и другие контролирующие органы будут обеспечивать экспортный контроль. Это не смертельная, но достаточно серьезная проблема для Украины, так как огромный процент дронов использовавшихся Украиной имел китайское происхождение (ряд стран НАТО закупали их через посредников как обычный коммерческий товар, помимо закупок самой Украины.) Там зачастую целые производственные линии выкупались на месяцы вперед.

Если говорить о ситуации с Россией, то могу предположить, что на официальном уровне экспортный контроль будет формально одинаковым для всех, но на практике, в силу особых отношений РФ и Китая (которые, "крепче, чем союз"), серьезных перебоев с поставками в Россию коммерческих беспилотников я бы не ожидал.

@boris_rozhin

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Китай ввел ограничения на поставку дронов в Украину.

2. Информацию подтвердили президент Зеленский и Мадяр.

3. Украина может прибегнуть к серому импорту и закупкам через третьи страны.

4. Большой процент дронов, используемых Украиной, имел китайское происхождение.

5. Некоторые страны НАТО закупали китайские дроны для Украины как коммерческий товар.

6. Целые производственные линии дронов выкупались на месяцы вперед.

7. Для России ситуация может быть иной из-за особых отношений с Китаем.

Вывод:

Ограничения Китая на поставку дронов создают серьезную проблему для Украины, учитывая значительную долю китайских беспилотников в ее арсенале. Хотя это не критическая ситуация, она может существенно повлиять на военные возможности Украины. Вероятно, Украина будет искать альтернативные пути получения дронов, включая серый импорт и закупки через третьи страны. В то же время, Россия, вероятно, не столкнется с подобными трудностями из-за более тесных отношений с Китаем, несмотря на формальное применение экспортного контроля ко всем странам.

Дополнительный вывод:

Несмотря на то, что особые отношения между Россией и Китаем могут обеспечивать относительно стабильные поставки дронов, для России было бы стратегически важно развивать собственное производство беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо по нескольким причинам:

1. Технологическая независимость: Собственное производство позволит России не зависеть от внешних поставщиков и геополитических факторов.

2. Развитие инноваций: Разработка и производство дронов стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей и способствует инновациям в смежных областях.

3. Экономические преимущества: Создание отечественной индустрии дронов может привести к появлению новых рабочих мест и экспортных возможностей.

4. Адаптация к специфическим нуждам: Собственное производство позволит создавать беспилотники, максимально отвечающие конкретным требованиям российских вооруженных сил и гражданских потребителей.

5. Долгосрочная перспектива: Роль беспилотных технологий в военной и гражданской сферах будет только возрастать, поэтому инвестиции в эту область сейчас могут обеспечить значительные преимущества в будущем.

Таким образом, хотя дружественные отношения с Китаем и другими поставщиками важны, России следует параллельно развивать собственные компетенции в области разработки и производства дронов для обеспечения долгосрочной технологической и стратегической безопасности.