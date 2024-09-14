

Иллюстрация: Flux AI.

Неоднократно писал о проблеме вражеских дронов-ПВО, работающих против нашего разведывательного беспилотья. Действительно, основной проблемой хохла стали наши расчёты БПЛА, ведущих воздушную разведку. За бОльшую часть своих потерь, хохлы должны быть «благодарны» именно им. Вездесущие глаза находят, ведут, корректируют, дают объективный контроль, враг в свою очередь не жалеет Хаймарсов, если находит расчёт в поле и массово применяет дроны-ПВО.

Привожу мнение одного из самых эффективных ( я считаю его самым эффективным в нашей армии) пилотов разведывательной птицы. Очень точное предсказание ближайших перспектив воздушной разведки, орфография и пунктуация автора сохранены:

«Есть устойчивое мнение, что история развивается по спирали. Военная мысль точно также развивается в каком-то смысле по спирали, просто делает это каждый раз на новом технологическом уровне. Сейчас острой проблемой для нашил сил БПЛА являются дроны-истребители, в чьи задачи входит поиск и уничтожение наших «крыльев» – дронов-разведчиков самолетного типа. Не реагировать на это значит потерять целый класс БПЛА, который, к слову, является основной составляющей успеха в уничтожении таких целей, как ЗРК, РСЗО и т.д. Одним из решений данной проблемы является создание полноценных расчетов-истребителей, которые будут завоевывать господство в воздухе и/или обеспечивать конвой и прикрытие для более дорогих дронов-разведчиков. И в этом развитии тактики применения БПЛА можно заметить сходство с тем, как развивалась авиации в годы Второй мировой войны. Если началась она с медленных и примитивных И-16, Ju-87 и P-36, то закончилась «коробками» B-17, сотнями конвоиров из P-51, на которые охотились легкие и быстрые Fw-190. Тут только интересно, дойдет ли до турелей с мелкокалиберным оружием в хвостах «бездушных» или это все таки уже лишнее. (Mr. Lulzman)»

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Вражеские дроны-ПВО создают серьезную проблему для российских разведывательных БПЛА.

2. Разведывательные БПЛА играют ключевую роль в обнаружении целей и корректировке огня.

3. Противник активно использует системы вооружения (например, HIMARS) для уничтожения расчетов БПЛА.

4. Развитие тактики применения БПЛА напоминает развитие авиации во время Второй мировой войны.

5. Предлагается создание специальных расчетов БПЛА-истребителей для защиты разведывательных дронов.

Вывод:

Статья описывает текущую ситуацию в сфере применения БПЛА в военных действиях и прогнозирует дальнейшее развитие этой технологии. Автор проводит параллели с развитием авиации во время Второй мировой войны, предполагая, что тактика использования БПЛА будет эволюционировать схожим образом. Основной акцент делается на необходимости адаптации к новым угрозам путем создания специализированных подразделений БПЛА-истребителей для защиты ценных разведывательных дронов. Это может привести к формированию более сложных и многоуровневых систем применения БПЛА в военных операциях.

Художественный вывод:

На фоне бескрайнего голубого неба, прорезанного редкими перистыми облаками, величественно парит крупный беспилотник. Его размашистые крылья, похожие на распростертые руки гиганта, едва заметно подрагивают под напором воздушных потоков. Массивная оптика на носу аппарата блестит в лучах солнца, словно всевидящее око, неустанно сканирующее землю далеко внизу.

Вокруг этого воздушного левиафана, будто верные оруженосцы вокруг рыцаря, кружат юркие дроны поддержки. Ближе всех держится дрон радиоэлектронной борьбы, его антенны едва заметно подрагивают, создавая вокруг невидимый защитный купол из радиоволн.

Чуть дальше, описывая широкие круги, носятся стремительные дроны-истребители. Их обтекаемые формы напоминают наконечники стрел, готовые в любой момент устремиться навстречу незваным гостям. Их "зрение" может уступать главному разведчику, но их чутье и скорость реакции не знают равных.

Где-то на периферии этого воздушного балета зависло неприметное, но жизненно важное звено – дрон-ретранслятор. Он словно дирижер, незаметный для публики, но без которого весь оркестр рассыплется на отдельные инструменты.

Внезапно, один из дронов-истребителей срывается с круга. Его сенсоры засекли угрозу – вражеский беспилотник, крадущийся в облаках. Секунда – и хищная стрела устремляется в атаку. Короткая схватка в вышине заканчивается облачком дыма и падающими обломками.

А большой разведчик продолжает свой неспешный полет, охраняемый верными спутниками, продолжая свою важную миссию в этом новом театре воздушных войн.