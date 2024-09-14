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ЭТО КАТАСТРОФА! Новый реактор Франции АЭС Фламанвиль ОСТАНОВЛЕН

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Во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор на АЭС Фламанвиль. И не запустили. Попытка запуска третьего реактора EPR-1600 АЭС Flamanville окончилась автоматическим остановом. Финляндия тоже сделала ставку на французские технологии при строительстве новой АЭС, но что-то пошло не так! В чем причина фиаско многомиллиардных проектов? В новом видео Борис Марцинкевич расскажет проблемы АЭС, сравнит французские технологии с российским Росатомом и китайскими проектами.

00:00 Франция. Запуск АЭС Фламанвиль: что пошло не так?
01:55 Атомный реактор EPR 1600: Финляндия выбрала Францию, Как это было?
04:30 Атомная энергетика – спасение Финляндии?
06:13 Румынские строители на АЭС: скандал в Финляндии!
07:01 Французский шарм или катастрофа?
09:06 Китай в деле! Успешный успех китайских атомщиков.
11:06 Россия против Франции: сроки и стоимость
13:19 Последствия атомной паузы: Чернобыль и Три-Майл-Айленд
14: 05 Финская АЭС Олкилуото 2 продолжает ломаться
15:00 Поддержи проект Геоэнергетика. Ютуб закрывают в России

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор EPR-1600 на АЭС Фламанвиль.

2. Строительство этого реактора столкнулось с серьезными задержками и перерасходом бюджета:
   – Изначально планировалось построить за 5 лет (с 2007 по 2012 год)
   – Фактически строительство заняло около 17 лет
   – Первоначальная смета в 5 млрд евро выросла до 13,5 млрд евро

3. Похожие проблемы наблюдаются и в других проектах компании EDF (ранее Areva):
   – В Финляндии на АЭС Олкилуото-3 строительство заняло 18 лет вместо 5, а стоимость выросла до 14 млрд евро
   – В Великобритании на АЭС Хинкли-Пойнт C смета за два энергоблока приближается к 30 млрд фунтов

4. Причины таких задержек и удорожания:
   – Длительный перерыв в строительстве АЭС после аварий на Three Mile Island и в Чернобыле
   – Ужесточение требований безопасности
   – Потеря компетенций и кадров в атомной отрасли
   – Сложности с координацией большого числа поставщиков оборудования

5. Для сравнения, в Китае подобные реакторы были построены с задержкой всего в 4 года и двукратным превышением сметы, что считается относительно успешным результатом.

6. Несмотря на проблемы, атомная энергетика остается важным источником электроэнергии. Например, в Финляндии один такой блок обеспечивает 10% производства электроэнергии в стране.

Вывод:
Возрождение атомной энергетики в Западной Европе сталкивается с серьезными вызовами, связанными с потерей опыта, ужесточением требований безопасности и сложностями управления крупными проектами. Это приводит к значительным задержкам и перерасходам средств при строительстве новых АЭС. Однако, несмотря на эти проблемы, атомная энергетика продолжает играть важную роль в энергобалансе многих стран, что стимулирует продолжение работы над новыми проектами. Для успешной реализации этих проектов потребуется восстановление компетенций и оптимизация процессов строительства.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1_pwqsmAQiA
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