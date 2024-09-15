Наступательная операция ВС РФ 2023-2024
Наступательная операция ВС РФ 2023-2024
15,09,24 Карта – Наступательная операция ВС РФ – Площадь
Территориальные изменения связанные с ведением ВС РФ наступательной операции в зоне СВО с 10 октября 2023. Суточный темп территориальных изменений в сентябре к 15 числу и за предыдущие месяцы.
В сентябре к 15-му числу суточный темп продвижения ВС РФ в зоне СВО составляет 14,9 км² в сутки.За всё время ведения наступательной операции среднесуточный темп продвижения ВС РФ составляет 4,6 км² .
Данные по Курской области в статистику не включены.
Карта https://goo.gl/maps/4eum5C9giNDebgXf7
https://t.me/c/1924286585/20124 – цинк