Катынь 9. Ничего кроме правды. Часть 1
#плохойсигнал Девятый выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу. Это первая часть разбора книги Т.С. Ступниковой "Ничего кроме правды". Ступникова была переводчицей-синхронистом с немецкого на Нюрнбергском процессе и на эти её воспоминания, в той их части, что касаются Катынского дела, часто ссылаются сторонники версии Геббельса.
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00:00:00 Вступление
00:00:46 Кто такая Ступникова
00:04:37 По просьбе немцев
00:08:45 Бездны ГУЛАГа и Всемогущий Властелин
00:17:05 Без переводчиков!
00:19:25 Скрывала, что знает немецкий
00:21:45 Оковы коммунизма
00:31:34 Кровопиец Вышинский
00:38:14 Когда же Нюрнберг?
00:47:21 Творческий плагиат
00:56:27 Объятия Геринга