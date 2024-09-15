Своевременные размышления о пользе скептицизма

Лидия Маслова

Итальянский философ Мария Лоренца Кьезара начинает свою книгу о классике античного скептицизма Сексте Эмпирике с самых тревожных вопросов современности, от вакцин до ядерной энергетики. Ответов на эти вопросы философия Секста, конечно, не дает, поскольку вообще идет по другому пути: она избавляет своих адептов от утомительной необходимости непременно «занять позицию», выработать твердое мнение по той или иной острой проблеме, несмотря даже на нехватку достоверной информации. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Мария Лоренца Кьезара

«Секст как лекарство от тревоги: Чему мы можем научиться у философов-скептиков»

М.: Альпина Паблишер, 2024. — Пер. с итал. Анны Быстрецких. — 144 с.

«Главный труд-манифест Секста Эмпирика состоит из трех томов, известных как «Три книги Пирроновых положений»», — начинает Кьезара описание библиографии Секста, в которой значатся также одиннадцать книг, объединенных общим названием «Против ученых» (видимо, оно позже вдохновило такого последователя скептицизма, как Пол Фейерабенд, назвать свой opus magnum «Против метода»). В своей популяризации учения Секста для повседневной жизни измученных неопределенностью современных людей Кьезара предлагает сосредоточиться на первой книге «Положений», где Секст предлагает «всем, кто ищет ответы на многочисленные вопросы об окружающем мире, с осторожностью относиться к любым категорическим высказываниям о нем. <…> Это, по мнению Секста, принесет безмятежность и умиротворение, которые позволят вести прагматично-конструктивный образ жизни, наблюдая окружающую действительность и продолжая задаваться вопросами о ней».

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Книга Марии Лоренцы Кьезары посвящена античному философу-скептику Сексту Эмпирику и актуальности его идей в современном мире.

2. Скептицизм Секста предлагает воздерживаться от категоричных суждений об окружающем мире, что может принести безмятежность и умиротворение.

3. Скептицизм отличается от релятивизма и нигилизма, хотя все эти течения критикуют догматическое знание.

4. Пиррон из Элиды, предшественник Секста, практиковал радикальную форму хладнокровия и бесстрастия.

5. Секст предлагает более практичный подход к скептицизму, чем Пиррон, учитывая трудности среднестатистического человека.

6. Секст рекомендует перестать делить вещи на "хорошие" и "плохие" для избавления от тревоги.

7. Скептицизм Секста не противоречит практической деятельности, в том числе его собственной медицинской практике.

8. Врач-эмпирик (как Секст) действует на основе наблюдений, а не теоретических рассуждений о "скрытых причинах" болезней.

Вывод:

Статья представляет философию Секста Эмпирика как актуальный инструмент для борьбы с тревожностью и неопределенностью в современном мире. Автор подчеркивает практическую пользу скептического подхода, который позволяет избежать крайностей в суждениях и действовать на основе эмпирических наблюдений, а не догматических убеждений. Такой подход может помочь людям справляться с информационной перегрузкой и противоречивыми мнениями по острым вопросам современности, сохраняя при этом способность к продуктивной деятельности и принятию решений.

Расширенный вывод

Философия Секста Эмпирика, представленная в книге Марии Лоренцы Кьезары, предлагает интригующий подход к решению проблем тревожности и неопределенности в современном мире. Скептицизм Секста, с его призывом к воздержанию от категоричных суждений и фокусом на эмпирическом наблюдении, может служить полезным инструментом для навигации в море противоречивой информации и острых дискуссий нашего времени.

Однако важно рассматривать этот подход критически и в контексте полноты человеческого опыта. Строгое следование только эмпирическому методу и стремление к полной атараксии (безмятежности) может нести риск обеднения жизненного опыта. Человеческая природа не ограничивается только рациональным мышлением и удовлетворением базовых потребностей. Наша способность к абстрактному мышлению, творчеству, глубоким эмоциональным переживаниям – все то, что не поддается простому эмпирическому измерению – играет ключевую роль в том, что делает нас людьми.

Более того, именно сильные эмоции, внутренние конфликты и даже тревога часто становятся источником величайших произведений искусства, научных открытий и философских прозрений. Стремление к полному устранению этих аспектов нашей природы может парадоксальным образом лишить нас того, что делает человеческую жизнь богатой и осмысленной.

Поэтому, возможно, наиболее продуктивным подходом было бы не полное принятие или отвержение скептицизма Секста, а поиск баланса. Мы можем использовать элементы скептического мышления для развития критического подхода к информации и снижения ненужного беспокойства, в то же время сохраняя открытость к полному спектру человеческих переживаний и опыта.

Такой сбалансированный подход мог бы помочь нам сохранить способность к глубоким эмоциям и творческим порывам, одновременно развивая навыки критического мышления и эмоциональной регуляции. Это позволило бы нам оставаться в полной мере людьми, со всей сложностью и противоречивостью, которые это подразумевает, не превращаясь ни в бесстрастных наблюдателей, ни в рабов собственных эмоций.

В конечном счете, ценность философии Секста Эмпирика для современного человека может заключаться не в слепом следовании ей, а в использовании её как одного из инструментов для более осознанного и полного проживания жизни, сочетающего в себе рациональное мышление и эмоциональную глубину.