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Наступательная операция ВС РФ 2023-2024

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Наступательная операция ВС РФ 2023-2024

15,09,24 Карта – Наступательная операция ВС РФ – Площадь

Территориальные изменения связанные с ведением ВС РФ наступательной операции в зоне СВО с 10 октября 2023. Суточный темп территориальных изменений в сентябре к 15 числу и за предыдущие месяцы.
В сентябре к 15-му числу суточный темп продвижения ВС РФ в зоне СВО составляет 14,9 км² в сутки.За всё время ведения наступательной операции среднесуточный темп продвижения ВС РФ составляет 4,6 км² .
Данные по Курской области в статистику не включены.

Карта https://goo.gl/maps/4eum5C9giNDebgXf7

https://t.me/c/1924286585/20124 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9384434.html
Метки: война на украине, вс рф, карты
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