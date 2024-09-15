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1978. Иностранцы в Москве

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1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 1
1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 2
1978. Иностранцы едут из Ленинграда в Москву

01. Милиционер на Красной площади
01. Милиционер на Красной площади

02. Москва. Площадь 50-летия Октября.jpg
02. Площадь 50-летия Октября

04. Площадь 50-летия Октября..jpg

03. Площадь 50-летия Октября. Вид с гостиницы _Интурист_.jpg
04. Площадь 50-летия Октября. Вид с гостиницы Интурист

05. Площадь Дзержинского.jpg
05. Площадь Дзержинского

06. Проспект Калинина. Вид на высотное здание на площади Восстания.jpg
06. Проспект Калинина. Вид на высотное здание на площади Восстания

07. Улица Горького..jpg
07. Улица Горького

08. Улица Горького.jpg

09. Улица Горького.jpg

10. Площадь Маяковского.jpg
10. Площадь Маяковского

11. Исторический музей.jpg
11. Исторический музей

12. Здание Моссовета.jpg
12. Здание Моссовета

13. 2-я линия ГУМа.jpg
13. 2-я линия ГУМа

14. Арсенал.jpg
14. Арсенал

15. Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В. И. Ленина.jpg
15. Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В. И. Ленина

16. Главное здание МГУ.jpg
16. Главное здание МГУ

17. Главное здание МГУ..jpg

18. Большой Новодевичий пруд.jpg
18. Большой Новодевичий пруд

19. Дом Пашкова.jpg
19. Дом Пашкова

20. Здание МИД..jpg
20. Здание МИД

21. Здание МИД.jpg
21. Здание МИД.

22. Новодевичий монастырь.jpg
22. Новодевичий монастырь

23. Петровский Путевой дворец.jpg
23. Петровский Путевой дворец.

24. Площадка возле Лужнецкого железнодорожного моста.jpg
24. Площадка возле Лужнецкого железнодорожного моста

25. Церковь Варвары Великомученицы.jpg
25. Церковь Варвары Великомученицы

26. Церковь Николая Чудотворца.jpg
26. Церковь Николая Чудотворца

27. Церковь Симеона Столпника.jpg
27. Церковь Симеона Столпника
Источник: https://humus.livejournal.com/9947410.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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