Геостратег Андрей Школьников рассказывает о ситуации с мигрантами и перечисляет все нюансы, необходимые для новых возможностей быстро меняющегося мира

Ведущий: Роман Шахов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Сценарии будущего:

- Андрей Школьников обсуждает, что в мире нет новых сценариев для стран или мира в целом, которые не были бы известны заранее. Все варианты развития прописаны заранее, особенно геополитические конфликты.

2. Войны и катастрофы как механизм изменений:

- Человечество всегда стремится к мечтам и чуду, но настоящие изменения и развитие часто происходят через войны и катастрофы. Война вызывает развитие, несмотря на катастрофический характер для отдельных людей.

3. Мультикультурализм и его провалы:

- Школьников акцентирует внимание на провале мультикультурализма в Европе, где неверная интеграционная политика привела к проблемам с мигрантами. Россия должна извлечь уроки и закрыть границы для избежания подобных ситуаций.

4. Будущее России и Белоруссии:

- Россия проходит через мобилизацию, и роль Белоруссии как "второго русского государства" становится неактуальной. Беларусь интегрируется в Россию, но без независимой роли на международной арене.

5. Миграционная политика России:

- В будущем Россия ужесточит меры по отношению к мигрантам, усилив проверки и выдворение нелегальных мигрантов. Мигранты будут высланы обратно, если не примут российские культурные нормы.

6. Роль ветеранов войны:

- Возвращающиеся с войны ветераны будут занимать ключевые позиции в государственной системе, меняя её и интегрируясь в элиту. Их роль будет критична в управлении страной.

Вывод:

В беседе Андрей Школьников выделяет важность понимания текущей мировой динамики и роли России в геополитических процессах. Основные тезисы касаются неизбежности войн для развития, ошибок Европы в политике мультикультурализма и необходимости ужесточения миграционных законов в России. Ветераны и пассионарные личности будут играть ключевую роль в будущем страны, а Беларусь постепенно интегрируется в Российскую Федерацию, теряя независимость на международной арене.