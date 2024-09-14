Во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор на АЭС Фламанвиль. И не запустили. Попытка запуска третьего реактора EPR-1600 АЭС Flamanville окончилась автоматическим остановом. Финляндия тоже сделала ставку на французские технологии при строительстве новой АЭС, но что-то пошло не так! В чем причина фиаско многомиллиардных проектов? В новом видео Борис Марцинкевич расскажет проблемы АЭС, сравнит французские технологии с российским Росатомом и китайскими проектами.

00:00 Франция. Запуск АЭС Фламанвиль: что пошло не так?

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13:19 Последствия атомной паузы: Чернобыль и Три-Майл-Айленд

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор EPR-1600 на АЭС Фламанвиль.

2. Строительство этого реактора столкнулось с серьезными задержками и перерасходом бюджета:

– Изначально планировалось построить за 5 лет (с 2007 по 2012 год)

– Фактически строительство заняло около 17 лет

– Первоначальная смета в 5 млрд евро выросла до 13,5 млрд евро

3. Похожие проблемы наблюдаются и в других проектах компании EDF (ранее Areva):

– В Финляндии на АЭС Олкилуото-3 строительство заняло 18 лет вместо 5, а стоимость выросла до 14 млрд евро

– В Великобритании на АЭС Хинкли-Пойнт C смета за два энергоблока приближается к 30 млрд фунтов

4. Причины таких задержек и удорожания:

– Длительный перерыв в строительстве АЭС после аварий на Three Mile Island и в Чернобыле

– Ужесточение требований безопасности

– Потеря компетенций и кадров в атомной отрасли

– Сложности с координацией большого числа поставщиков оборудования

5. Для сравнения, в Китае подобные реакторы были построены с задержкой всего в 4 года и двукратным превышением сметы, что считается относительно успешным результатом.

6. Несмотря на проблемы, атомная энергетика остается важным источником электроэнергии. Например, в Финляндии один такой блок обеспечивает 10% производства электроэнергии в стране.

Вывод:

Возрождение атомной энергетики в Западной Европе сталкивается с серьезными вызовами, связанными с потерей опыта, ужесточением требований безопасности и сложностями управления крупными проектами. Это приводит к значительным задержкам и перерасходам средств при строительстве новых АЭС. Однако, несмотря на эти проблемы, атомная энергетика продолжает играть важную роль в энергобалансе многих стран, что стимулирует продолжение работы над новыми проектами. Для успешной реализации этих проектов потребуется восстановление компетенций и оптимизация процессов строительства.