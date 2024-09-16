1978. Иностранцы едут из Ленинграда в Москву
1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 1
1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 2
01. Между Ленинградом и Москвой
07. Калининская область. Село Никольское
08. Калинин. Памятник Калинину
09. Калинин. Памятник И.А. Крылову
10. Калинин. Мотель Тверь
11. Калинин. Путевой дворец
12. Калинин. У мемориала Великой Отечественной войны
13. Калинин. Улица Хромова
14. Калинин. Черкасская улица.
15. Клин. Концертный зал
16. Москва. Вид на Кремль
17. Москва. Боровицкая улица. Боровицкая башня
18. Москва. Вид на здание Оружейной палаты с Боровицкой улицы
19. Москва. Большой Кремлевский дворец
20. Москва. Соборы Кремля
21. Москва. Царь-пушка
22. Москва. Царь-колокол
23. Москва. Благовещенский собор
24. Москва. Вход в Александровский сад
25. Москва. Исторический проезд
- Мама, а где мой папа ?
- Он погиб в 2024 в неравном бою с одним и тем же народом как наш.