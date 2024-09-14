Масштабная утечка информации из Форин-офиса и высылка 6 британских дипломатов из России
Dead Inside: масштабная утечка информации из Форин-офиса и высылка 6 британских дипломатов из России
Сегодня стало известно о высылке 6 сотрудников Форин-офиса (https://underside.today/2024/09/13/dead-inside/), которые оказались сотрудниками МИ-6. Это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. За самыми громкими преступлениями против России, за провокациями международного уровня, за атаками на российские города, за убийствами гражданских стоял и стоит Лондон.
Открылись миру (опять) (https://t.me/underside_org/75) внутренние документы Форин-офиса Великобритании, имеющие гриф «Official-Sensitive FCDO-only» (чувствительные служебные материалы, предназначенные только для ознакомления сотрудниками МИД, утечка которых нанесет ущерб безопасности»). Таким образом британские спецслужбы скрывали их не только от ближайших иностранных партнеров, но даже от сотрудников других британских министерств и ведомств.
Конфиденциальные материалы Форин-офисапоказали, что формирование так называемого «Центра принятия решений» в Лондоне началось еще в 2017 году. Руками этого ЦПР разрабатываласьоперация по «делу Скрипалей», — провокация с использованием химического оружия, которая позволила в формате «хайли-лайкли» объявить санкционную войну России и дипломатическую ноту о высылке из Лондона 23 сотрудников российского посольства. В том же офисе готовили план по саботированию мирных переговоров в Стамбуле и Минске, постоянно инспирировали «повышение ставок», провоцируя Запад передать Украине всеболее и более серьезное вооружение. Британские специалисты участвовали в планировании теракта (https://t.me/underside_org/61) на Керченском мосту, лишении боеспособности Черноморского флота, подготовке диверсантов и т.п.
Предпринят стратегически важный шаг: теперь все британские дипломаты рассматриваются либо как кадровые сотрудники МИ-6, либо как агентура британской разведки, и будут высылаться из России при выявлении любых признаков разведывательной деятельности.
https://underside.today/2024/09/13/dead-inside/).
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Из России выслали 6 сотрудников британского Форин-офиса, которые оказались агентами МИ-6.
2. Произошла масштабная утечка внутренних документов Форин-офиса с грифом "Official-Sensitive FCDO-only".
3. В 2017 году в Лондоне был создан "Центр принятия решений", который участвовал в разработке операции по "делу Скрипалей".
4. Британские специалисты участвовали в планировании теракта на Керченском мосту, атаках на Черноморский флот и подготовке диверсантов.
5. Британцы саботировали мирные переговоры в Стамбуле и Минске, провоцируя эскалацию конфликта на Украине.
6. Теперь все британские дипломаты в России рассматриваются как потенциальные сотрудники или агенты МИ-6.
Вывод:
Статья описывает серьезное обострение отношений между Россией и Великобританией. Утечка секретных документов и высылка дипломатов свидетельствуют о глубоком кризисе доверия между двумя странами. Россия обвиняет Великобританию в подрывной деятельности и участии в планировании терактов на своей территории. Это может привести к дальнейшему ухудшению дипломатических отношений и усилению напряженности между Россией и западными странами.
СТЕРВА АНГЛИЯ ВСЕГДА ГАДИТ и манипулирует -всегда -этим и живет.
” Провокационная роль лондонской «стервы» за эти три года, если считать со взрыва газового рынка в августе 21-го, стала понятной для многих наблюдателей. Даже тот, кто раньше легко велся на антиамериканскую пропаганду пролондонских инфлюенсеров, сначала предполагает влияние Лондона, а потом уже возможную поддержку США этих провокаций. Доля правды здесь есть, поскольку проигравшее крыло правых глобалистов раскололось и его «демократическая часть», то есть клинтониты с соросятами вынуждены играть против «трампистов» и «обамитов-байденитов» вместе с лондонскими. Впрочем, именно этим «стервы» и отличаются от «истеричек», что всегда опирают неизбывную ложь своих обещаний или побуждений на достаточно прочной основе полуправды.
А еще на неплохом знании или просто психологическом чутье, этакой наизнанку вывернутой эмпатии. Стервозность, как и истеричность с дуростью – это проявления неумеренной, болезненной амбициозности, а она в свою очередь диктуется глубинными унаследованными страхами, они же коллективные неврозы. Как рыбак рыбака, так и невротик невротика чует издалека, они как бы притягиваются. И если нормальная эмпатия бессознательно подвигает нас иди навстречу позитивным мыслям и желаниям ближних, то вывернутая наизнанку невротическая антиэмпатия подталкивает к реализации темных желаний и подспудных страхов. И такая негативная связь ведет к разрушению обеих сторон невротического партнерства. Однако первым успевает сожрать душу наивно доверившегося партнера более развитая тварь, усвоившая и использующая в негодных целях не только символический капитал высокой культуры. А еще интуитивное знание невротических уязвимых мест – эмоциональных кнопок, на которые можно давить.
Именно этим стервы и отличаются от дур, что способны соблазнить, развратить, использовать в своих эгоистических целях и разрушить достаточно сильных партнеров с неплохим фундаментом аристократической культуры. Далеко можно не ходить, если вспомнить чем закончила высшая аристократия Российской империи, соблазненная новыми датскими и британскими родственниками и союзными им Ротшильдами. Впрочем, нужно признать, что лондонские или парижские партнеры действительно предлагали многие дельные вещи для переманивания Петербурга на свою сторону. Вообще «стервы» заслуживают внимания именно как серьезные бизнес-партнеры, если при этом строго контролировать личную дистанцию и не поддаваться соблазнам.
Нарастающее понимание стервозно провокационной роли лондонских элит, играющих как всегда против всех – и «союзников», и противников, пытаясь тайно всех продать и перепродать в закулисном политическом торге – заставляет задавать один и тот же вопрос – «Что делать?». Вопрос «Кто виноват?» уже не актуален, ответ известен. Кто-то предлагает вдарить по поганому острову ядреным оружием. Только вот от такого удара пострадает кто угодно, да – подручные, подчиненные, виновные, но только не сами манипуляторы и кукловоды, не головы финансовой олигархии. Стерва потому и живучая, что легко жертвует всеми – даже родственниками и детьми, она просто перекочует в другой узел своей финансовой паутины.
Это для военно-политической элиты или для третейской важны почва и кровь, контроль территории и судьба народа. А для космополитичной финансовой олигархии потеря одного из узлов сети, и без того загибающегося экономически – не критична. Для стервы критично контролировать сеть коммуникаций и разрушать любые попытки обманутых партнеров – номинальных союзников или противников выстраивать и контролировать свои сети коммуникации.
Причем такие обволакивающие сети стервы выстраивают всегда в партнерстве, в том числе и с номинальными противниками, сохраняя за собой ключи контроля от большой части сети. Сначала так выстраивались финансовые сети, потом сети разведок (например, тот же Абвер оказался в зависимости от англичан, и дело не в личности Канариса). В наше время на похожей основе лондонские помогают выстраивать внешнюю часть сетей масс-медиа, как РТ, популярных мессенджеров как Тик-ток или Телеграм. Такая взаимопомощь против политического доминирования США помогает Лондону сохранять ключевую роль в международной информационной среде.
Например, редакционная политика книгоиздательств, а значит и сети книжных магазинов, цифровых маркетплейсов – все еще находится под решающим влиянием лондонской рекламно-копирайтной олигополии. (Отсюда русофобское содержание учебников и многих типа исторических нон-фикшн и просто фейков не только в соседних странах, но и в самой России. И с этим пора что-то делать, но не разрушать международные сети, что просто невозможно и вредно, а оказывать давление на заклятых партнеров и так же постепенно перехватывать влияние. Это сделать быстрее, чем самим выстраивать сети в многополярном мире с огораживающимися полюсами).
Поскольку политика заклятых партнеров строится на сугубом фарисействе – вовлечение в свои сети на основе проповеди всего наилучшего или обещании пользы, то и рецепт противоядия давно известен – делайте, как они говорят, но не делайте, как они делают. Следование позитивной стороне повестки лучше всего разрушает теневую разрушительную часть западного влияния. Например, всерьез системно бороться с коррупцией, а не использовать антикоррупционную повестку в сугубо политических целях, как киевский или другие марионеточные режимы.
Противодействовать «стервам» необходимо, но нельзя зеркалить примитивно. Для примера – эпизод с якобы украинским беспилотником в Мурманской области, прилетевшем со стороны НАТО. Сетевые турбо-патриоты сразу же требуют в ответ вдарить по супостату. Только вот разве целью типично нагличанской провокации был реальный удар по аэродрому? Разве они не знали о надежном ПВО? Нет, это был эпизод не в горячей, а информационной войне, гибридной. И если отвечать тупо зеркально, например, направить свой ударный беспилотник в сторону баз НАТО, не говоря уже о реальном ударе, то это было бы соучастием в достижении целей провокации – сугубой эскалации между Россией и США в самый чувствительный период американских выборов. И тогда нынешний ситуативный альянс левых и правых глобалистов против американских национал-глобалистов («контролеров») имел бы больше шансов отодвинуть «коллективного Байден»а в теневом альянсе с «коллективным Трампом».
По-настоящему зеркальным ответом является не тактический, а стратегический. Британская стратегия в духе «разделяй и властвуй» всегда строилась на разрушении любых сильных и здоровых альянсов на континенте, постоянное сталкивание между собой всех конкурентов – Германии и Франции, Европы и России, России и США. Зеркальная стратегия заключается именно в поддержании такого же неустранимого раскола между англосаксонскими и в целом западными элитами. Сначала поддержать Лондон в его кознях против США и правых глобалистов, а потом наоборот. Делать ставку на самое слабое в элите США национально ориентированное крыло элиты, кто также заинтересован в поддержании раскола и постепенном снижении баланса сил двух самых опасных глобалистских крыльев финансовой олигархии. Однако для этого нужно, как минимум, не поддаваться на явные провокации и не усиливать тем самым позиции глобалистов в решающем раунде их борьбы против национальной бюрократии США.
Форин -офис все. Спалился.
А сколько еще таких “офисов” не спалились?