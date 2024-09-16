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1978. Иностранцы едут из Ленинграда в Москву

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1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 1
1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 2

01. Между Ленинградом и Москвой
01. Между Ленинградом и Москвой

02. Между Ленинградом и Москвой.jpg

03. Между Ленинградом и Москвой.jpg

04. Между Ленинградом и Москвой.jpg

05. Между Ленинградом и Москвой.jpg

06. Между Ленинградом и Москвой.jpg

07. Калининская область. Село Никольское.jpg
07. Калининская область. Село Никольское

08. Калинин. Памятник Калинину.jpg
08. Калинин. Памятник Калинину

09. Калинин. Памятник И.А. Крылову.jpg
09. Калинин. Памятник И.А. Крылову

10. Калинин. Мотель Тверь.jpg
10. Калинин. Мотель Тверь

11. Калинин. Путевой дворец.jpg
11. Калинин. Путевой дворец

12. Калинин. У мемориала Великой Отечественной войны.jpg
12. Калинин. У мемориала Великой Отечественной войны

13. Калинин. Улица Хромова.jpg
13. Калинин. Улица Хромова

14. Калинин. Черкасская улица.jpg
14. Калинин. Черкасская улица.

15. Клин. Концертный зал.jpg
15. Клин. Концертный зал

16. Москва. Вид на Кремль.jpg
16. Москва. Вид на Кремль

17. Москва. Боровицкая улица. Боровицкая башня.jpg
17. Москва. Боровицкая улица. Боровицкая башня

18. Москва. Вид на здание Оружейной палаты с Боровицкой улицы.jpg
18. Москва. Вид на здание Оружейной палаты с Боровицкой улицы

19. Москва. Большой Кремлевский дворец.jpg
19. Москва. Большой Кремлевский дворец

20. Москва. Соборы Кремля.jpg
20. Москва. Соборы Кремля

21. Москва. Царь-пушка.jpg
21. Москва. Царь-пушка

22. Москва. Царь-колокол.jpg
22. Москва. Царь-колокол

23. Москва. Благовещенский собор.jpg
23. Москва. Благовещенский собор

24. Москва. Вход в Александровский сад.jpg
24. Москва. Вход в Александровский сад

25. Москва. Исторический проезд.jpg
25. Москва. Исторический проезд
Источник: https://humus.livejournal.com/9946045.html
Метки: история, калинин, клин, Москва, фото
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