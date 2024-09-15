1978. Иностранцы в Москве
1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 1
1978. Иностранцы в Ленинграде. Часть 2
1978. Иностранцы едут из Ленинграда в Москву
01. Милиционер на Красной площади
02. Площадь 50-летия Октября
04. Площадь 50-летия Октября. Вид с гостиницы Интурист
05. Площадь Дзержинского
06. Проспект Калинина. Вид на высотное здание на площади Восстания
07. Улица Горького
10. Площадь Маяковского
11. Исторический музей
12. Здание Моссовета
13. 2-я линия ГУМа
14. Арсенал
15. Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В. И. Ленина
16. Главное здание МГУ
18. Большой Новодевичий пруд
19. Дом Пашкова
20. Здание МИД
21. Здание МИД.
22. Новодевичий монастырь
23. Петровский Путевой дворец.
24. Площадка возле Лужнецкого железнодорожного моста
25. Церковь Варвары Великомученицы
26. Церковь Николая Чудотворца
27. Церковь Симеона Столпника