▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжая наступательные действия нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.



▫️ Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конопелька, сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.



▫️ Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.

Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный.

▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков,

44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США,

8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России