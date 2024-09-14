Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 54-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Боровая Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

▫️ В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18133 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России