Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Правда в СМИ, или Метаморфозы четвёртой власти | Николай Азаров

46 0


Беседа с Николаем Азаровым о журналистике, свободе слова и государственной цензуре. Как средства массовой информации превратились в инструменты пиара и пропаганды.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Средства массовой информации часто называют "четвертой властью" из-за их влияния на общество.

2. Свобода слова – важный принцип, но она должна иметь определенные ограничения, особенно в кризисные периоды.

3. В СССР существовала жесткая цензура, которая имела как негативные, так и некоторые позитивные стороны.

4. После распада СССР в 90-е годы появилось много недобросовестных "борцов с коррупцией", которые использовали СМИ для шантажа.

5. Многие современные СМИ контролируются олигархами и используются в политической борьбе.

6. Важно иметь объективные и независимые СМИ для получения достоверной информации.

7. В современной Украине, по мнению Азарова, свобода слова сильно ограничена.

8. Социальные сети и интернет-платформы позволяют обходить официальные ограничения на информацию.

9. Важно критически относиться к информации и уметь ее верифицировать.

Вывод:
Беседа подчеркивает важность свободы слова и независимых СМИ для здорового функционирования общества и государства. Однако также отмечается необходимость определенных ограничений и ответственности СМИ. Азаров критикует современное состояние СМИ в Украине и призывает к более объективному освещению событий. Основной посыл – важность критического мышления и проверки информации в современном информационном пространстве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lvIBfmq0MoE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто испытывал оружие Н. Теслы 11 сентября 2001 года? Часть 3
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
О чём говорят дети Индиго?
В котлах гибридных войн

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru