СВО является не только важнейшей вехой в мировой истории, борьбой за судьбу России и её место в будущем, но и крайне важным полигоном, на котором испытывают новые образцы вооружения, меняют тактику и оргштатную структуру войск. Выкидывают старое и ненужное, ценное только красивыми слайдами в слайдомётной машине недавнего прошлого Министерства Обороны и берут на вооружение то, что ещё совсем недавно заставляло презрительно морщить губы паркетных, никогда не воевавших генералов и таких же «военных экспертов».

СВО показала, как важно кратно увеличить огневую мощь малых подразделений, как важна полноценная артиллерия в штатах бригад спецназа и тяжёлая техника в батальонах ВДВ.

Хотел бы остановиться на такой вещи, которая вроде лежит на поверхности, но до сих пор массово не внедрена в Российской Армии, а именно установок НАР на базах Тигров и других ББМ. Простейшая вещь, которая может на порядок повысить огневую мощь рот СпН, батальонов пехоты и которая, в отличии от стрельбы с кабрирования армейской авиации, будет действительно попадать по цели.

Высокомобильная установка РСЗО, позволяющая быстро маневрировать, умело маскироваться, останавливать накаты врага и поддерживать штурмовые действия пехоты. 120 минометы на базах ББМ у нас есть, хотя сейчас толку от них гораздо меньше, чем в начале СВО, так почему не приспособить блоки НАРов на те же Тигры?

Блоков таких много, самих НАРов тоже, иметь батальону пехоты в своём составе такую огневую мощь, было бы далеко не лишним. Тут наверное вопрос к ГРАУ и полноценному изучению опыта войны непосредственно с передовой, а не только читая доклады в кабинетах.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. СВО – важная веха в мировой истории и борьбе за будущее России.

2. СВО служит полигоном для испытания нового вооружения и изменения тактики.

3. Выявлена необходимость увеличения огневой мощи малых подразделений.

4. Обнаружена важность полноценной артиллерии в бригадах спецназа и тяжелой техники в батальонах ВДВ.

5. Предлагается внедрение установок НАР (неуправляемых авиационных ракет) на базе ББМ (бронированных боевых машин) типа "Тигр".

6. Такие установки могли бы повысить огневую мощь рот СпН и батальонов пехоты.

7. Высокомобильные установки РСЗО (реактивных систем залпового огня) позволят быстро маневрировать и поддерживать пехоту.

8. Автор отмечает, что 120-мм минометы на базе ББМ уже используются, но их эффективность снизилась.

Вывод:

Автор призывает к более активному внедрению инноваций, основанных на опыте СВО, в частности, предлагает оснащение ББМ установками НАР. Он подчеркивает необходимость изучения опыта непосредственно с передовой и адаптации вооружения к реальным боевым условиям, критикуя при этом некоторую инертность в принятии решений на уровне высшего военного руководства. Статья указывает на важность гибкого подхода к модернизации вооружения и тактики ведения боевых действий в современных условиях.