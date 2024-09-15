#плохойсигнал Девятый выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Это первая часть разбора книги Т.С. Ступниковой "Ничего кроме правды". Ступникова была переводчицей-синхронистом с немецкого на Нюрнбергском процессе и на эти её воспоминания, в той их части, что касаются Катынского дела, часто ссылаются сторонники версии Геббельса.

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00:00:00 Вступление

00:00:46 Кто такая Ступникова

00:04:37 По просьбе немцев

00:08:45 Бездны ГУЛАГа и Всемогущий Властелин

00:17:05 Без переводчиков!

00:19:25 Скрывала, что знает немецкий

00:21:45 Оковы коммунизма

00:31:34 Кровопиец Вышинский

00:38:14 Когда же Нюрнберг?

00:47:21 Творческий плагиат

00:56:27 Объятия Геринга