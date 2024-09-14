Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 14 сентября 2024 г.)
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжая наступательные действия нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.
▫️ Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конопелька, сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки.
В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.
▫️ Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.
Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.
▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков,
44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США,
8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 14 сен — РИА Новости. Подземная военная база, представляющая из себя комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки войск «Днепр», создана российской армией в Херсонской области, она тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно,
«Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание, занятия. И после готовности подразделения, после того как оно отдохнуло, убывает на линию боевого соприкосновения для выполнения своих действий по предназначению», — объяснил «Волшебник».
По словам офицера, помещения комплекса находятся на глубине около восьми метров, а сама база тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно.
«Мы сейчас находимся на глубине восемь метров. Потолок находится на расстоянии четырех метров. То есть 4−4,5 в зависимости от помещения То есть здесь — в местах отдыха личного состава — над нами четыре метра накатов бревен и земли Места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность замаскирована под складки местности.
В комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек. Время обучения каждого отдельного подразделения определяется специальной комиссией индивидуально и может составлять от одной недели до трех месяцев.
п.с.значит надолго все